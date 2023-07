Détenu tué dans une émeute dans une prison du Manitoba

Un détenu est décédé et sept autres ont été hospitalisés à la suite d’une émeute dans une prison du Manitoba lundi soir, un incident qui, selon le syndicat représentant les agents correctionnels, aurait pu dégénérer en une situation beaucoup plus grave.

La GRC a confirmé mardi qu’un détenu de Winnipeg, un homme de 33 ans, était décédé à la suite d’une «grande bagarre» à l’établissement de Stony Mountain impliquant plusieurs détenus.

La GRC a déclaré que certains des détenus étaient armés d’armes blanches pendant la bagarre. Sept ont été blessés et transportés à l’hôpital.

L’ambulance aérienne STARS, des agents de la GRC et d’autres ambulances sont intervenus à la prison juste après 18 h 30, le STARS confirmant qu’une personne avait été transportée par avion vers un hôpital de Winnipeg dans un état grave.

L’enquête sur l’incident se poursuit.

« ENVIRONNEMENT TRÈS VIOLENT »: L’UNION DIT QUE LA DROGUE ET L’ACTIVITÉ DES GANGS CROISSENT

Dans un courriel, James Bloomfield, président régional du Syndicat des agents correctionnels du Canada, a qualifié l’incident d' »émeute meurtrière ». Il a dit que cela s’était passé pendant la récréation dans la cour d’exercice.

« Il y a eu une réponse complète du personnel hier soir qui était là », a déclaré Bloomfield. « Nous avons fait appel à une équipe d’intervention d’urgence, mais nous avons maîtrisé la situation assez rapidement. »

Des coups de semonce et du gaz poivré ont été utilisés pour contrôler la foule, mais malgré la réponse rapide, la situation était grave, a déclaré Bloomfield.

« Nous aurions pu perdre plusieurs vies », a-t-il dit. « Ce sont les actions de ces officiers qui ont sauvé plusieurs vies hier soir. »

Le syndicat se dit préoccupé par l’augmentation des activités liées à la drogue et aux gangs dans les prisons du Canada, y compris à Stony Mountain. Bloomfield a déclaré qu’il n’y avait eu aucune répercussion sur les détenus pour des actes de violence ou des drogues.

« Cela permet à ce type de choses de s’envenimer et de devenir de plus en plus violentes », a-t-il déclaré. «Chaque jour, le service se détériore pour les agents, nous avons plus de médicaments que nous n’en avons jamais eu auparavant. C’est un environnement très violent en ce moment dans tout le pays.

Bloomfield dit que le syndicat veut que le Service correctionnel du Canada assure la sécurité des agents et s’attaque aux activités liées à la drogue et aux gangs en prison.

« Lorsqu’il n’y a pas de responsabilité, que la violence augmente et qu’il n’y a toujours pas de responsabilité, elle va simplement continuer à croître. »

Les déplacements parmi les détenus de Stony Mountain seront restreints pendant un certain temps, a déclaré Bloomfield, au fur et à mesure que l’incident fait l’objet d’une enquête.

Il a déclaré que le syndicat se concentrait actuellement sur le soutien à la santé mentale des officiers dans les jours et les semaines à venir.

Dans un communiqué, le SCC a identifié le défunt comme étant Colton Patchinose, qui purgeait une peine pour meurtre au premier degré, tentative de meurtre avec une arme à feu, voies de fait graves et voies de fait sur un agent de la paix depuis avril 2011.

« Le détachement de Stonewall de la Gendarmerie royale du Canada et l’institution enquêtent actuellement sur l’incident », a indiqué l’organisation dans un communiqué préparé. « Comme dans tous les cas impliquant le décès d’un détenu, le SCC examinera les circonstances. »