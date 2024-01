Détails royaux du Disneyland Hotel Paris cinq étoiles réinventé

Chambres Supérieures et Deluxe

Les chambres supérieures peuvent accueillir quatre à cinq personnes et présentent des œuvres d’art de films d’animation Disney basées sur la royauté. Les embellissements du tapis (comme les cheveux dorés de Raiponce, par exemple) correspondent au film présenté dans l’art de la pièce.

Les thèmes des chambres incluent « Blanche-Neige et les Sept Nains », « Cendrillon », « La Belle au bois dormant », « La Petite Sirène », « La Belle et la Bête », « Aladdin », « La Princesse et la grenouille », « Tangled » “La Reine des Neiges”, “Moana” et “Raya et le dernier dragon”.