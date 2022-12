Detect rappelle les tests COVID en raison d’un risque accru de faux négatifs

Detect, une entreprise de technologie de la santé, rappelle volontairement certains lots de ses tests COVID-19 à domicile, a indiqué la société dans une annonce publiée lundi sur le Site Web de la Food and Drug Administration des États-Unis. Il y a “une chance accrue” que les tests donnent un faux résultat négatif, a déclaré la société.

Le rappel concerne les tests moléculaires en vente libre de Detect qui ont été expédiés du 26 juillet au 26 août 2022. Trois numéros de lot sont rappelés : HB264, HY263 et HY264 qui comprend environ 11 000 tests au total. Tous ont des dates de « utilisation avant » du 1er janvier 2023.

La plupart des tests à domicile sont des tests antigéniques qui vous donnent des résultats en 15 minutes environ. Ces tests Detect à domicile sont moléculaires et nécessitent environ une heure pour obtenir des résultats. La société décrit ses tests comme “la qualité PCR”, ou la précision équivalente des tests proposés par les professionnels de la santé qui sont envoyés aux laboratoires pour obtenir des résultats.

Detect a déclaré qu’il n’avait jusqu’à présent reçu aucun rapport de faux négatifs et qu’il émettait le rappel “par prudence”. La société étudie la raison du risque plus élevé de faux négatifs.

Les résultats de test positifs sont toujours considérés comme fiables, a déclaré Detect, mais toute personne ayant un test inutilisé devrait le jeter. La société émettra des remboursements pour les achats vérifiés.

Les faux négatifs – un résultat négatif d’un test COVID-19 lorsque la personne testée a réellement le virus – sont courants avec les tests antigéniques rapides à domicile. Cependant, les faux négatifs sont moins fréquent avec les tests moléculairescomme les tests Detect en cours de rappel.

Parce que les tests à domicile sont moins fiables (en particulier, un résultat négatif n’est pas toujours fiable, surtout si quelqu’un présente des symptômes de COVID-19), le La FDA a recommandé répété test après un résultat négatifquels que soient les symptômes.

Selon le site Web de Detect et apparemment sans rapport avec le rappel, Detect ne vend plus ses tests COVID-19. La société cite la baisse de la demande de tests COVID-19 et sa concentration sur d’autres tests de santé à domicile.

Lire la suite: Ce qu’il faut savoir sur les boosters COVID mis à jour

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.