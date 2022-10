Détails sur ce que pourrait être la surface Snapdragon 7 Gen 2

Le Snapdragon 7 Gen 1 n’a été utilisé que dans quelques téléphones jusqu’à présent, bien en deçà de la popularité des puces de la série 700 qui l’ont précédé. Qualcomm a une nouvelle puce de la série 7 en préparation, la SM7475, bien que sa position dans la famille Snapdragon ne soit pas tout à fait claire.

Cela pourrait être le Snapdragon 7 Gen 2 ou il pourrait être étiqueté 7+ Gen 1. Le processeur aura une conception à trois clusters avec des cœurs 1x Prime, 3x Gold et 4x Silver. Leakster Roland Quandt rend compte des fréquences centrales maximales pour ces clusters.

Le cœur Prime fonctionnera à environ 2,4 GHz, les cœurs Gold culmineront à peu près à la même fréquence et les cœurs Silver iront jusqu’à 1,8 GHz. Cela sonne presque exactement de la même manière que les fréquences 7 Gen 1 : 2,4 GHz Prime, 2,36 GHz Gold et 1,8 GHz Silver.

Malheureusement, nous n’avons pas encore de détails sur le matériel réel – s’il s’agit d’un chipset Gen 2, il devrait utiliser les nouvelles conceptions de base. Cela signifie Cortex-A715 pour les cœurs Prime et Gold et l’A510 amélioré pour les cœurs Silver. Le 7 Gen 1 utilise l’ancien Cortex-A710 pour Prime et Gold et A510 pour Silver.









Le Cortex-A715 et l’A510 retravaillé sont plus efficaces que leurs prédécesseurs, mais pas beaucoup plus rapides

En supposant qu’il s’agisse des nouveaux cœurs, nous ne pouvons nous attendre qu’à une petite augmentation des performances, mais à une solide amélioration de l’efficacité – l’A715 est 5 % plus rapide et 20 % plus efficace que l’A710. Même le cœur de l’A510 a subi une petite refonte, pas assez pour un nouveau numéro de modèle, mais il est 5 % plus efficace.

Le Snapdragon Summit de cette année commence dans un peu plus d’un mois et apportera le Snapdragon 8 Gen 2. La puce de la série 7 sera probablement dévoilée dans un lieu séparé, mais nous devrions découvrir ce que Qualcomm a prévu assez tôt.

