Détermination du destin du téléphone en fonction d’un seul rendu

À l’approche de la nouvelle année, nous avons un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre en 2023, le dernier en date étant le OnePlus 11 de OnePlus. Que nous réserve OnePlus ? Vont-ils faire un retour à leur nature agressive des années passées, cherchant à retrouver cette étincelle qu’ils avaient il y a bien longtemps? Si vous pouvez déterminer la réponse à cette question avec un seul rendu de l’appareil, alors c’est aujourd’hui votre journée. Spoiler alert, c’est ce que je m’apprête à faire.

Dans ce rendu, nous pouvons voir que OnePlus poursuit son accord avec Hasselblad, en collant un module de caméra massif à l’arrière de ce téléphone. Nous voyons 3 caméras au total, qui seraient un objectif de 50 mégapixels, un objectif de 48 MP et un objectif de 32 MP. Les autres spécifications publiées à côté de cette image incluent le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, un écran QHD + AMOLED de 6,7 pouces, une option jusqu’à 16 Go de RAM, ainsi qu’une énorme batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de vitesses de charge allant jusqu’à 100 W.

En regardant les derniers appareils d’OPPO, je ne vois pas encore d’appareil jumeau dans sa gamme, mais je suppose que nous en verrons un assez tôt qui correspond à ce téléphone de manière identique. Cela a été l’un des désagréments pour OnePlus ces derniers temps, avec OPPO et OnePlus partageant simplement du matériel et des logiciels avec une marque différente pour les différents marchés. Je vais être honnête, cela rend un téléphone beaucoup moins spécial. C’est comme si l’esprit provocateur de OnePlus avait été anéanti il ​​y a longtemps et maintenant ils tapent simplement leur nom et celui de Hasselblad sur le matériel OPPO et l’appellent bien. Je n’essaie pas d’être impoli, mais c’est mon opinion, désolé.

2022 n’a pas été l’année de OnePlus ici aux États-Unis. Le calendrier de sortie de la société pour les OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro était probablement l’un des pires de tous les temps, la société ayant lancé son modèle Pro en premier, mais uniquement en Chine. Plus tard, il est arrivé aux États-Unis (revoir ici), mais à ce moment-là, le marché avait été avalé par les achats réels de Samsung et le battage publicitaire de Google Pixel 7. Il n’y a tout simplement plus de place pour les erreurs OnePlus sur le marché américain. Il a besoin d’une approche nouvelle et passionnante (et unique) de ce marché, mais si je devais faire une supposition basée sur une seule image d’un appareil signalé, je dirais que celui-ci n’est pas celui-ci. J’espère que je me trompe, cependant. J’en ai marre que ce soit un spectacle OEM Android 2.

Quel est votre avis sur ce rendu ? Chaud ou pas?

// Gang de gadgets