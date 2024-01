Détournement de la vérité : Comment l’OSINT à Gaza est devenu la proie de la pensée de groupe | Guerre d’Israël contre Gaza

Dix jours après le début de la guerre brutale menée par Israël contre Gaza, quelques secondes d’images montrant un projectile explosant dans le ciel nocturne sont devenues le centre d’un débat furieux.

Israël a affirmé que le clip, capturé par une diffusion en direct d’Al Jazeera à 18 h 59 min 50 s le 17 octobre, montrait qu’une roquette palestinienne ratée était responsable de l’explosion meurtrière à l’hôpital arabe al-Ahli qui s’est produite cinq secondes plus tard.

Les enquêtes d’Al Jazeera et du New York Times a montré que le projectile en question n’avait rien à voir avec la tragédie hospitalière. Mais, à ce moment-là, la théorie selon laquelle l’explosion avait été provoquée par une roquette palestinienne avait pris vie, soutenue par des chercheurs et des commentateurs du renseignement open source (OSINT), attirés par la pensée de groupe et les préjugés de confirmation.

C’est important. Avant le conflit, le journalisme OSINT était déjà bien établi, apportant une nouvelle rigueur aux reportages sur les événements dans des pays comme le Cameroun, la Syrie, l’Ukraine et le Yémen. Des organisations comme Bellingcat et Forensic Architecture ont été saluées pour avoir rétabli la primauté des faits sur l’opinion, contribuant ainsi à dénoncer les crimes de guerre.

À Gaza, la tendance a atteint un sommet. Les médias internationaux, exclus de la zone de conflit, dépendent de plus en plus de sources ouvertes, notamment d’images d’Al Jazeera, la seule organisation médiatique mondiale ayant une présence constante à Gaza tout au long de la guerre.

Il y a eu des percées notables de l’OSINT – notamment par l’unité de vérification des faits d’Al Jazeera, Sanad, qui a réfuté l’affirmation d’Israël selon laquelle un tunnel du Hamas se trouverait sous l’hôpital al-Shifa, et a montré comment des Palestiniens fuyant le nord de Gaza sur les instructions d’Israël ont été tués alors qu’ils empruntaient des routes très « sûres ». » que les forces israéliennes leur avaient dit de prendre.

Mais, comme l’illustre l’épisode de l’hôpital al-Ahli, la guerre a également présenté de nouveaux défis pour ce secteur en pleine expansion. Pour comprendre comment les praticiens de l’OSINT ont trébuché dans cette guerre, Al Jazeera s’est entretenue avec Idrees Ahmad, rédacteur adjoint du New Lines Magazine et directeur du journalisme à l’Université d’Essex.

Al Jazeera: Vous avez écrit sur la façon dont la recherche open source a revigoré les reportages sur la guerre. Il semble avoir occupé une place particulièrement importante à Gaza, les experts de l’open source attirant énormément l’attention du grand public en ligne. Tes pensées?

Idrees Ahmad : Le paysage OSINT a beaucoup changé au fil des ans. Dans le cas de la Syrie, la communauté OSINT effectuait un travail très rigoureux, associé au déblocage des enquêtes sur les crimes de guerre. Mais à Gaza, c’est le contraire qui se passe. Nous avons vu des comptes anonymes publier des informations spéculatives, lui donnant la forme et l’esthétique d’OSINT, mais sans la rigueur. Cette information se propage rapidement, devenant une sorte de pensée de groupe, ce qui rend très difficile pour quiconque de nager contre elle.

Al Jazeera : Déballons ce qui s’est passé avec al-Ahli. Pourquoi est-ce remarquable ?

Ahmad : Al-Ahli était important. Ce qui est important, c’est que cela s’est produit dans le contexte de nombreuses attaques similaires contre des hôpitaux. La justification était que les hôpitaux étaient utilisés soit pour lancer des attaques, soit comme quartier général du Hamas. Il est intéressant de noter que les médias ont immédiatement supposé que c’était Israël qui l’avait fait.

