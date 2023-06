Détails internes : qui a dit quoi lors de la grande réunion de l’opposition à Patna

Il a fallu une intervention du ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee et d’autres pour calmer les esprits lorsque le Congrès et le parti Aam Aadmi, qui ont participé à la réunion avec une condition préalable à une grande alliance, ont eu un échange houleux sur l’ordonnance controversée du Centre visant à couper l’emprise du gouvernement de Delhi sur sa propre bureaucratie. Les dirigeants intervenants ont interrogé M. Kejriwal sur son insistance pour la position du Congrès sur l’ordonnance lors de la réunion d’hier. Le grand vieux parti a souligné à plusieurs reprises que la grande réunion n’était pas le forum approprié pour cette question.

Le ministre en chef de Delhi et chef de l’AAP, Arvind Kejriwal, a déclaré que son parti s’était engagé à ne pas s’étendre à d’autres États dans l’intérêt d’une plus grande unité d’opposition. Le Congrès devrait annoncer sa décision sur l’ordonnance de Delhi lors de la réunion elle-même, ont-ils cependant exigé.

Mallikarjun Kharge a déclaré que le Congrès était prêt à s’aligner sur des partis partageant les mêmes idées, mais a également remis en question la déclaration controversée du porte-parole de l’AAP quelques minutes avant la réunion. « Pendant la session parlementaire, les partis d’opposition se rencontrent régulièrement et élaborent une stratégie commune. L’AAP a assisté à ces réunions. Pourquoi devrait-il y avoir un mécanisme différent pour cette ordonnance ? Cela ne peut pas être une condition préalable pour que l’alliance combatte le BJP », a-t-il déclaré. .

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré que son parti avait l’esprit ouvert quant à l’alliance et était prêt à oublier le passé. « Nous sommes ici avec un esprit ouvert … sans aucun goût ni aversion passé. Nous serons tous flexibles. Nous devrons être ensemble dans ce combat, quoi qu’il en coûte », a-t-il déclaré.

Bien qu’ils aient déclaré plus tard que les discussions sur le partage des sièges seraient reportées à la prochaine réunion à Shimla, les 32 dirigeants de 16 partis de l’opposition ont abordé la question épineuse lors de la réunion de l’opposition de quatre heures à Patna, dans le Bihar, vendredi.

Akhilesh Yadav du parti Samajwadi, précisant qu’il n’était pas « anti-Congrès », a déclaré que son parti appartenait à un grand État, donc « aura un plus grand cœur ».

« Nous sommes ouverts au partage des sièges ou à l’arrangement des candidats communs. Nous ne sommes pas anti-Congrès. Le combat est contre le BJP », a-t-il déclaré. Le parti de M. Yadav a maintenu une distance calculée avec le Congrès depuis son alliance pour les élections nationales de l’UP de 2017, au cours desquelles le parti Bharatiya Janata a remporté une victoire écrasante. On croyait que le parti Samajwadi était amer face à la piètre performance de son allié, malgré l’extraction d’un nombre considérable de sièges pour lui-même dans l’alliance. Beaucoup pensaient que le Congrès avait obtenu plus qu’il ne méritait. Akhilesh Yadav avait même il y a trois mois exclu catégoriquement toute forme d’entente avec le Congrès de l’Uttar Pradesh lors des prochains sondages de Lok Sabha.

Le chef du Congrès de Trinamool, Mamata Banerjee, a fait valoir qu’il ne devrait y avoir qu’un seul candidat commun de l’opposition contre le BJP. « C’est un combat entre le peuple indien contre Modi », a-t-elle déclaré.

Le ministre en chef du Tamil Nadu et chef du DMK, MK Staline, a déclaré qu’il devait y avoir une formule différente pour différents États. Il a suggéré des alliances au niveau de l’État sous la direction d’un parti qui est fort dans l’État. S’il n’y a pas d’alliance, soit un accord de partage des sièges, soit un candidat commun de l’opposition devrait être opposé au BJP, a-t-il déclaré.

Le Congrès, en tant que plus grand parti, a été invité à parler en premier, mais le président du parti, Mallikarjun Kharge, a déclaré qu’il parlerait en dernier après avoir écouté tous les autres dirigeants.

Le ministre en chef du Bihar et chef du JD (U) Nitish Kumar a pris la parole en premier et a qualifié la réunion de « première étape » vers une plus grande unité d’opposition. « Plus de partis rejoindront cette coalition vers 2024 », a-t-il déclaré.

Le chef du RJD, Lalu Prasad Yadav, a déclaré que le plus grand parti de l’État devrait diriger et que les autres partis devraient apporter leur soutien. « Les grands partis devraient faire preuve d’un grand cœur. Le Congrès devrait être ouvert et flexible pour les accords de partage des sièges », a-t-il déclaré.

Le patriarche du Parti nationaliste du Congrès, Sharad Pawar, a déclaré que l’opposition devrait travailler ensemble pour « protéger la démocratie », et pas seulement pour les élections.

Uddhav Thackeray l’a qualifié de combat de la dictature contre la démocratie.

Le chef du PDP, Mehbooba Mufti, citant l’abrogation de l’article 370 et la bifurcation du Jammu-et-Cachemire en un territoire de l’Union, a déclaré que ce qui est arrivé au Cachemire ne se limite pas au Cachemire, et que le BJP le fera également dans d’autres États.

Le ministre en chef du Jharkhand et le chef du JMM, Hemant Soren, ont déclaré qu’il devrait y avoir des campagnes conjointes dans tout le pays.

La prochaine réunion se tiendra à Shimla dans l’Himachal Pradesh, et sera convoquée et dirigée par le Congrès, a-t-il été décidé. Le mécanisme de partage des sièges entre ces parties sera discuté lors de la réunion de Shimla, et d’autres parties partageant les mêmes idées seront invitées.