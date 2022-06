Détenus autochtones : le grand chef se produit à la prison du Manitoba

Derrière les murs de la prison, la Journée nationale des peuples autochtones a été célébrée ce mois-ci, et les détenus d’une prison fédérale du Manitoba ont eu accès à de la musique, à des tambours et à des cercles de partage. évaluer.

À la mi-juin, CTV News a obtenu un accès exclusif à l’intérieur de l’établissement de Stony Mountain pour observer des partenaires communautaires organiser un après-midi de musique, de danse et de nourriture pour près de 200 détenus autochtones qui s’étaient inscrits pour participer.

La cour de la prison a été transformée en un lieu extérieur, où un groupe dirigé par le grand chef de la garnison Keewatinowi Okimakanak du Manitoba a interprété des chansons pour les détenus.

Settee a déjà visité la prison pour faire de la sensibilisation auprès des détenus, mais c’est la première fois qu’il amène son groupe, Keewatin Breeze, avec lui.

“Nous voulions leur montrer qu’ils ne sont pas oubliés et qu’ils sont toujours notre peuple”, a déclaré Settee à CTV National News.

“Montrez à nos proches ici qu’ils comptent et que nous les attendons quand ils sortiront de l’autre côté, et que nous voulons pouvoir leur donner l’espoir de commencer une nouvelle vie, car tout le monde mérite une seconde chance.”

Un rapport publié à la fin du mois de mai met en lumière l’importance de ce travail – la vérificatrice générale Karen Hogan a constaté dans le rapport que les délinquants noirs et autochtones font face à de moins bons résultats que tout autre groupe dans le système correctionnel fédéral et ont plus d’obstacles à retourner à à vie lorsque leur peine est terminée.

Mais cette information n’est pas nouvelle. Hogan a souligné que ce problème avait été signalé lors de vérifications précédentes et que les services correctionnels avaient peu fait pour ajuster leurs pratiques.

Pendant ce temps, le nombre de détenus autochtones dans les prisons canadiennes augmente.

Selon les statistiques de 2018, les hommes autochtones représentent 28 % de la population carcérale du Canada. Dans les prisons pour femmes, les femmes autochtones représentent 40 % de la population carcérale.

Pourtant, les Autochtones représentent moins de 5 % de l’ensemble de la population canadienne. Et le nombre de femmes autochtones condamnées au niveau fédéral a augmenté de 60 % au cours de la dernière décennie, des chiffres qui montrent à quel point la communauté autochtone est sur-examinée, sur-policée et finalement sur-incarcérée au Canada.

Settee a souligné que l’accès à sa culture peut aider au processus de guérison et à comprendre comment faire amende honorable et changer sa vie.

“Le message que nous portons est que tout le monde peut changer, tout le monde peut changer sa vie”, a-t-il déclaré.

La représentation à Stony Mountain était destinée aux détenus de la partie à sécurité moyenne de la prison. Les hommes qui y ont assisté sont des criminels reconnus coupables, dont beaucoup purgent des peines à perpétuité.

“En tant que condamné à perpétuité, vous n’avez aucune garantie de sortir un jour”, a déclaré Jonas Budd à CTV National News.

L’homme de 52 ans est en prison pour meurtre au deuxième degré. Récemment, il a commencé à travailler avec des aînés dans la loge spirituelle de l’établissement et a déclaré qu’il avait trouvé cela transformateur.

«Parce que je suis un produit de la rafle des années 60, mes parents sont un produit des pensionnats – donc beaucoup d’abus, beaucoup de culture perdue, de langue perdue», a-t-il déclaré.

Ce traumatisme intergénérationnel est un fil conducteur chez les détenus autochtones, et reconnecter ces détenus à la culture qu’ils ont perdue est une grande partie du travail effectué ici.

Ce jour-là, il y avait de la danse et du tambour.

Un détenu purge sa peine de 15 ans dans le cadre d’un programme axé sur la guérison autochtone.

“Je suis tombé dans la drogue et l’alcool et c’est ce qui m’a amené ici aujourd’hui”, a déclaré Larry Duck. L’homme de 31 ans a expliqué que le fait de pouvoir utiliser les enseignements autochtones de guérison l’aide.

“J’ai l’impression de faire enfin partie de quelque chose que je recherche depuis de nombreuses années”, a-t-il déclaré.

L’accent est mis sur la vie à l’extérieur, les détenus bénéficiant d’une éducation et de conseils.

“Notre rôle est la réintégration”, a déclaré Laura Kirby, responsable de l’évaluation et de l’intervention à Stony Mountain, à CTV News. « Notre rôle n’est pas la punition. Notre rôle est de répondre aux besoins de ces hommes et de veiller à ce qu’ils réussissent lorsqu’ils retournent dans leurs communautés.

C’est un objectif que Settee a déclaré vouloir aider chaque personne à atteindre.

Il a dit que les détenus avaient exprimé leur gratitude pour la performance, lui disant ainsi qu’à ses camarades de groupe que c’était «la première fois que quelqu’un venait nous voir. […] et c’était vraiment bien que quelqu’un soit venu juste dire bonjour et dire que nous sommes là pour vous.

“C’est une sensation incroyable de faire ça.”

Peu importe combien de temps une personne est en prison, elle devrait avoir la possibilité d’accéder à une meilleure voie à suivre, a-t-il dit, et pour ces détenus, cela commence par ces moments cruciaux de connexion aux enseignements autochtones et à leur propre culture.

«Cela pourrait être 20 ans, cela pourrait être 25 ans, mais ils ont ces choses pour les ancrer et leur donner l’espoir de vivre au jour le jour en appréciant la vie. Cela peut arriver ici », a déclaré Settee.

Et le grand chef a déclaré qu’il continuerait de le rappeler aux détenus, longtemps après la fin du spectacle.