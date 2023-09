Détection des contrefaçons : identifier les appels vidéo frauduleux | Actualités technologiques

La tromperie numérique devient très sophistiquée et la frontière entre réalité et fiction est plus fine que jamais. Nos vies sont désormais plus virtuellement connectées, ce qui rend tout à fait normal que les amis et les membres de la famille discutent par appel vidéo. Et si ces appels vidéo n’étaient que des fraudes ?

En juillet, un homme du Kerala a été escroqué de Rs 40 000. La victime, Radhakrishnan, a reçu un appel vidéo d’un numéro inconnu. En décrochant l’appel, il a constaté que l’image de la personne à l’appel ressemblait à celle de l’un de ses anciens collègues. Quelques minutes après le début de l’appel, l’appelant a demandé de l’argent pour une urgence médicale. Ce n’est qu’après avoir transféré le montant que Radhakrishnan s’est rendu compte qu’il était la proie d’une escroquerie par l’IA.

Un incident similaire s'est produit en Chine, où une escroquerie deepfake a amené la victime à croire qu'elle envoyait 4,3 millions de yuans (plus de Rs 5 crore) à son ami. Mais lorsque son ami lui a dit qu'il n'était pas au courant d'un tel transfert, l'homme a signalé l'arnaque aux autorités. Les faux appels vidéo ne sont pas courants, mais avec les progrès technologiques, ils deviennent monnaie courante. Il est très simple de réaliser des vidéos deepfake en ligne grâce à certaines applications gratuites. La seule chose dont les escrocs ont besoin est d'accéder à l'image et à la voix d'une personne, ce qui est facile à obtenir via le profil de réseau social d'une personne. Voici quelques conseils pour vous prémunir contre les dangers des faux appels vidéo. Méfiez-vous des appels provenant de numéros inconnus Il est toujours préférable d'enquêter sur les appels provenant de numéros inconnus. Si le numéro n'est pas enregistré dans votre liste de contacts ou si vous ne reconnaissez pas l'appelant, mieux vaut procéder avec prudence. Qualité vidéo Observez la qualité de la vidéo. En cas de faux appels vidéo, la qualité est généralement mauvaise et l'arrière-plan peut être flou. Vérifiez les modèles de discours non naturels Les voix générées par l'IA manquent généralement de cadence naturelle et peuvent sembler robotiques. Faites attention aux pauses étranges ou aux transitions brusques de la parole. Vérifier les voix de fond Les voix générées par l'IA n'ont généralement pas de bruit de fond, car elles sont émises dans des environnements contrôlés et sans bruit. S'il y a un silence en arrière-plan, cela pourrait être le signe d'un appel vidéo généré par l'IA. Vérifier l'identité Vérifiez l'identité de l'appelant en posant quelques questions ouvertes. Poursuivez la conversation pendant quelques minutes et vérifiez si vos réponses correspondent aux leurs. Si possible, essayez de rappeler la même personne en utilisant les coordonnées dont vous disposez, pour voir si elle est au courant du récent appel vidéo.

