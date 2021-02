Détection COVID-19: votre Apple Watch ou Fitbit pourrait-il aider à ralentir la pandémie de coronavirus?

De plus en plus de preuves suggèrent qu’une montre intelligente ou un appareil portable tel qu’un Fitbit pourrait aider à avertir les porteurs d’une infection potentielle au COVID-19 avant un résultat de test positif.

Les appareils portables tels que l’Apple Watch, la montre intelligente Samsung Galaxy, le Fitbit et d’autres appareils peuvent collecter des données sur le cœur et l’oxygène, ainsi que sur les niveaux de sommeil et d’activité. Les chercheurs étudient si les données de santé d’un corps pourraient signaler une infection à COVID-19 imminente.

Une infection au COVID-19 peut ne pas être imminente pour une personne dont les données cardiaques ou d’activité suggèrent une infection potentielle. Mais la probabilité accrue – et la capacité d’alerter le patient pour qu’il soit testé et éventuellement mis en quarantaine – pourrait fournir un outil vital pour prévenir la propagation de la maladie et la suivre, selon les chercheurs.

De telles découvertes, si elles sont prouvées, pourraient conduire à des alertes médicales à distance pour d’autres virus, grippes et stress excessif.

Même si les expériences en cours ne conduisent pas à un déploiement pendant la pandémie actuelle de coronavirus, «si nous sommes frappés par une autre pandémie ou une nouvelle pandémie, nous avons un moyen… de déployer potentiellement en temps réel certains de ces outils sur lesquels nous travaillons », a déclaré Zahi Fayad, professeur de radiologie et de cardiologie à la Icahn School of Medicine de l’hôpital Mount Sinai de New York.

Mise à jour Emoji:Apple change son emoji de seringue alors que les vaccins COVID-19 sont déployés

Conseil de confidentialité:Comment supprimer les cookies de votre téléphone

Fayad est l’un des principaux chercheurs qui ont analysé les données Apple Watch d’environ 500 personnes dans le système de santé de l’hôpital. Ceux qui ont développé COVID-19 ont eu des changements significatifs dans leur taux de variabilité cardiaque, une mesure de la fonction du système nerveux, par rapport au reste de ceux surveillés, ont-ils constaté.

Le mont Sinaï n’est pas le seul endroit où des recherches sont en cours sur les appareils portables et leur utilisation potentielle pour identifier et suivre le COVID-19. L’identification précoce d’un patient potentiel COVID-19 pourrait réduire le temps pendant lequel il est en public, infectant potentiellement d’autres personnes.

L’école de médecine de l’Université de Washington étudie actuellement comment les lectures de fréquence cardiaque et d’oxygène dans le sang capturées par Apple Watches pourraient fournir des signes précoces de la grippe et du COVID-19. À l’Université Purdue, une étude est en cours sur 100 participants mesurant des données provenant de montres intelligentes Samsung Galaxy et de capteurs thoraciques d’électrocardiogramme pour comparer et évaluer la précision des données de la montre intelligente.

« Il n’y aura pas de moment où une montre intelligente pourra vous dire que vous êtes COVID-19 positif, mais elle pourrait potentiellement dire: ‘Dans les prochains jours, vous pourriez tomber malade et devriez aller vous faire tester’, » a déclaré Craig Goergen, professeur agrégé de génie biomédical à Purdue supervisant l’équipe de recherche, dans une annonce du projet.

Dans le cadre de l’étude COVID-19 Wearables du Stanford Healthcare Innovation Lab, les chercheurs ont commencé à alerter les participants en temps réel via l’application MyPHD du laboratoire sur les changements importants de leur fréquence cardiaque ou d’autres données. Depuis qu’ils ont commencé les alertes en décembre, les chercheurs ont été en mesure d’alerter 70% des patients qui ont ensuite été testés positifs au COVID-19 avant l’apparition des symptômes, ou au moment où ils ont commencé, a déclaré Michael Snyder, professeur et président de la génétique à Stanford. Ecole de Médecine.

L’étude de près de 5300 participants, commencée en mars 2020, a révélé que les personnes infectées par le coronavirus présentaient des changements dans leur fréquence cardiaque et d’autres données de santé collectées par l’application MyPHD du laboratoire auprès d’Apple Watches, Fitbits et des appareils d’autres fabricants, dont Garmin.

Les résultats ne sont pas infaillibles, mais 81% des 32 patients qui ont été infectés par le COVID-19 ont eu des changements dans la fréquence cardiaque, le temps passé à dormir et les pas quotidiens, ont écrit les chercheurs dans la revue Nature Biomedical Engineering.

La plupart (63%) des patients atteints de COVID-19 présentaient des changements qui auraient pu conduire à une détection précoce, avant l’apparition des symptômes, ont-ils découvert. En règle générale, leur analyse a révélé des changements identifiables quatre jours avant l’apparition des symptômes du COVID-19.

