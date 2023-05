Détails du programme télévisé de la Gold Cup 2023 pour la couverture de FOX Sports

La plus grande compétition masculine de cet été avec des équipes nationales est la Gold Cup. Mettant en vedette les États-Unis, le Mexique, le Canada, la Jamaïque et d’autres équipes de la région, tous les matchs seront diffusés à la télévision américaine. En conséquence, FOX Sports a dévoilé son programme télévisé de la Gold Cup 2023.

Les plans de FOX Sports incluent des matchs préliminaires. Les trois derniers participants au tournoi seront déterminés lors du tour préliminaire du 16 au 20 juin à Fort Lauderdale. Six de ces jeux seront diffusés en direct sur FS2, les deux autres en direct sur FOX Soccer Plus.

Ensuite, vingt matches de phase de groupes seront diffusés en direct sur FS1, dont trois sur FS2 et un sur FOX. Les trois jeux FS2 sont les derniers jours de groupe, diffusés simultanément avec d’autres jeux sur FS1. Les quarts de finale et les demi-finales sont tous sur FS1, avec la finale du 16 juillet prévue pour FOX.

Détails du programme télévisé de la Gold Cup 2023

La couverture de FOX Sports de la Gold Cup 2023 est à peu près la même que celle des compétitions précédentes. C’est le même duo de commentateurs que John Strong et Stu Holden. Les analystes du studio mettent en vedette Maurice Edu et Alexi Lalas, qui sont rejoints par le présentateur Rob Stone. Semblable à la Coupe du monde, Landon Donovan rejoint l’équipe du studio pour cette Gold Cup.

En dehors de Strong-Holden, JP Dellacamera est associé à Cobi Jones, tandis que les commentateurs de Keith Costigan aux côtés de Warren Barton.

Jenny Taft est la journaliste au bord du terrain.

Les matchs se déroulent sur 15 sites dans 14 villes : Arlington, Charlotte, Chicago, Cincinnati, Fort Lauderdale, Glendale, Harrison, Houston (NRG Stadium & Shell Energy Stadium), Inglewood, Las Vegas, San Diego, Santa Clara et St. Louis . La finale aura lieu au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie.

Les trois grands

L’USMNT cherchera à défendre son titre après avoir remporté la Gold Cup 2021. Ils verront deux matchs sur FS1 et leur finale de la phase de groupes sur la chaîne principale FOX. Leurs rivaux, le Mexique et le Canada, les seules autres nations à avoir remporté la compétition, espèrent également un tournoi solide. Tous les jeux du Canada et du Mexique figureront sur FS1.

Le tournoi de 2023 voit le retour du Qatar en tant qu’équipe invitée. Les hôtes de la Coupe du monde 2022 ont bien performé lors de la Gold Cup 2021, perdant en demi-finale face à l’USMNT. Cette édition voit également un match relativement rare organisé en dehors des États-Unis. Le BMO Field de Toronto accueillera le match de groupe du Canada le 27 juin.

Pour les listes complètes du tournoi de cette année, consultez notre page de calendrier TV de la Gold Cup.