Détendez-vous à Unleashed : la brasserie de Kelowna accueille désormais le yoga pour chiens

Unleashed Brewery propose de nouveaux événements pour l’année.

Aleena McKinnon de Buddha Beats Yoga a organisé son premier événement de yoga pour chiens dans l’établissement.

« J’adore travailler avec les gens de notre communauté. Je pense que ce qu’ils font est super unique et génial, et qui ne veut pas emmener son chien partout avec lui.

Le 22 janvier, les gens se sont inscrits pour amener leur chien, suivre un cours de yoga et déguster une bière après.

McKinnon a amené un sauvetage avec elle du Mexique.

Paprika est un chihuahua à la recherche d’un foyer permanent.

Si vous souhaitez rejoindre un cours de yoga pour chiens ou adopter Paprika, vous pouvez contacter McKinnon sur son site Web aleenayoga.com.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BièreChiensKelowna