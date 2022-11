Détails du Realme 10 Pro révélés par China Telecom : écran plat de 6,72″, appareil photo 64MP

Realme taquine un écran incurvé pour les prochains téléphones Realme 10 Pro et 10 Pro +. Ou peut-être juste pour le Pro+. Les détails sur le Realme 10 Pro 5G qui ont été téléchargés par China Telecom montrent un écran plat.











Realme 10 Pro 5G (images de China Telecom)

Le Realme 10 Pro dispose d’un écran de 6,72 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 400 pixels (20: 9) et exécutera Android 13 (avec Realme UI) prêt à l’emploi, selon les données de l’opérateur. Il sera alimenté par un Snapdragon 695, basé sur ce que nous avons vu de Geekbench, avec trois configurations de mémoire : 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go.

Le téléphone mesure 163,7 x 74,2 x 8,1 mm et pèse 190 g. Comme vous pouvez le voir sur les vues latérales publiées par China Telecom, il n’y a pas de courbure à l’écran. Quoi qu’il en soit, à l’intérieur se trouve une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide encore à spécifier. Outre le port USB-C, il existe également une prise casque 3,5 mm. Il s’agit d’un téléphone double SIM.









Spécifications alléguées pour le Realme 10 Pro 5G (RMX3663)

Les caméras sont répertoriées comme 16 + 2 + 2MP à l’arrière et 16MP à l’avant. Cependant, le module principal à l’arrière a très probablement un capteur 64MP et 16MP est la résolution par défaut après le regroupement des pixels. Où est passée la caméra ultra large ? Le 9 Pro en avait un, celui-ci n’en a pas – c’est également le cas avec le Realme 9/Realme 10 (les modèles 4G).

Le prix Realme 10 Pro est indiqué à 1 900 CNY pour l’unité supérieure de 12/256 Go, qui se convertit en 260 $.













Realme taquine un écran incurvé pour le modèle 10 Pro+

Le Realme 10 Pro et d’autres modèles 5G (dont un Realme 10 5G et un Pro+) seront dévoilés le 17 novembre. Entre-temps, Realme a publié des teasers sur Weibo, y compris ceux ci-dessus concernant l’affichage.

PS. des détails sur le Realme 10 5G ont également été divulgués avec l’aimable autorisation de China Telecom. Le Realme 10 (4G) a été officiellement dévoilé plus tôt dans la journée.

La source