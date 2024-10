Détails exclusifs sur ce à quoi ressemblera le déploiement « Bring Your Own Games » de Xbox Cloud Gaming : régions, taille de la bibliothèque de jeux, accès sur iPhone, Android, et plus encore.

Ce que vous devez savoir

À l’heure actuelle, Xbox Cloud Gaming ne prend en charge que les jeux Xbox Game Pass Ultimate, mais cela changera à partir de novembre 2024.

Xbox Cloud Gaming a enfin la possibilité d’acheter des jeux à posséder en dehors du Game Pass, confirmé dans un fil de discussion par la présidente de Xbox, Sarah Bond.

Cependant, il ne vous donnera pas instantanément accès à l’intégralité de votre bibliothèque de jeux numériques sur console Xbox, le déploiement devant être progressif au cours des semaines et des mois à venir.

C’est finalement arrivé. Le déploiement tant attendu des jeux Xbox à acheter dans le cloud aura lieu en novembre 2024 (le mois prochain !), mais il y a certains détails qui valent la peine d’être connus.

Microsoft a annoncé pour la première fois sa vision à long terme pour Xbox Cloud Gaming dès 2019, lorsqu’il a fixé son objectif de transférer l’intégralité de son catalogue de jeux Xbox vers le cloud. Depuis, nous attendons un incroyablement Il a fallu beaucoup de temps pour confirmer la fenêtre de lancement du programme, et la présidente de Xbox, Sarah Bond, a publié hier dans un fil de discussion que le plan allait enfin de l’avant. Cependant, certains détails manquent encore à l’équation.

Alors, que se passe-t-il avec Xbox Cloud Gaming ?

Dans le fil de discussion ci-dessus, Sarah Bond a salué les tribunaux américains pour leur décision dans une récente affaire Google contre Epic, qui a forcé Google à ouvrir sa plate-forme d’applications aux magasins et ventes de produits tiers. Les politiques de Google Play empêchent les plateformes de vendre du contenu directement via leurs propres applications. C’est pourquoi, par exemple, vous ne pouvez plus acheter de livres Kindle directement via l’application Kindle sur Android. Cependant, grâce à cette décision de justice américaine, cela va probablement changer.

Pour Xbox, cela signifie que Microsoft peut commencer à vendre des jeux Xbox directement via sa toute nouvelle application Xbox Android aux États-Unis. Et même s’il semble que Google ait contourné la législation similaire de l’UE sur le sujet, il ne faudra probablement pas longtemps avant que les jetons ne tombent là aussi. Pour le moment, vous ne pouvez jouer aux jeux Xbox Game Pass Ultimate que sur Xbox Cloud Gaming. Mais à partir du mois prochain, vous pourrez également créer votre propre bibliothèque cloud en utilisant les jeux du Xbox Store.

En effet, l’une des principales questions que je me suis posée jusqu’à présent à propos de cette nouvelle fonctionnalité est la suivante : « qu’en est-il d’iOS ? qu’en est-il en dehors des États-Unis ? »

Le Xbox Cloud Gaming « acheter pour posséder » sera-t-il disponible sur iOS, PC ou en dehors des États-Unis ?

Eh bien, tout d’abord, pour le moment, oui, nos sources indiquent qu’Android aux États-Unis sera la seule version de l’application Xbox à bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, du moins dans un premier temps. La plate-forme d’applications d’Apple est toujours (inexplicablement) verrouillée, alors ne vous attendez pas à ce que cela se produise sur iOS. Et Google pourrait même annuler la décision précédente en appel. Google pourrait même trouver un moyen arbitraire de supprimer l’application Xbox du Google Play Store, comme Google l’a fait lorsqu’il a révoqué l’application YouTube pour les clés API Windows Phone à l’époque.

Oui, vous aurez également besoin Xbox Game Pass Ultime pour accéder à vos jeux cloud – maintenir cette infrastructure de serveur n’est pas bon marché. Cependant, nous pensons que Microsoft travaille également sur un plan d’abonnement Xbox uniquement cloud pour le futur, en fonction de nos sources d’approvisionnement. Mais est-ce que tu besoin un appareil Android ?

Il semble que Microsoft envisage d’apporter ces fonctionnalités à Xbox.com/play sur le web également. Ainsi, même si Google parvient d’une manière ou d’une autre à saboter cette fonctionnalité, ou si vous avez la malchance d’avoir un iPhone, vous devriez toujours pouvoir accéder à vos jeux Xbox via la version Web. De plus, l’application Xbox sur Amazon Fire Stick 4K (29,99 $ sur Amazon) les appareils et les téléviseurs Samsung prenant en charge Xbox Cloud Gaming sont déjà basés sur le site Web, ils devraient donc également activer cette fonctionnalité à peu près au même moment. Il semble probable que l’application Xbox sur PC bénéficiera également de cette fonctionnalité, naturellement.

Dans quelles régions le Xbox Cloud Gaming « Bring Your Own Games » sera-t-il disponible ?

