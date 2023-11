Détention à domicile d’un personnage de l’industrie du divertissement coupable de tentative de violation sexuelle et d’attentat à la pudeur

La figure de l’industrie du divertissement reconnue coupable de tentative de violation sexuelle et d’attentat à la pudeur, mais innocentée de 23 autres chefs d’accusation, a été condamnée à 12 mois de détention à domicile – mais les restrictions légales font que l’homme ne peut toujours pas être nommé.

L’homme a été condamné vendredi par la Haute Cour de Rotorua, après un procès de douze semaines en août – initialement prévu pour six semaines.

Il a été reconnu non coupable d’une série d’accusations, notamment de viol, d’attentats à la pudeur, de violations sexuelles par rapport sexuel illégal, de détournement du cours de la justice, de fourniture de MDMA et de méthamphétamine, de cambriolage et de tentative de violation sexuelle.

L’épouse de l’homme, qui avait été présente tout au long du procès, n’était pas présente au tribunal pour le prononcé de la peine.

Au total, il a fait face à 25 allégations de la part de neuf plaignants, mais le jury l’a déclaré coupable de seulement deux chefs d’accusation : attentat à la pudeur et tentative de violation sexuelle.

La tentative de violation sexuelle est passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement.

Les deux agressions, commises le 23 janvier 2021, visaient la même victime.

Dans une déclaration de la victime lue par la procureure de la Couronne Anna Pollett, les femmes ont déclaré qu’elles avaient été « profondément marquées » par l’homme qu’elles ont décrit comme « dégoûtant et répugnant ».

Elle a également déclaré que l’agression lui avait laissé un « sentiment intense de honte et de culpabilité ».

« J’ai peur pour les futures victimes de cet homme », a-t-elle déclaré.

Avant le prononcé de la peine, Pollet a déclaré au tribunal que l’homme avait fait preuve d’un manque de remords pour son infraction, notant que le matin après l’agression, il “avait ouvert une bière”.

Elle a également révélé qu’il avait déjà comparu devant le tribunal et avait été condamné à une peine de détention à domicile pour un délit de violence.

« La détention à domicile n’a pas été dissuasive pour lui la dernière fois », a-t-elle déclaré.

Elle a également déclaré qu’il recherchait une « peine extrêmement clémente pour lui permettre de revenir dans l’industrie du divertissement ».

L’avocat de la défense, Ron Mansfield KC, a déclaré au tribunal « qu’il ne cherche pas à obtenir une carte gratuite pour sortir de prison », avant de soutenir que son client devrait rester en dehors de la prison.

Truc L’homme a été condamné par la Haute Cour de Rotorua.

Il a déclaré que l’homme avait apporté des changements « authentiques et réels » à son mode de vie concernant la consommation de drogues et d’alcool.

Il a également déclaré avoir « retrouvé sa famille ».

“Une expérience très enrichissante et positive… et qu’il n’est pas prêt à lâcher à nouveau.”

Il a déclaré que la détention à domicile ou le travail d’intérêt général seraient une peine appropriée qui lui permettrait également de « redonner à la communauté ».

Il a déclaré que la détention à domicile était « le type de peine qui serait imposée à n’importe qui d’autre » et que son client était « tout à fait prêt à prendre un balai ou une pelle » s’il lui confiait un travail d’intérêt général.

Le juge Harvey Layne a déclaré que sa victime avait été « traumatisée à la suite de votre infraction » et que même s’il avait témoigné que « rien ne s’était passé, le jury a rejeté cette affirmation ».

“Je n’accepte pas qu’elle ait encouragé de quelque manière que ce soit la conduite survenue ce jour-là”, a-t-il déclaré.

Le juge Layne a déclaré que l’homme avait fait preuve d’un « manque de respect pour les femmes et d’un manque de compréhension du consentement ».

Il a également déclaré que l’infraction, au cours de laquelle il avait plaqué sa victime contre un mur et tenté de la violer sexuellement, « impliquait un certain degré de violence ».

Il a également déclaré que la suppression provisoire du nom s’appliquerait au nom de l’homme, mais qu’elle expirerait le 8 décembre.

Au cours du procès qui a duré 12 semaines, Mansfield a déclaré au jury que son client avait été victime d’un « moi aussi ».

L’homme était populaire, dit-il, et n’avait donc pas besoin de « recourir à ce type de technique pour avoir des relations sexuelles avec des femmes ».

Il a également été révélé qu’il avait eu plusieurs liaisons à la connaissance de sa femme et qu’il consommait de la cocaïne, de la méthamphétamine et de l’alcool.

À un moment donné, il a également nié s’être souvenu de rencontres sexuelles spécifiques, car « je ferais l’amour tous les jours ».

Pollett a également déclaré au jury du procès, à propos de la position de l’homme dans le secteur du divertissement, que cela « lui donnait le droit d’agir comme il le souhaitait contre diverses femmes, qu’elles le veuillent ou non… il était accro au sexe, il dit certains ».

Certaines des infractions présumées impliquaient la consommation de drogues, a déclaré Pollett, ce qui “a eu pour effet de diminuer les inhibitions de certains et d’influencer les choses en sa faveur”.