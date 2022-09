Joanna Vlahos travaille au restaurant L&W du parc national de Jasper depuis qu’elle est jeune, sa routine quotidienne de nettoyage et de préparation étant presque ininterrompue depuis des décennies.

Mais avec le courant entrant et sortant pendant près d’une semaine, Vlahos a eu du mal à garder la nourriture préparée pour le restaurant de Jasper, en Alberta.

“Vous revenez au restaurant et vous jetez tout et vous commencez à faire de nouvelles choses”, a déclaré jeudi Vlahos, qui a émigré au Canada depuis la Grèce avec sa famille en 1968.

“Et hier six heures, plus d’électricité. Et vous travaillez dans le noir.”

La ville, à environ 360 kilomètres à l’ouest d’Edmonton, n’a eu que du courant intermittent depuis dimanche en raison de l’incendie de forêt à proximité de Chetamon Mountain qui a détruit le réseau électrique principal. Atco s’est efforcé de faire passer la ville à l’alimentation par générateur – qui devrait alimenter la communauté pendant des semaines – mais a connu des pannes en raison de la complexité de ce processus.

Les responsables affirment que le feu de forêt, estimé à 5 600 hectares vendredi matin, ne représente aucune menace pour la ville. Mais les résidents ont dû faire face aux impacts de la perte de puissance, y compris la perte de nourriture des réfrigérateurs et congélateurs inactifs.

Melody Gaboury est coordonnatrice chez Jasper Food Recovery. L’organisation récupère et distribue de la nourriture auprès des entreprises locales.

Elle a dit que le butin de mercredi était énorme – et parti dans les deux heures lorsqu’il a été apporté à la salle de l’église anglicane.

“Je suppose que les gens ont perdu ce qu’ils ont à la maison et qu’ils veulent le reconstituer.”

Le feu de forêt incontrôlable de Chetamon Mountain a été déclenché par un coup de foudre le 1er septembre. (Parcs Canada)

Certaines parties de la ville sont sans électricité depuis plus longtemps que d’autres. Evans Mwaniki vit du côté ouest et a déclaré que depuis jeudi, il était absent depuis cinq jours.

Il s’inquiète de la situation de plus en plus grave pour ceux qui n’ont pas de moyen de transport vers d’autres villes, car les épiceries locales perdent leurs stocks. Il veut que les touristes évitent de visiter la ville.

“Nous devons d’abord nous nourrir avant de pouvoir vous faire visiter”, a-t-il déclaré.

Rues tranquilles

Les responsables ont insisté pour que les visiteurs fassent des plans alternatifs et évitent de rester à Jasper.

Oliver Andrew a déclaré que les rues de la ville sont plus calmes qu’elles ne le seraient à cette période de l’année. Mais le directeur de l’hôtel Astoria a déclaré qu’il voyait toujours beaucoup d’affaires – l’hôtel a son propre générateur.

“Nous avons eu quelques mariages qui ont dû annuler à la dernière minute dans d’autres hôtels, ils sont venus et sont restés avec nous.”

L’hôtel, rempli de bar et de restaurant, a ajouté le générateur diesel il y a quatre ans lorsque la ville est passée de l’électricité produite localement au réseau.

Oliver Andrew, directeur de l’hôtel Astoria, a déclaré que l’établissement était complet jeudi. L’entreprise centenaire a fait installer son propre groupe électrogène il y a quatre ans. (Madeleine Cummings/CBC)

Andrew a déclaré que le personnel examinait le plan d’intervention d’urgence.

“Ils nous disent que le lotissement urbain est toujours sûr. Mais cela dit, nous comprenons que les choses peuvent aussi changer assez rapidement.

“Donc, nous le faisons vraiment heure par heure, jour après jour.”

Statut d’incendie de Jasper

Anne-Claude Pépin de Parcs Canada a déclaré lors d’un point de presse vendredi matin que le feu a légèrement augmenté au cours des derniers jours.

Elle a déclaré que 25 pompiers supplémentaires étaient arrivés pour aider à l’effort, en particulier autour du côté sud du feu de forêt le plus proche de Jasper.

Pépin a déclaré que des progrès ont été réalisés dans la pose de tuyaux et l’enlèvement de combustibles – arbustes, feuilles, etc. – dans les pare-feu. Des avions-citernes ont également largué des produits ignifuges du côté nord de l’incendie.

En l’absence de pluie dans les prévisions, Pépin a déclaré que le feu de forêt devrait s’aggraver.

“Les deux ou trois prochains jours vont être chauds, secs et venteux”, a-t-elle déclaré, ajoutant que l’objectif sera de contenir le périmètre adjacent aux communautés.

“Parce que c’est un énorme incendie et que nous ne pouvons contenir que certaines zones.”