Il semble qu’en plus, même si Android aux États-Unis est la seule version dotée de cette fonctionnalité de manière native, la possibilité de jouer à vos propres jeux via le cloud sera déployée plus largement sur d’autres marchés Xbox Cloud Gaming sur Xbox.com/play. Cependant, les délais exacts pour cela ne sont pas clairs. Il se pourrait que dans un premier temps, Microsoft commence par les États-Unis, puis s’attaque ensuite à d’autres marchés au fil du temps.

Vous pouvez vérifier si votre région prend en charge Xbox Cloud Gaming via Xbox Game Pass Ultimate sur le site Web. xbox.com/regions. La liste actuelle des régions est la suivante :

Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Slovaquie, Corée du Sud , Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.

Le Xbox Cloud Gaming prendra-t-il en charge TOUS mes jeux dès le premier jour ?

Il existe actuellement une grande variété de façons d’accéder au Xbox Cloud Gaming, y compris le Razer Kishi Ultra illustré ici. Les téléviseurs Samsung modernes intègrent Xbox Cloud Gaming, et la plate-forme Fire Stick d’Amazon a également adopté Xbox Cloud Gaming. (Crédit image : Windows Central | Jez Corden)

Autre point important à noter, même aux États-Unis, Xbox Cloud Gaming ne prendra pas en charge toute votre bibliothèque de jeux au lancement. L’une des raisons est que certains éditeurs vont simplement se retirer, peut-être parce qu’ils ont des accords exclusifs avec d’autres services, ou peut-être qu’ils cherchent à créer leurs propres plates-formes cloud à l’avenir. Une autre raison est plus technique. Les serveurs cloud de Xbox sont basés sur le matériel Xbox et diffusent parfois des installations de titres cloud à la volée si nécessaire. On m’a déjà dit que lorsque des files d’attente apparaissent sur Xbox Cloud Gaming, cela est parfois dû au fait que le nœud du serveur retire le jeu du stockage en réseau, s’il n’a pas été utilisé récemment par un autre joueur dans ce nœud.

Jusqu’à présent, les serveurs cloud de Xbox disposaient d’environ 300 jeux disponibles grâce au Xbox Game Pass, mais ils prévoient désormais d’étendre ce catalogue à des milliers et des milliers de titres. Cela représente potentiellement des téraoctets de stockage réseau requis supplémentaire, en tant que tel, le déploiement de la bibliothèque Xbox Cloud Gaming existante arrivera par lots, je crois. Cela pourrait ressembler à la façon dont NVIDIA GeForce Now annonce de nouveaux jeux de Steam sur son service alors qu’elle conclut des accords avec les titulaires de licence et étend ses propres installations de stockage.

Alors oui, même si le déploiement ne vous donnera pas un accès instantané à l’intégralité de votre bibliothèque au lancement, il s’agit toujours d’une étape importante vers cet avenir où vous pourrez accéder à tous vos jeux Xbox, n’importe où et à tout moment.

Un avenir dans le cloud Xbox

Tout votre contenu, vos fichiers de sauvegarde et vos listes d’amis, partout et en même temps. C’est l’idée derrière Xbox Cloud Gaming. (Crédit image : Windows Central | Jez Corden)

Dans un univers où les détenteurs de plateformes tentent de déterminer d’où viendra la prochaine vague de croissance, le cloud gaming semble être une option prometteuse. Les lecteurs sont de plus en plus basés sur le cloud et numérisés, alors que les ventes de supports physiques diminuent à la suite de la popularité des plateformes numériques comme Steam, et même iOS et Android. Les gens s’attendent désormais à ce que leur contenu soit disponible lorsqu’ils passent d’un appareil à l’autre, et c’est certainement l’univers dans lequel la prochaine génération de consommateurs potentiels a grandi.

Xbox espère pouvoir avoir une longueur d’avance sur ce marché naissant, mais des défis importants demeurent. Le Xbox Cloud Gaming et le cloud gaming en général sont très dépendants du réseau. Même si vous disposez d’une bonne bande passante, vous devez toujours vous assurer que vous utilisez le Wi-Fi 5 GHz pour obtenir la meilleure expérience, ou même Ethernet dans certains cas. Tout le monde n’est pas disposé ou capable de répondre aux exigences liées au cloud gaming. Sachant que Microsoft cible les gens occasionnels au point de ne pas vouloir posséder de console de salon du toutil y a certainement une lacune à combler si l’on considère la complexité technique de l’optimisation de votre réseau domestique. De toute façon, la plupart des passionnés achètent déjà des consoles Xbox Series X|S ou des PC Windows pour les jeux natifs, ce qui me fait me demander quel attrait quelque chose comme le cloud gaming pourrait réellement avoir auprès du public qui évite les consoles.

Pourtant, même si le « cloud » devient simplement un autre moyen pour les utilisateurs principaux d’accéder à leur contenu Xbox, je suis tout à fait d’accord. Je ne suis pas sûr que Xbox Cloud Gaming offrira le nouveau public espéré par Xbox, mais les progrès technologiques avec le Wi-Fi et les réseaux mobiles pourraient éliminer le fossé d’accessibilité. Il est crucial que Microsoft ait un pied dans la porte s’il devient plus populaire. Et je dirais qu’ils ont déjà un pied assez important là-dedans. Ce serait un ajout intéressant pour économiser de l’espace de stockage sur un ordinateur de poche Xbox… c’est sûr.