Détails publiés sur les péages supplémentaires pour les conducteurs de New York

NEW YORK (AP) – Les conducteurs entrant au cœur de New York paieraient de 9 à 23 dollars supplémentaires dès la fin de l’année prochaine dans le cadre d’un plan visant à réduire les embouteillages dans la ville la plus congestionnée du pays.

Les détails du plan, connu sous le nom de tarification de la congestion, ont été inclus dans une évaluation environnementale publiée mercredi dans le cadre du processus réglementaire fédéral. Les péages ne devraient pas être mis en vigueur avant la fin de l’année prochaine au plus tôt, et seraient les premiers du genre utilisés aux États-Unis. D’autres villes, dont Londres, Stockholm et Singapour, ont utilisé des plans similaires.

Les conducteurs entrant dans Manhattan au sud de la 60e rue seraient facturés par voie électronique. Selon l’évaluation environnementale, les vitesses de déplacement dans le quartier central des affaires de Manhattan ont diminué de 22 %, pour atteindre une moyenne d’environ 7 mi/h, entre 2010 et 2019, et les conducteurs subissent environ 102 heures de temps de déplacement perdu par an en conséquence. La vitesse des bus locaux a diminué de 28 %.

Les revenus des péages, qui devraient s’élever à environ 1 milliard de dollars par an, serviront à financer des emprunts pour moderniser les systèmes de transport en commun de la ville.

Alors que la structure tarifaire – qui comprendra probablement un labyrinthe de remises et d’exemptions – sera finalisée par un conseil de six personnes, le rapport de mercredi proposait plusieurs scénarios décrivant le montant que les conducteurs pourraient payer.

Les péages seraient plus élevés pendant les périodes de pointe en général, mais les scénarios énumérés mercredi offraient des taux variables en fonction de quelques facteurs – principalement, les remises accordées aux conducteurs payant déjà des péages aux ponts et tunnels entrant dans Manhattan, et s’il y a un plafond sur le nombre de fois qu’une voiture ou un camion peut être péé en une journée.

Par exemple, les péages culmineraient à 23 $ dans un scénario dans lequel les voitures, les camions, les taxis et les véhicules de location seraient plafonnés à un péage par jour et les conducteurs payant déjà des péages à sept ponts et tunnels vers Manhattan recevraient des crédits ; à l’inverse, les péages atteindraient 9 $ dans un scénario dans lequel les taxis, les véhicules de location et les camions n’auraient pas de plafond sur la fréquence à laquelle ils pourraient être facturés et les conducteurs aux sept passages à niveau ne recevraient pas de crédits.

Un seul des sept scénarios comprend un crédit pour les conducteurs traversant le pont George Washington depuis le New Jersey dans le haut de Manhattan. Plusieurs législateurs du New Jersey ont vivement critiqué le plan de péage comme une taxe injuste sur les habitants du New Jersey qui se rendent à New York, car aucun argent n’irait au transport en commun dans le New Jersey.

Mardi, le représentant démocrate américain Josh Gottheimer et les législateurs de l’État ont présenté un projet de loi visant à inciter les entreprises de New York à ouvrir de nouveaux bureaux dans le New Jersey pour les employés qui y sont basés.

Les résidents de Manhattan qui vivent dans la zone de péage et gagnent moins de 60 000 dollars par an seraient éligibles à un crédit d’impôt pour couvrir le coût des péages qu’ils paient, dans le cadre de la proposition actuelle.

Le rapport de mercredi a reconnu que les conducteurs de véhicules de location – dont le nombre a triplé à Manhattan entre 2010 et 2019, pour atteindre 120 000 – seront affectés même si les clients sont responsables du paiement du péage, comme prévu. Si le plan final prévoit qu’ils soient facturés plus d’une fois par jour, la Metropolitan Transportation Authority renoncerait aux frais pour les conducteurs qui souhaitent travailler pour la MTA ou ses fournisseurs affiliés.

The Associated Press