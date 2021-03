L’année dernière, Micormax a fait un retour sur le marché indien des smartphones avec sa nouvelle série de smartphones In qui comprenait le Micromax In Note 1 et le Micromax In 1b. Aujourd’hui, la société a annoncé le lancement du troisième smartphone de la série In, le Micromax In 1. Le Micromax In 1 sera lancé le 19 mars à 12h (midi) lors d’une présentation virtuelle qui sera diffusée sur micromaxinfo.com.

«Taiyyar ho jao, Inde Ka Naya Blockbuster, # IN1 arrive bientôt! Fabriqué en Inde, réalisé par Indian, avec la superstar indienne! Sortie le vendredi 19 mars prochain, spectacle en matinée! Micromax a déclaré dans un article sur les réseaux sociaux. Micromax a également rendu le teaser en direct sur son site Web. Il n’y a pas d’informations sur le Micromax In 1 pour le moment, mais lorsque la société a annoncé le lancement, des rapports ont commencé à émerger sur les spécifications possibles du smartphone. Selon une fuite récente, Micromax In 1 serait livré avec un écran perforé FHD + de 6,67 pouces. Selon la rumeur, il serait alimenté par un processeur MediaTek Helio G80 associé à jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne.

Il y aurait une configuration de triple caméra arrière sur le Micromax In 1, y compris un appareil photo principal de 48 mégapixels, un appareil photo secondaire de 2 mégapixels et un troisième jeu de tir de 2 mégapixels. On dit que le Micromax In 1 n’aura pas de caméra ultra-large. À l’avant, on dit qu’il est livré avec un jeu de tir selfie de 8 mégapixels. Le Micromax In 1 est en outre proposé avec une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

Maintenant, bien que cela puisse sembler convaincant, compte tenu de la quantité de détails divulgués, moins d’une semaine avant le lancement, il doit être pris avec une pincée de sel car il n’y a aucune information officielle sur le produit de Micromax lui-même. La société avait lancé Micromax In Note 1 et Micromax In 1b en novembre 2020. Les deux smartphones ont marqué la rentrée de Micromax sur le marché indien, inspiré par la campagne gouvernementale Atmanirbhar Bharat et un sentiment anti-chinois croissant dans le pays après le choc de la vallée de Galwan l’année dernière.