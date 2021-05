Détails raffinés, couleurs redéfinies – Samsung Global Newsroom

Dans le monde trépidant d’aujourd’hui, les utilisateurs doivent toujours avoir leur appareil photo de smartphone à portée de main afin de pouvoir capturer rapidement ces précieux souvenirs éphémères avec une qualité époustouflante. Offrant des détails fins, des couleurs vives, un bruit réduit, une mise au point automatique rapide et une plage dynamique élevée, le capteur d’image ISOCELL HM3 étaye la photographie de votre smartphone avec des fonctionnalités et une technologie de la plus haute qualité pour garantir que les photos que vous capturez avec votre smartphone puissent être chéries pour les années à venir.

Détails époustouflants avec 108 millions de pixels

L’ISOCELL HM3 contient 108 millions de pixels de 0,8um optimisés pour améliorer la clarté, ce qui lui permet de capturer des images très détaillées. Pour une sensibilité à la lumière et une fidélité des couleurs améliorées, chaque pixel est amélioré avec la technologie ISOCELL 2.0, qui est une nouvelle génération de la technologie d’isolation des pixels de Samsung. La technologie ISOCELL utilise une barrière physique entre les pixels voisins pour réduire les interférences de couleur et éviter les pertes optiques. Avec ISOCELL 2.0, Samsung a utilisé des matériaux améliorés entre les filtres de couleur pour augmenter la sensibilité à la lumière et améliorer la fidélité des couleurs.

L’ISOCELL HM3 est également doté de la technologie Nonapixel, qui améliore les performances dans des conditions de faible luminosité. Dans les environnements à faible éclairage, le capteur d’image combine neuf pixels en un seul, et ensemble, ces neuf pixels produisent un seul effet semblable à un gros pixel, permettant au pixel nouvellement formé d’absorber plus de lumière et ainsi de produire des photos lumineuses et claires avec une réduction bruit. Le capteur comprend également un algorithme de re-mosaïque amélioré qui lui permet de réorganiser ses 108 millions de pixels pour obtenir le meilleur effet dans des environnements lumineux, garantissant ainsi une résolution d’image optimisée.

Donnez vie aux images avec des couleurs vives

Un capteur d’image vraiment performant doit pouvoir s’ajuster pour prendre des photos de haute qualité dans une large gamme d’environnements d’éclairage. Avec Smart-ISO, l’ISOCELL HM3 est équipé de deux niveaux de gain de conversion pour les modes ISO élevé et faible, permettant à la caméra de sélectionner intelligemment les paramètres optimaux pour les conditions d’éclairage.

Lors de la prise de vue dans des environnements bien éclairés, l’ISOCELL HM3 prend des photos en mode ISO faible afin d’exprimer les couleurs plus vivement et de réduire la sursaturation. Cependant, lorsque vous prenez des photos dans des environnements faiblement éclairés, le capteur passe en mode ISO élevé pour garantir que vos photos sont claires et lumineuses. De plus, pour améliorer encore les capacités de prise de vue nocturne, l’ISOCELL HM3 utilise la technologie multi-échantillonnage, qui lit une scène en plusieurs images et produit une lecture moyenne des images pour réduire le bruit dans votre image finale. En conséquence, vous obtenez des photos de nuit nettes et claires avec un bruit moins granuleux.

Et Smart-ISO Pro va encore plus loin en permettant à l’utilisateur de capturer des images exceptionnelles avec une large plage dynamique dans des paramètres d’éclairage mixtes. Dans cette situation, le capteur d’image combine les lectures de l’ISO faible et élevée pour permettre au capteur de produire une seule image de haute qualité avec une profondeur de couleur de 12 bits. Pour élargir encore plus la plage dynamique, l’ISOCELL HM3 comprend également une fonction Staggered-HDR, une méthode rapide et économe en énergie pour produire des images à plage dynamique élevée. Staggered-HDR utilise des volets roulants sur les mêmes matrices de pixels pour capturer plusieurs images à des expositions courtes, moyennes et longues, puis envoyer chaque rangée de pixels respectivement au processeur mobile. En conséquence, vous obtenez des images claires et vives, même dans des scénarios d’éclairage mixte, tels que les couchers de soleil ou lors de la prise de vue à l’intérieur contre une fenêtre.

Capturez clairement tous les mouvements

Peu de choses sont plus importantes que la mise au point automatique pour capturer des scènes en mouvement. Heureusement, l’ISOCELL HM3 comprend Super PD Plus, qui utilise des micro-lentilles qui couvrent les agents de mise au point à détection de phase et produisent une mise au point automatique rapide et précise. Avec une courbure optimisée sur les micro-objectifs à mise au point automatique, cette mise au point automatique à détection de phase avancée (PDAF) de l’ISOCELL HM3 permet aux utilisateurs de garder la mise au point sur les sujets en mouvement rapide, même dans des environnements sombres, afin de pouvoir les capturer avec une définition cristalline.

De plus, l’ISOCELL HM3 ne manque pas non plus un battement lorsqu’il s’agit de capturer des vidéos de haute qualité. Prenant en charge l’enregistrement vidéo haute résolution 8K, le capteur permet aux utilisateurs de capturer des vidéos incroyablement détaillées avec une clarté cristalline. Cette fonction permet également aux utilisateurs de capturer des vidéos au ralenti, avec le capteur capable de prendre des vidéos 4K à 120 images par seconde et de capturer des vidéos Full HD à une vitesse incroyablement lente de 240 images par seconde.

Laissez votre capteur d’image élever la photographie de votre smartphone à de nouveaux sommets. En mettant le pouvoir de capturer des photos et des vidéos de niveau supérieur dans votre poche, l’ISOCELL HM3 élève la barre pour la photographie sur smartphone.