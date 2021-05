Détails supplémentaires sur le Pixel 6 – Whitechapel correspond au SD870, écran 120 Hz, batterie 5000 mAh

Hier, nous avons reçu un rapport sur les prochains Pixel 6 et 6 Pro de Google et leur puce Whiechapel personnalisée et nous avons maintenant quelques détails supplémentaires à ajouter à cela, grâce à un autre initié.

La puce Whitechapel personnalisée de Google, conçue en coopération avec Samsung sur son processus 5 nm, atteindra le niveau de performance d’un Snapdragon 870. Google se concentrera sur l’aspect d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle de la puce pour améliorer encore ses performances. Les graphiques sur le chipset Whitechapel seront gérés par un GPU Mali, qui fonctionnerait bien sous charge.

Eh bien oui, Whitechapel est une puce de 5 nm avec des performances actuelles sur les unités PVT plus proches du SD870, elles n’essaient pas de correspondre au SD888. Google se concentre sur le ML et les performances brutes de l’IA correspondent à celles des autres puces mobiles de premier plan. De plus, le GPU du Mali fonctionne bien sous le stress. – 𓆩 Yogesh 𓆪 (@heyitsyogesh) 24 mai 2021

Selon le rapport d’hier de Weinbach, le Google Pixel 6 aura un écran FullHD + avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, tandis que le Pixel 6 Pro aura un QHD + avec le même rafraîchissement de 120 Hz.