Stanford cherche plus de participants; Renseignez-vous sur l’étude sur le site Web de l’essai.

«Les montres intelligentes et autres dispositifs portables effectuent de très nombreuses mesures par jour – au moins 250 000 – ce qui en fait des dispositifs de surveillance aussi puissants», dit-il dans une présentation en ligne de la recherche. «Mon laboratoire veut exploiter ces données et voir si nous pouvons identifier qui tombe malade le plus tôt possible – potentiellement avant même qu’ils ne sachent qu’ils sont malades.»

Fitbits pourrait-il également être un ajustement prédictif?

Fitbit poursuit une étude COVID-19 avec plus de 100000 utilisateurs Fitbit aux États-Unis et au Canada inscrits depuis l’annonce de l’essai en mai 2020. L’étude a révélé que la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque au repos et la variabilité de la fréquence cardiaque sont toutes des mesures utiles pour indiquer le début. des maladies, y compris le COVID-19.

Fitbit mène également des recherches avec le ministère de la Défense, le ministère des Anciens combattants et la NASA sur la détection du COVID-19 et participe à l’étude de Stanford et à une étude menée par le Scripps Research Translational Institute à La Jolla, en Californie.

Stratégie de Fitbit affine:Un fabricant de vêtements portables signale qu’il est temps d’affronter Apple et Samsung avec de nouvelles montres intelligentes

Gestionnaires de mots de passe:LastPass pour limiter son offre gratuite. Voici d’autres options, notamment Apple, Google

Le DETECT (Digital Engagement & Tracking for Early Control & Treatment) de l’Institut compte 36000 personnes qui fournissent des données provenant d’appareils Fitbits, Apple Watches et Garmin à son application MyDataHelps. Les chercheurs ont découvert que la fréquence cardiaque au repos et les données sur le sommeil et l’activité pouvaient prédire environ 80% des cas positifs de COVID-19 parmi ceux signalant des symptômes, ont-ils rapporté en octobre 2020 dans la revue Nature Medicine.

Les chercheurs de Scripps espèrent amener jusqu’à 100 000 personnes à télécharger l’application et à contribuer à l’élargissement de l’étude. Être capable de prédire ceux qui pourraient développer le COVID-19 ou d’autres coronavirus pourrait amener les patients à se faire tester et à se mettre en quarantaine pour éviter la propagation.

«Nous savons que les pratiques courantes de dépistage du coronavirus peuvent facilement manquer des cas pré-symptomatiques ou asymptomatiques», explique Jennifer Radin, une épidémiologiste qui dirige l’étude. « Et les tests viraux peu fréquents, avec des résultats souvent retardés, n’offrent pas les informations en temps réel dont nous avons besoin pour contrôler la propagation du virus. »

Une préoccupation: les chercheurs ont noté que le bassin de patients pourrait ne pas être représentatif de la population américaine, car tout le monde ne peut pas se permettre une technologie portable et les Américains plus âgés peuvent être moins susceptibles d’utiliser les appareils. La confidentialité et la sécurité des données de santé seraient des défis majeurs pour un système conçu pour alerter les porteurs de dispositifs ou effectuer une recherche des contacts après des infections.

Il existe un bon bassin de participants potentiels, car environ un cinquième (21%) des Américains utilisent régulièrement une montre intelligente ou un tracker de fitness, selon Pew Research.

Les chercheurs du Mount Sinai espèrent éventuellement ajouter un élément d’alerte en temps réel à leurs recherches à l’aide de l’application Warrior Watch Study, qui collecte des données à partir de l’Apple Watch et de l’application Apple Health. Au total, 13 personnes ont reçu un diagnostic de COVID-19 au cours de la période d’étude initiale, commencée en avril dernier et publiée dans le Journal of Medical Internet Research, impliquant 297 agents de santé pendant une moyenne de 42 jours.

Ceux qui ont été diagnostiqués présentaient des différences significatives de variabilité de la fréquence cardiaque, mesurées sur des périodes de 24 heures, la semaine précédant leur diagnostic, ainsi que des différences par rapport aux autres participants à l’étude. « Cela a été observé même chez les personnes asymptomatiques diagnostiquées avec le COVID-19 qui ne présentaient aucun symptôme du COVID », a déclaré le Dr Robert Hirten, gastro-entérologue et professeur adjoint de médecine, et avec Fayad, co-chercheur principal du projet .

Un changement dans le taux de variabilité cardiaque ne signale pas nécessairement une infection au COVID-19, mais « vous fournit ce potentiel que vous pourriez être exposé », a déclaré Fayad. Ensuite, le patient peut s’isoler. « C’est une chose facile à faire et nous savons à quel point c’est efficace. »

Suivez Mike Snider sur Twitter: @MikeSnider.