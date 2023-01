Détecteur ChatGPT pour enseignants fabriqué à Toronto par un jeune de 22 ans

Alors que les internautes émerveillés étaient obsédés par les merveilleuses capacités de ChatGPT, un Torontois de 22 ans fabriquait fiévreusement un outil pour détecter son utilisation abusive.

“ChatGPT est une innovation incroyablement cool”, a déclaré Edward Tian à CTV News Toronto.

“Mais c’est comme ouvrir une boîte de Pandore.”

Il saurait. Le natif d’Etobicoke est étudiant en informatique à l’Université de Princeton et a passé les deux dernières années à étudier GPT-3, l’intelligence artificielle qui produit du texte de type humain, tout comme ChatGPT.

Le chatbot interactif est alimenté par l’apprentissage automatique. ChatGPT a essentiellement avalé des pans entiers d’Internet, apprenant des modèles de langage dans le processus qu’il peut recréer en réponse à une invite humaine.

Lorsque ChatGPT a atterri entre les mains du public fin novembre, Tian a joué avec la technologie aux côtés d’amis. Ils ont demandé au programme d’écrire des poèmes et des raps. “Wow, c’est vraiment bien”, se souvient Tian. “C’est mieux que quelque chose que je pourrais écrire moi-même.”

Ce haut niveau de compétence sonnait l’alarme pour les éducateurs, qui commençaient à craindre que leurs élèves remettent des essais générés par une machine et qu’ils n’aient aucun moyen de savoir ou de confirmer leurs soupçons. Immédiatement, Tian s’en est également rendu compte.

“Tout le monde mérite de connaître la vérité et tout le monde mérite un outil à portée de main qui peut déterminer si quelque chose est généré par l’homme ou par une machine”, a-t-il déclaré.

Heureusement, il avait du temps libre pendant les vacances d’hiver et s’est assis dans un café à Etobicoke pour faire quelque chose. Le résultat : GPTZero, une application capable de déchiffrer si quelque chose a été écrit par une machine ou par un humain.

Tout d’abord, un utilisateur copie et colle du texte dans l’application. Une évaluation commence, mesurant la perplexité, la créativité et la variabilité de l’écriture. Ensuite, GPTZero délivre un score, qui aboutit à un résultat : soit le texte a été généré par ChatGPT, soit un humain.

Le 3 janvier, l’application est devenue publique. Plus de 300 000 personnes l’ont essayé et plus de 7 millions de personnes l’ont consulté sur Twitter.

“C’était complètement fou. J’attendais quelques dizaines de personnes », a déclaré Tian

En particulier, les enseignants remarquaient que GPTZero travaillait pour détecter si leurs élèves écrivaient leurs devoirs ou non. Maintenant, Tian construit un outil spécialement conçu pour les éducateurs. Déjà, 33 000 enseignants se sont inscrits sur la liste d’attente du produit.

“Personne ne veut être trompé si quelque chose qu’il lit est présenté à tort comme humain”, a déclaré Tian.