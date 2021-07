Détails du Samsung Galaxy S21 FE répertoriés sur TENAA, nouvel appareil photo principal de 32 MP, emplacement microSD

Le Samsung Galaxy S21 FE traverse les procédures de test des autorités sans fil chinoises et, après un peu d’attente, TENAA répertorie enfin les spécifications de l’appareil ainsi que les quatre photos de produits habituelles. Nous avons vu des rendus et nous avons entendu des spécifications, mais il est toujours agréable de les faire confirmer par une source fiable.

Le S21 FE aura un écran de 6,4 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 340 px. C’est plus grand que le S21 (6,2″) et un peu plus petit que le S20 FE (6,5″) avec un rapport hauteur/largeur différent pour démarrer (19,5:9 contre 20:9). Le téléphone mesure 155,7 x 74,5 7,9 mm, légèrement plus court et plus fin que le S20 FE.









Samsung Galaxy S21 FE (SM-G9900), photos de TENAA

La section caméra répertorie trois modules : 32 MP principal, 12 MP et 8 MP. Le 12 MP devrait être le module ultra-large, le 8 MP le téléobjectif (correspondant donc au S20 FE). La caméra principale est une mise à niveau intéressante, rompant avec la tradition des 12 MP que la série S a maintenue ces dernières années. L’enregistrement vidéo est toujours répertorié comme 4K, même si le nouveau capteur devrait avoir une résolution suffisante pour 8K. La caméra selfie est rétrogradée de 32 MP sur le S20 FE à 12 MP.

Les chipsets devraient certainement être capables de vidéo 4K. Selon un rapport récent, le téléphone utilisera le Snapdragon 888 en Corée du Sud, tandis que l’Europe et l’Amérique du Nord obtiendront des modèles Exynos. Que nous voyions une version Snapdragon dans ces régions dépend de l’évolution de la pénurie de semi-conducteurs.

Quoi qu’il en soit, le téléphone chez TENAA était configuré avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Notez que nous avons vu des versions de 6 Go exécuter des tests de performance, la configuration de la mémoire dépendra donc de la région. Et, oui, il y a un slot microSD, certains craignaient qu’il ne soit coupé (comme c’était le cas sur la série S21).







Spécifications du Galaxy S21 FE par TENAA

Enfin, la batterie est répertoriée comme 4 370 mAh, ce qui signifie probablement une capacité typique de 4 500 mAh (correspondant au S20 FE). Le téléphone doit prendre en charge la charge rapide de 45 W, bien qu’il puisse être livré avec un chargeur de 25 W. TENAA dit que l’emballage de vente au détail viendra avec un chargeur et un câble, bien qu’il ne spécifie pas la puissance.

La pénurie de puces a repoussé les plans de lancement de Samsung, nous envisageons probablement un lancement en octobre.

La source (en chinois)