Détection de l’apnée du sommeil Apple Watch approuvée au Canada

Santé Canada a donné son feu vert à la fonction de détection de l’apnée du sommeil d’Apple pour watchOS 11, disponible sur les modèles Apple Watch Series 10, Series 9 et Ultra 2. Cette approbation intervient après le lancement de la fonctionnalité aux États-Unis et dans plus de 150 autres pays au début du mois.

Cette fonctionnalité utilise l’accéléromètre de la montre pour surveiller les mouvements subtils du poignet associés aux troubles respiratoires pendant le sommeil. Des apparitions fréquentes de ces troubles sur plusieurs nuits peuvent indiquer une apnée du sommeil, un trouble grave indiqué par des interruptions répétées de la respiration pendant le sommeil.

Cette fonctionnalité a été vérifiée dans des études médicales. Il est conçu pour détecter si les adultes qui n’ont jamais été diagnostiqués auparavant pourraient avoir un problème de sommeil courant. Les gens peuvent vérifier leurs problèmes respiratoires de la nuit dernière sur l’application Santé de leur iPhone, qui leur dira si leur respiration était « élevée » ou « normale ».

Si des signes d’apnée du sommeil sont détectés, l’Apple Watch informe l’utilisateur, fournissant des informations sur le moment où l’apnée du sommeil possible s’est produite, du matériel pédagogique sur l’importance du traitement et un PDF contenant trois mois de données sur les troubles respiratoires pour la consultation du médecin.

L’apnée du sommeil touche plus d’un milliard de personnes dans le monde et reste souvent non diagnostiquée. Une détection précoce pourrait conduire à de meilleurs résultats en matière de santé pour de nombreux utilisateurs.

