“Ce qui me préoccupe, c’est la continuité de nos données de surveillance pendant que cette manifestation se déroule”, a déclaré Chad Gubala, responsable des eaux usées à Juneau, en Alaska.

Après un processus d’appel d’offres ouvert plus tôt cette année, le CDC a décidé de remplacer son sous-traitant de longue date, Biobot, par Verily, une filiale de la société mère de Google, à partir de septembre.

Mais la transition est en pause. Et tandis que le Government Accountability Office entend l’appel de Biobot, Verily ne peut pas faire son travail, selon un e-mail de l’entreprise obtenu par POLITICO. Une décision du GAO est attendue en janvier.

Bradley White, le scientifique principal du laboratoire d’épuration des eaux usées Verily, a déclaré que l’entreprise était prête à démarrer, une grande partie de son infrastructure étant déjà construite.

“Nous nous engageons à travailler avec le CDC pour faire avancer les objectifs du programme de tests, lancer des tests sur les échantillons déjà livrés lorsqu’ils seront autorisés à reprendre les travaux et rendre les données sur les eaux usées disponibles le plus rapidement possible”, a déclaré White.

Dans une interview, la directrice du CDC, Mandy Cohen, a refusé de commenter les détails du différend, affirmant qu’il s’agissait d’une « situation contractuelle ».

Le CDC n’a pas expliqué pourquoi il a décidé de changer de sous-traitant, même si son accord avec Verily est considérablement moins coûteux.

Le contrat de Verily est de 38 millions de dollars sur cinq ans. Le contrat le plus récent de Biobot s’élevait à environ 31 millions de dollars sur moins d’un an et demi.

Cohen a déclaré que l’agence considère la surveillance des eaux usées comme un « outil important à ajouter à notre boîte à outils en termes de détection précoce », ajoutant qu’elle souhaite étendre les tests grâce au nouveau contrat.

Les analyses des eaux usées ont été particulièrement utiles pendant la pandémie pour détecter les poussées de Covid. Et avec moins de personnes qu’avant, elles se testent elles-mêmes pour la maladie ou communiquent leurs résultats lorsqu’elles le font, c’est l’un des meilleurs moyens restants de voir où le virus se propage.

Les responsables de la santé publique ont également utilisé les eaux usées pour détecter la Mpox et les pics de consommation d’opioïdes.

Un quart des sites de test du pays – environ 400 dans « une poignée d’États et territoires » – sont fermés en raison du conflit, a indiqué le CDC, tandis que les 1 200 sites restants ne sont pas couverts par le contrat et peuvent continuer à fonctionner.

Un porte-parole du CDC a déclaré que l’agence estimait que cela suffisait pour maintenir une image « assez complète » de la propagation de Covid et de Mpox, mais d’autres sont sceptiques.

“L’écart existant dans les données sur les eaux usées persistera peut-être pendant plusieurs mois alors que nous nous dirigeons vers la saison de la grippe et une autre poussée de Covid”, a déclaré un épidémiologiste du département de la santé de l’État qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement. “Ce n’est pas aussi simple que de simplement remettre les clés de Verily.”

Un deuxième responsable du département de la santé de l’État, qui n’était pas autorisé à parler publiquement, a convenu que changer de fournisseur – protestation mise à part – pourrait nuire aux efforts de surveillance de Covid cet automne et cet hiver. “C’est le temps qu’il faut pour faire tourner le navire pour y parvenir”, a déclaré le responsable.

Même si Verily est en mesure de commencer à travailler prochainement, certains prévoient des problèmes liés à la continuité des données.

« La perte est la perte de comparabilité historique. C’est comme repartir de zéro avec un nouveau système de surveillance », a déclaré David Larsen, président du département de santé publique de l’Université de Syracuse et chercheur en surveillance des eaux usées. “Ce n’est pas idéal de changer de méthode.”

Un porte-parole du CDC a déclaré que le problème serait résolu, mais a refusé de préciser comment.

Biobot a refusé de commenter la protestation, citant la « révision juridique en cours ».

La PDG Mariana Matus a écrit dans un article sur LinkedIn que l’entreprise avait déjà licencié 35 pour cent de son personnel en raison de la décision contractuelle.

“Nous savons que cette décision n’a rien à voir avec nos performances passées”, a écrit Matus.

Chelsea Cirruzzo a contribué à ce rapport.