Al Jazeera : Oui. Pouvez-vous décrire comment le vent a ensuite tourné ?

Ahmad : Tout a commencé avec quelques comptes OSINT anonymes, qui avaient l’apparence de la précision et de la rigueur associées à OSINT. Ainsi, on a analysé le flux en direct d’Al Jazeera montrant le projectile explosant en plein vol, suggérant que les coordonnées de cette roquette se trouvaient juste au-dessus de l’hôpital, ce qui confortait clairement la théorie selon laquelle une roquette palestinienne avait explosé dans les airs et avait ensuite provoqué l’explosion au sol. Un autre a pris des images séparées, parvenant à la même conclusion.

Al Jazeera : N’y a-t-il pas également eu beaucoup d’attention sur les visuels OSINT du parking de l’hôpital, avec le cratère qui semblait trop petit pour une frappe aérienne ?

Ahmad : Oui, après que les premiers comptes anonymes aient exposé leur théorie, tout à coup tout le monde a commencé à se lancer dans cette théorie. spéculer que la version israélienne des événements était exacte. Cela a déclenché une sorte de réflexion de groupe où tout le monde se livrait à des spéculations et à une logique déductive pour étayer cette théorie sans aucune preuve physique.

Al Jazeera : Pouvez-vous être plus précis ? Comment s’est développée la pensée de groupe ?

Ahmad : Oui, évidemment aucun d’entre nous n’a été témoin direct de la frappe. Mais nous savons que la rigueur perçue par les gens de l’OSINT est devenue la base d’une théorie basée sur l’erreur.

L’une des choses qui se produit lorsque de soi-disant experts sont cités, c’est que leur réputation est liée à une théorie, qui est ensuite approuvée par d’autres experts. C’est donc arrivé au point qu’une personnalité respectée de la communauté OSINT a partagé ceci Vidéo du Wall Street Journal qui prétendait avoir plusieurs angles sur la fusée et a déclaré de manière très concluante que c’était lui qui avait provoqué l’explosion. Et comme l’a prouvé l’enquête du New York Times, ce n’était certainement pas le cas.

Al Jazeera : Oui, c’était majeur, n’est-ce pas ? Le New York Times disait que la « fusée » n’était pas du tout palestinienne. Il s’agissait d’un objet lancé depuis près d’un centre du Dôme de Fer en Israël qui a explosé à quelques kilomètres d’al-Ahli. Sûrement une raison pour retourner à la planche à dessin ?

Ahmad : Le fait est que, une fois que le New York Times a publié et démystifié l’affirmation israélienne selon laquelle le projectile dans la vidéo d’Al Jazeera avait causé l’explosion, les gens ont commencé à chercher de nouvelles rationalisations pour s’en tenir à leur conclusion. C’est l’essence de la théorie du complot.

Al Jazeera : Alors, quel est le résultat de tout cela ?

Ahmad : Cela soulève de sérieuses questions sur ces jugements très confiants. Il n’y avait aucune hâte d’admettre qu’ils s’étaient trompés royalement. Ou peut-être de suspendre le jugement jusqu’à ce qu’il y ait une enquête ou quelque chose du genre. PA, par exemple, avait publié sa propre enquête open source, régurgitant essentiellement les théories existantes, en faisant appel au même groupe d’experts enthousiastes. Une fois l’histoire effondrée, elle s’est simplement tournée vers un nouveau groupe d’experts – plus petits et plus obscurs – prêts à approuver la thèse de la « fusée ratée ».

Le fait est que cela a réussi à créer un brouillard de désinformation. Il est évident qu’Israël attaquait les hôpitaux à cette époque. Mais au lieu de cela, nous avons maintenant ce grand point d’interrogation sur cet événement unique. Donc, s’il y a un doute autour de celui-ci, cela rend d’une manière ou d’une autre tous les autres incidents discutables.

