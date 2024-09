Détecter le cancer plus tôt grâce à une simple analyse sanguine

42

Par le Dr Graham A. Colditz

Centre de cancérologie Siteman

Ce n’est pas une nouveauté que le dépistage du cancer soit important. Les dépistages recommandés permettent de détecter le cancer à un stade précoce, lorsqu’il est plus facile à traiter, et certains peuvent même prévenir le cancer en premier lieu.

Mais tous les cancers ne bénéficient pas d’un dépistage efficace. En fait, le dépistage n’est recommandé que pour les cancers du sein, du col de l’utérus, du côlon et du poumon. Bien que ces derniers représentent un pourcentage important de cancers en général, de nombreux cancers ne sont pas détectés à un stade précoce, lorsqu’ils peuvent être traités plus efficacement.

Un nouvel outil de dépistage, appelé tests de détection de cancers multiples, pourrait un jour contribuer à combler cette lacune – et d’une manière plus simple et plus accessible.

« Les tests de dépistage que nous connaissons le mieux ne recherchent qu’un seul type de cancer à la fois et la plupart de ces tests visualisent ces parties du corps », a déclaré Aimee James, professeur à la Division des sciences de la santé publique de la faculté de médecine de l’université de Washington à Saint-Louis. « Les tests de détection de cancers multiples sont différents car ils recherchent plusieurs cancers à la fois – et il s’agit d’une simple analyse sanguine. »

Ces nouveaux tests recherchent des substances biologiques, ou marqueurs, dans le sang qui pourraient indiquer qu’une personne est atteinte de l’un des nombreux cancers que le test est conçu pour détecter. Et il existe des preuves préliminaires que ces tests peuvent détecter des cancers avant que les personnes ne remarquent des symptômes, a déclaré James.

Aussi positif que cela puisse paraître, ce n’est qu’une partie du puzzle lorsqu’il s’agit de réfléchir à l’efficacité des tests de dépistage. Une question essentielle reste à résoudre : ces tests réduisent-ils les risques de mourir d’un cancer ? En d’autres termes, si nous détectons un cancer grâce à ces tests, les gens vivront-ils plus longtemps ?

« Nous avons besoin de davantage de recherches pour répondre définitivement à cette question et pour déterminer si les avantages de ces tests valent les risques globaux », a déclaré James.

Cela peut paraître contre-intuitif, mais tous les tests de dépistage peuvent comporter un certain niveau de risque. Il peut s’agir de risques physiques, émotionnels et financiers liés aux tests de suivi visant à confirmer ou à infirmer un diagnostic de cancer, ou liés au diagnostic et au traitement d’un cancer qui n’aurait peut-être pas posé de problème de santé s’il n’avait pas été traité.

Bien que ces risques et d’autres existent avec d’autres types de dépistage, nous ne savons pas exactement quels sont ces risques avec ces nouveaux outils. De plus, ces risques peuvent être plus complexes avec des tests simples à réaliser et conçus pour détecter plusieurs cancers différents à la fois.

Les tests de détection de cancers multiples pourraient révolutionner le dépistage du cancer, et ce à juste titre. En plus de permettre de détecter efficacement plusieurs cancers à l’aide d’une simple prise de sang, le test pourrait également contribuer à combler les lacunes existantes en matière de dépistage du cancer en rendant le dépistage plus accessible dans les zones généralement mal desservies et les populations disposant de moins de ressources en matière de soins de santé et de dépistage.

Il est toutefois important de maintenir l’enthousiasme suscité par ces nouveaux tests en phase avec ce que nous savons déjà à leur sujet. Si certains de ces tests sont déjà disponibles auprès de certains prestataires de soins de santé, ils ne sont pas encore autorisés par la Food and Drug Administration américaine et ne sont pas couverts par l’assurance maladie. Nous commençons également à peine à recueillir les informations dont nous avons besoin pour évaluer pleinement ces tests, notamment leur rapport avantages/risques, et la manière dont nous pouvons les intégrer efficacement et équitablement au système de santé.

« Il existe des données prometteuses, mais nous devons répondre à de nombreuses questions avant de pouvoir affirmer que ces données sont définitivement bénéfiques pour tout le monde », conclut James.

Le Dr Graham A. Colditz, directeur associé de la prévention et du contrôle au Siteman Cancer Center du Barnes-Jewish Hospital et à la Washington University School of Medicine de Saint-Louis, est un leader internationalement reconnu dans la prévention du cancer et le créateur de l’outil de prévention gratuit, Your Disease Risk.