Détenu, battu, menacé de brûlure: pourquoi l’équipage a risqué sa vie pour réaliser un film sur les victimes de l’insurrection au Nigeria | Actualités Ents & Arts

Dans les premières minutes de The Milkmaid, la joyeuse occasion d’un mariage dans un village ouest-africain se transforme en quelque chose d’inimaginable alors que les terroristes attaquent.

Les gens essaient de fuir, certains sont abattus, certains massacrés à la machette; un bébé regarde fixement le corps sans vie d’une mère.

Ce film est l’histoire des femmes qui échappent à ces attaques de leur vie, mais en paient le prix. Sortis de chez eux, de leurs proches, ils font face à des coups, des viols, la mort, voire un endoctrinement à une vie d’extrémisme.

Image:

Le film est réalisé par Desmond Ovbiagele, qui dit vouloir faire passer les histoires humaines avant les statistiques



Alors que les personnages centraux de la laitière, les sœurs Aisha (Anthonieta Kalunta) et Zainab (Maryam Booth), sont fictifs, leurs histoires sont trop réelles.

Depuis le soulèvement de la Boko Haram groupe militant a commencé dans le nord Nigeria en 2009, plus de 30 000 personnes ont été tuées et environ deux millions ont été contraintes de fuir leur domicile.

En décembre, le groupe djihadiste a prétendu être à l’origine de l’enlèvement de 300 jeunes garçons lors d’une attaque armée contre une école. La libération relativement rapide des garçons, bien que sans aucun doute encore une épreuve terrifiante, a été une différence marquée et une fin beaucoup plus heureuse par rapport à celles d’autres attaques similaires, notamment celle contre les 270 écolières enlevées de la ville de Chibok en 2014.

Malgré la campagne mondiale #BringBackOurGirls, en près de sept ans, environ la moitié seulement des personnes capturées ont été relâchées ou ont réussi à s’échapper; des dizaines sont apparus dans des vidéos de propagande des militants – plaidant pour leur sauvetage ou prêtant allégeance au groupe – et certains sont morts de maladie, d’accouchement ou de frappes aériennes militaires, selon des captifs libérés.

Alors que le bilan des morts et des enlèvements fait la une des journaux, très souvent les humains au cœur des statistiques ne le font pas – c’est pourquoi le réalisateur Desmond Ovbiagele dit qu’il voulait faire The Milkmaid, une histoire qui place les gens avant «le drone régulier» des chiffres des victimes. .

«À l’heure actuelle, des millions de personnes vivent dans des camps de personnes déplacées à l’intérieur du pays, disséminées dans tout le pays, et très peu d’aide, très peu de répit [is] leur est fourni », a déclaré Ovbiagele à Sky News.

« Ce dont nous avons tendance à entendre parler, en particulier au Nigéria, [we’re] quasiment insensibilisé par, au quotidien, les chiffres de 15, 20, 50 victimes qui ont été tués, mais n’ayant pas vraiment d’histoire. Certes, leurs noms sont rarement publiés, des photographies ou quelque chose du genre. «

Il continue: « Là [is] aucune idée de qui étaient ces gens, comment ils se sentaient, d’où ils venaient, quels étaient leurs rêves et leurs aspirations. «

Le Nigéria a une industrie cinématographique prolifique, connue sous le nom de Nollywood, qui produit des centaines de films et d’épisodes télévisés chaque mois. Mais Ovbiagele dit que beaucoup utilisent les mêmes tropes fatigués que nous voyons dans la représentation souvent stéréotypée d’Hollywood des pays africains, « ils sont comiques ou [about] le juju [magical powers] ou ce genre de matériel. »Il dit qu’il tenait à raconter une histoire avec une conscience sociale.

The Milkmaid a remporté cinq Africa Movie Academy Awards, dont celui du meilleur film et de la meilleure actrice de soutien pour Booth, qui joue Zainab. Il a également été choisi comme soumission officielle du Nigéria pour le meilleur long métrage international aux Oscars de cette année, bien que, malheureusement, Ovbiagele n’ait pas atteint les 15 finalistes présélectionnés.

