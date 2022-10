Détenu du Texas qui a combattu la prière, toucher les règles à exécuter

HOUSTON (AP) – Un condamné à mort du Texas dont le cas a clarifié le rôle des conseillers spirituels dans les chambres de la mort à l’échelle nationale doit être exécuté mercredi, malgré les efforts d’un procureur de district pour arrêter son injection létale.

John Henry Ramirez, 38 ans, a été condamné à mort pour avoir tué Pablo Castro, 46 ​​ans, commis d’un dépanneur, en 2004. Les procureurs ont déclaré que Castro sortait les poubelles du magasin de Corpus Christi lorsque Ramirez lui a volé 1,25 $ et l’a poignardé. lui 29 fois.

Le meurtre de Castro a eu lieu lors d’une série de vols; Ramirez et deux femmes avaient volé de l’argent après une frénésie de drogue de trois jours. Ramirez s’est enfui au Mexique mais a été arrêté 3 ans et demi plus tard.

Ramirez a contesté les règles de la prison d’État qui empêchaient son pasteur de le toucher et de prier à haute voix lors de son exécution, affirmant que sa liberté religieuse était violée. Ce défi a retardé son exécution ainsi que les exécutions d’autres personnes.

En mars, la Cour suprême des États-Unis s’est rangée du côté de Ramirez, affirmant que les États doivent tenir compte des souhaits des condamnés à mort qui souhaitent que leurs chefs religieux prient et les touchent lors de leurs exécutions.

Lundi, le Texas Board of Pardons and Paroles a refusé à l’unanimité de commuer la peine de mort de Ramirez en une peine moindre. Selon son avocat, Ramirez a épuisé tous les recours possibles et aucune demande finale auprès de la Cour suprême des États-Unis n’est prévue.

Le procureur principal du procès de Ramirez en 2008, Mark Skurka, a déclaré qu’il était injuste que Ramirez ait quelqu’un qui prie pour lui à sa mort alors que Castro n’a pas eu la même opportunité.

“Cela a mis du temps à venir, mais Pablo Castro obtiendra probablement enfin la justice que sa famille demande depuis si longtemps, malgré les retards juridiques”, a déclaré Skurka, qui a ensuite été procureur du comté de Nueces avant de prendre sa retraite.

L’avocat de Ramirez, Seth Kretzer, a déclaré que bien qu’il ressente de l’empathie pour la famille de Castro, le défi de son client était de protéger les libertés religieuses pour tous. Ramirez ne demandait pas quelque chose de nouveau mais quelque chose qui a fait partie de la jurisprudence à travers l’histoire, a déclaré Kretzer. Il a dit que même les criminels de guerre nazis avaient reçu des ministres avant leur exécution après la Seconde Guerre mondiale.

“Ce n’était pas une réflexion sur une faveur que nous rendions aux nazis”, a déclaré Kretzer. “Assurer l’administration religieuse au moment de la mort reflète la force morale relative des ravisseurs.”

Kretzer a déclaré que le conseiller spirituel de Ramirez, Dana Moore, pourra également tenir une Bible dans la chambre de la mort, ce qui n’était pas autorisé auparavant.

L’affaire Ramirez a pris une autre tournure en avril lorsque l’actuel procureur du district du comté de Nueces, Mark Gonzalez, a demandé à un juge de retirer l’arrêt de mort et de retarder l’exécution, affirmant qu’elle avait été demandée par erreur. Gonzalez a déclaré qu’il considérait la peine de mort comme « contraire à l’éthique ».

Au cours d’une vidéo en direct de près de 20 minutes sur Facebook, Gonzalez a déclaré qu’il pensait que la peine de mort était l’une des “nombreuses choses qui ne vont pas dans notre système judiciaire”. Gonzalez a déclaré qu’il ne demanderait pas la peine de mort tant qu’il resterait en fonction.

Toujours en avril, quatre des enfants de Castro ont déposé une requête demandant que l’ordre d’exécution de Ramirez soit maintenu.

“Je veux que mon père ait enfin sa justice ainsi que la paix pour enfin continuer ma vie et laisser ce cauchemar se terminer”, a déclaré Fernando Castro, l’un de ses fils, dans la motion.

En juin, un juge a rejeté la demande de Gonzalez de retirer la date d’exécution de mercredi. Le mois dernier, la Cour d’appel pénale du Texas a même refusé d’examiner la demande.

Si Ramirez est exécuté, il serait le troisième détenu mis à mort cette année au Texas et le 11e aux États-Unis.

