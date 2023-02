Détails du nouveau système de réservation de Parcs Canada

Les campeurs potentiels ravis de l’ouverture des parcs provinciaux et nationaux du Canada pour les réservations de printemps et d’été seront confrontés à un processus légèrement différent cette année alors que Parcs Canada réorganise son système de réservation et résout, espérons-le, les problèmes qui ont tourmenté l’agence dans le passé.

Le système de réservation sera complètement en panne du 27 février au 2 mars alors que Parcs Canada effectuera la transition, selon l’agence, qui inclura un nouveau look mais “offrira des caractéristiques et des fonctions similaires”.

Les utilisateurs devront créer un nouveau compte sur le nouveau système après son lancement afin de réserver des sites lorsque les réservations s’ouvriront à partir du 13 mars.

L’annonce a été faite le 30 janvier, accompagnée de la liste officielle des jours de lancement des réservations pour la saison de camping 2023 dans les parcs provinciaux et nationaux du Canada.

Les dates de lancement des réservations sont souvent publiées plus tôt, ce qui en fait un lancement plus tardif que d’habitude.

En réponse aux commentaires sur leurs publications sur les réseaux sociaux demandant pourquoi les dates étaient révélées si tard dans la saison, Parcs Canada a expliqué que l’annonce des dates de lancement avait été retardée cette année en raison de la mise à jour du système de réservation.

« Comme beaucoup de technologie, la plateforme hébergeant actuellement notre service de réservation devient obsolète. Notre fournisseur de services déplace le service de réservation de Parcs Canada vers une plateforme plus modernisée pour aider à assurer la stabilité continue du service », a déclaré Parcs Canada à CTVNews.ca dans un communiqué envoyé par courriel.

« La mise à jour 2023 du service de réservation de Parcs Canada est une transition vers la dernière version du logiciel du fournisseur, qui sera quelque peu différente de la précédente, mais offrira des caractéristiques et des fonctions similaires pour effectuer des réservations à Parcs Canada.

Le système de réservation mis à jour comprendra apparemment davantage de mesures pour réduire les réservations en vrac et offrira une opportunité équitable d’obtenir une place dans des emplacements de camping populaires.

À partir du 13 mars, les utilisateurs pourront commencer à réserver des emplacements de camping, des hébergements couverts et des activités dans les parcs à travers le pays. Cependant, il y aura un lancement échelonné, certains parcs ouvrant leurs réservations au cours des deux semaines suivantes.

Une liste complète des parcs et des jours où ils sont ouverts aux réservations est disponible sur le site Web de Parcs Canada.

UN PROCESSUS DE RÉSERVATION PLUS SIMPLE ?

Le lancement échelonné et le nouveau système de réservation visent à faciliter un processus de réservation qui a eu plus que sa juste part de problèmes dans le passé.

Au cours des années précédentes, les campeurs se sont souvent connectés dès l’ouverture des réservations uniquement pour regarder les campings s’envoler alors que le trafic important ralentissait le site Web.

Lorsque les réservations ont été ouvertes pour le parc national de Banff en Alberta en janvier 2020, le système avait été submergé par un si grand nombre de réservations que plusieurs campeurs ont signalé que le système semblait facturer plusieurs fois leur carte de crédit pour une réservation.

Le nouveau système ne devrait pas souffrir de ces problèmes, selon Parcs Canada.

“Parcs Canada a travaillé avec son fournisseur de services pour s’assurer que notre service de réservation est configuré pour accueillir le volume maximum d’utilisateurs”, a déclaré l’agence.

« Pendant toute la période de lancement, une salle d’attente virtuelle sera mise en place afin d’assurer un accès équitable au service de réservation pour tous. L’ajout d’une salle d’attente virtuelle aidera à maintenir une performance optimale du service de réservation et à atténuer les risques d’accès par des programmes automatisés et des bots.

Une autre fonctionnalité pour aider à empêcher les réservations groupées de réclamer trop d’emplacements à la fois est que les utilisateurs ne pourront placer que jusqu’à cinq campings dans leur panier à la fois avant de devoir payer.

«Chaque campeur ne peut être responsable que d’un seul camping à n’importe quelle date du calendrier», a ajouté Parcs Canada, soulignant qu’il «comprend que l’expérience de camping est très importante pour nos visiteurs.

“Nous travaillons dur pour que cette transition se fasse aussi bien que possible.”

En réponse à un commentaire sur leur publication Facebook concernant les dates de réservation, Parcs Canada a déclaré que même si un campeur ne peut être responsable que d’un site à la fois, il peut effectuer plusieurs réservations en même temps pour la même nuit tant qu’il nommer différents occupants pour chaque site, ce qui signifie qu’une personne pourra toujours réserver plusieurs sites au nom d’amis si elle planifie un voyage avec un groupe.

Parcs Canada encourage les utilisateurs à se connecter à l’ancien site en février afin de voir et de noter les sites qu’ils ont réservés dans le passé avant que ces informations ne disparaissent lors du passage au nouveau système.

À partir du 3 mars, les campeurs devront créer un nouveau compte dans le système afin de faire de futures réservations.

Ceux qui ont des comptes existants sur le système actuel ne pourront accéder à leurs réservations passées via l’ancienne page Web que jusqu’au 26 février.

La grande majorité des réservations s’ouvriront entre le 13 mars et le 31 mars.

Les réservations pour la navette de jour du lac O’Hara dans le parc national Yoho n’ouvriront pas avant le 12 avril, et les réservations pour la navette vers le lac Moraine et le lac Louise dans le parc national Banff ouvriront le lendemain.

Les navettes populaires verront également une mise à jour avec le nouveau système.

Parcs Canada a précisé dans un commentaire sur sa publication Facebook au sujet des dates de réservation qu’« en raison du passage à un nouveau système logiciel, les réservations pour la navette diurne du lac O’Hara utiliseront un système de file d’attente, tout comme les réservations de camping, pour aider à gérer la demande et assurer la fiabilité.

Le système de file d’attente dirigera les utilisateurs vers une salle d’attente trente minutes avant l’ouverture des réservations, puis exactement à 8 heures du matin le 12 avril, ces utilisateurs se verront attribuer au hasard une place dans la file d’attente, dans le but de donner à chacun une chance équitable de réserver. ils vouloir.