Ce n’était pas une histoire facile à raconter. Le cinéaste s’est heurté à une certaine résistance au tournage dans le nord-est du pays, « le véritable théâtre du conflit », mais affirme que pour lui, il n’a jamais été possible de filmer dans le sud. Cela devait être authentique, dit-il, même si l’emplacement rendait la production non seulement difficile sur le plan logistique, mais dangereuse.

Image:

Ovbiagele espère que le film mettra en lumière la question des attaques des insurgés en Afrique



Lors d’un voyage pour filmer dans l’État de Taraba, des membres de l’équipage, qui portaient des armes à feu, des costumes et d’autres équipements, ont été arrêtés à un poste de contrôle et détenus, battus et menacés de brûlure par la police locale et des civils qui les croyaient être des insurgés.

Leur arrivée avait coïncidé avec une attaque quelques jours plus tôt et les habitants ne prenaient aucun risque. Il a fallu une semaine pour les libérer, dit Ovbiagele.

« La rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre que ces jeunes hommes qui sont avec ces accessoires et ces costumes étaient, en fait, les insurgés qui avaient attaqué leur village », dit-il. «Et immédiatement, la justice de la jungle était sur le point d’être rendue aux jeunes hommes. Ils avaient commencé à mettre de vieux pneus autour de leur cou pour commencer à les brûler, littéralement.

Le film a également été partiellement censuré au Nigéria, les producteurs étant obligés de couper certaines scènes avant de pouvoir sortir.

Malgré les difficultés à franchir la ligne, Ovbiagele se dit déterminé à montrer le coût humain de l’extrémisme religieux qui balaye le Nigéria et de plus en plus d’autres pays africains. Ce n’est pas un film présentant des caricatures hollywoodiennes du bien et du mal, dit-il, mais une histoire complexe d’endoctrinement et de lavage de cerveau.

« C’était un produit de la recherche [for the film], qui sont les «méchants» à un moment de leur vie étaient des «goodies» », dit-il.« Je ne pense pas qu’aucun d’entre eux soit né insurgé. Je pense qu’en chemin, ils ont franchi la ligne …

« Une autre chose importante issue de la recherche [for the film], qui sont ces gens-là, ils ne semblaient pas nécessairement vouloir une relation maître-serviteur … ils voulaient que les gens qu’ils avaient capturés les aiment, ce que j’ai trouvé intéressant parce que vous auriez pensé que ces gens les voulaient très, relations très autoritaires.

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

« Bien sûr, cela faisait partie de l’expérience des victimes, ces relations très autocratiques. Mais pour certaines d’entre elles, elles voulaient un peu plus que ça. »

Ovbiagele espère que The Milkmaid aidera à encourager les gens à réfléchir plus profondément à la montée de l’extrémisme religieux en Afrique. Suite au succès du Parasite, film sud-coréen oscarisé en 2020, et le film mexicain Roma en 2019, l’Occident semble lentement surmonter la «barrière d’un pouce» des sous-titres, comme les appelait le réalisateur de Parasite Bong Joon Ho.

Ces films ont « ouvert la porte, dans une certaine mesure », dit Ovbiagele, et nous espérons que plus de gens dans le monde le remarqueront.

« Je veux que les téléspectateurs apprécient peut-être plus profondément ce que vivent les victimes de l’insurrection, pas seulement au Nigeria, mais de plus en plus, malheureusement, dans d’autres régions d’Afrique », dit-il. «C’est de plus en plus un phénomène au Tchad, au Niger, au Cameroun, vous avez le Burkina Faso, vous avez le Mali, et même le Mozambique et le Congo ces jours-ci.

« L’idée est d’aider le monde à comprendre comment ces choses se passent, quelles sont leurs motivations, afin que, espérons-le, ces situations puissent être résolues. Je pense que la première étape consiste à comprendre qui sont ces personnes, leur culture, ce qui facilite la traversée des gens. dans l’extrémisme. J’espère que le film pourra contribuer à cette compréhension. «