Détendez-vous, la coque FineWoven pour iPhone 15 d’Apple est parfaitement fine

Si vous êtes un utilisateur Apple extrêmement en ligne, vous avez probablement entendu le collectif déception sur le nouveau de l’entreprise FinTissé cas pour le iPhone 15/15 Pro série. Tout le monde de Reddit à Le bord à Tendances numériques a des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas dépenser 60 $ pour un boîtier Apple fabriqué à partir de matériaux recyclés. C’est un aimant à gratter, et même le moindre éraflure d’ongle apparaît dessus. l’esthétique brossée du cas. Mettre de l’eau dessus est également un grand non-non, car CNET rapporte que tout petit liquide restera, montrant à chacun la preuve de votre vie chaotique. Et certaines personnes pensent que c’est trop cher pour ce qui ressemble à un panneau de tapis fin de style années 70.

Mais le cas FineWoven n’est pas si mal. Oui, c’est cher, mais si vous êtes un utilisateur Apple, n’êtes-vous pas déjà habitué à dépenser trop argent?

Plus sérieusement, la plupart des cas les plus valables – ceux avec les taux d’impact les plus élevés et le renforcement réel – ont tendance à coûter à peu près le même prix. Des marques comme Boîte à loutre, Moftet Casemate avoir des cas dans cette fourchette de prix. Si vous recherchez un boîtier de qualité et robuste qui conserve son esthétique après une utilisation intensive, les 60 $ pourraient aller bien ailleurs. Vous n’êtes pas obligé d’acheter la coque Apple !

Au cours de ma courte période avec l’étui FineWoven avec MagSafe – en bleu Pacifique, qui ne porte pas le nom de l’émission télévisée éponyme des années 90 – j’en ai vu rayures. Il y a même des résidus de nourriture sur les bords parce que je suis en désordre et que je mange à mon bureau. Mais l’étui fait tout ce dont j’ai besoin : il protège l’unité d’examen d’Apple pendant que je l’ai en prêt, il offre un accès à la bascule du volume, au bouton d’action et au bouton d’alimentation, et il fonctionne avec les accessoires MagSafe. Je peux adhérer à l’ancienne génération du PopSocket PopGrip ou au PopGrip rond de nouvelle génération pour maintenir une prise stable, ou je peux jeter l’iPhone 15 Pro Max sur un support de chargement et le transformer en un écran intelligent rempli de widgets via StandBy. . Le fait est que le boîtier n’intervient pas sur la fonction première de l’iPhone 15, qui est de faire office de smartphone et d’unité informatique centralisatrice de votre vie.

Oui, 60 $, c’est une somme considérable à dépenser pour quelque chose qui suscite des critiques négatives sur le Web. Même si l’étui en cuir qu’Apple fabriquait auparavant avait une apparence plus haut de gamme que le «microsergé luxueux et durable» de FineWoven, il était terrible pour l’environnement. L’étui en cuir n’est pas non plus rétrocompatible, alors n’essayez pas de glisser votre iPhone 15 dans un étui pour iPhone 14, s’il vous plaît.

je ne dis pas que tu devrait acheter le nouveau boîtier d’Apple. je suis juste disant que si tu l’as fait, tout ira bien.

Si vous avez besoin d’une coque pour votre iPhone 15/15 Pro, il existe de nombreuses autres options, plus que pour Android, ou du moins cela semble être le cas lorsque j’achète le Google Pixel. Apple fait toujours un coque en silicone pour l’iPhone, et c’est 10 $ de moins que le FineWoven. Il y a aussi un cas clair option, que vous devriez choisir de toute façon car elle vous permet de montrer le nouveau corps poli de la série iPhone 15. Casetifier est également une marque populaire pour la richesse de ses designs, et son activité semble particulièrement destinée aux utilisateurs d’iPhone. Si vous avez encore besoin de l’aspect cuir, Nomade et Mujo sont des marques réputées avec un penchant pour le poli. Si trop de rayures sur le boîtier ne vous conviennent pas, ne vous embêtez pas avec l’option FineWoven. Mais vous êtes probablement aussi du genre à avoir déjà ses propres préférences.