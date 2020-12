L’ancien milieu de terrain de Chelsea Cesc Fabregas a déclaré que le « superstitieux » Maurizio Sarri avait bouleversé les joueurs des Blues en insistant sur le fait qu’ils s’entraînaient à la même heure tous les jours, grâce aux conseils d’un universitaire italien.

Sarri n’a duré qu’une saison à Stamford Bridge après être arrivé de Naples en 2018, terminant troisième de la Premier League et remportant la Ligue Europa avant d’être remplacé par Frank Lampard l’été dernier.

L’Italien est ensuite passé à la Juventus, mais bien qu’il ait remporté le titre de Serie A pendant son séjour à Turin, il a été limogé en août après une défaite contre Lyon lors du match retardé des 16 derniers matchs de la Ligue des champions.

Fabregas a déménagé à Monaco à mi-chemin de la seule et unique saison de Sarri à Chelsea, et après avoir joué seulement six fois pour lui en Premier League.

S’adressant à la publication italienne Tuttosport, via juvecanal.com, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et d’Espagne a déclaré que Sarri – qui mâche du tabac en marge après avoir déjà été autorisé à fumer – était un maniaque de la routine à Chelsea, ce qui aurait finalement pu être sa perte. .

« Sarri est un bon entraîneur mais il est très superstitieux et il est difficile de le faire changer d’avis », a déclaré Fabregas.

«Par exemple, il a toujours voulu que nous nous entraînions à 15 heures, ce qui était un mauvais moment pour les joueurs en famille.

«Nos enfants passaient la matinée à l’école, et quand nous reviendrions de l’entraînement, ils dormaient déjà, alors nous avons passé toute la journée sans passer de temps avec eux.