Al Jazeera : Al-Ahli est donc devenu une sorte de baromètre pour savoir quel côté faut-il croire ? Pensez-vous que le pendule a simplement basculé dans l’autre sens ?

Ahmad : Oui, et même le New York Times est allé plus loin que nécessaire. Je veux dire, leur enquête était solide. Mais même eux se sont sentis obligés de soutenir du bout des lèvres la théorie de l’échec de la fusée. Ils n’avaient pas besoin de spéculer. Peut-être parce qu’ils démystifiaient cette théorie, ils ont estimé qu’ils devaient faire une sorte de concession à cette théorie. Ils continuaient donc à dire qu’une roquette palestinienne pourrait en être responsable, faisant allusion aux images d’un barrage de roquettes palestiniennes tirées dans la zone, soulignant que les conséquences ne ressemblaient pas à une frappe aérienne israélienne et que le Hamas n’avait produit aucune preuve.

Al Jazeera : Nous avons donc cet élément de clarté, à savoir que le projectile dans la vidéo n’a rien à voir avec l’explosion, et puis nous avons tout ce bruit ? Mais qu’en est-il des affirmations du ministère de la Santé de Gaza faisant état de 500 décès, qui ont ensuite été révisées ? Pensez-vous que cela a alimenté les tentatives visant à discréditer les revendications palestiniennes ?

Ahmad : Oui, il y a eu une révision, mais c’était quand même un nombre assez important. Ce qui est intéressant, c’est que [Israeli] narratif [about Palestinian claims on deaths] fut alors elle-même contredite par un haut responsable américainqui a déclaré que les estimations du nombre total de morts pourraient en fait être plus élevées que ce que rapportait le ministère de la Santé de Gaza.

Al Jazeera : Alors, découvrirons-nous un jour la vérité sur al-Ahli ?

Ahmad : Créer un brouillard a toujours été la stratégie clé d’Israël. Je veux dire, il y a des gens qui insistent encore sur le fait qu’Israël n’a jamais tué Muhammad al-Durrah. Vingt ans plus tard, on dit encore que la vidéo de l’enfant protégé par son père a été mise en scène ou qu’il a été tué par des tirs palestiniens. Avec le temps, physique [evidence] périt souvent et les souvenirs se dégradent, de sorte que personne ne peut alors confirmer ou nier ce qui s’est passé. Et vous savez, la même chose s’est produite ici. Même si quelqu’un est chargé d’enquêter à l’avenir, où trouvera-t-il des preuves fiables ?

Al Jazeera : Quelle est la principale conclusion à retenir de tout cela ?

Ahmad : Je comprends pourquoi Israël voudrait obscurcir ; ou pourquoi les récits anonymes de provenance douteuse pourraient semer de la désinformation. Ce qui m’inquiète, c’est la pensée de groupe qui infecte la communauté OSINT où, au lieu de remettre en question les croyances erronées, certains ont trouvé des moyens créatifs de maintenir les orthodoxies dominantes. Il existe un besoin particulier au sein de la communauté OSINT de se prémunir contre l’infiltration d’acteurs étatiques.

Le but de la propagande est d’amener les gens à agir conformément aux souhaits du propagandiste. Parfois, le but est simplement d’obscurcir pour atténuer la dissonance cognitive de votre public. Israël n’avait pas besoin de prouver quoi que ce soit car, comme toute partie en conflit, ils ont un public enthousiaste, prédisposé à croire tout ce qu’ils leur disent. Ils donnent donc simplement au public quelque chose pour contrer les allégations d’atrocités de masse.

Ce n’est pas une tactique exclusive aux Israéliens. Il y a quelques années, Seymour Hersh a écrit un article dans Die Welt, réfutant les accusations selon lesquelles le gouvernement syrien aurait attaqué Khan Sheikhoun avec du gaz sarin. Tout comme les Israéliens ont utilisé une fausse interception audio censée confirmer la responsabilité palestinienne dans l’attaque, l’histoire de Hersh sur la Syrie figurait également dans la transcription…