En apparence, pour les personnes non développeurs telles que nous, il n’y a pas beaucoup de changements frontaux dans Developer Preview 3 pour Android 12. Cependant, pour ceux qui savent coder, ils peuvent percer les secrets et détailler toutes les choses intéressantes sur lesquelles Google travaille dans les coulisses. De toute évidence, c’est ce dont nous voulons parler, alors jetons un coup d’œil.

Grâce à @ kdrag0n sur Twitter, qui a parcouru ce qui semble être de nombreuses lignes de code et des choses que je ne comprends pas, nous pouvons avoir une idée de ce qu’Android 12 va offrir aux utilisateurs. Et honnêtement, il y a des trucs sucrés ici.

Un compteur FPS réel

Le tableau de bord du jeu affiche désormais un nombre réel de FPS, au lieu d’afficher le taux de rafraîchissement de l’affichage. Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous, sur le côté droit, il y a une valeur numérique pour les images par seconde, juste sous le bouton d’enregistrement. Pour tous vos amis joueurs, c’est génial.

Refonte rapide des paramètres

Le menu des paramètres rapides (QS) fait l’objet d’une refonte importante, les tuiles devenant de grands rectangles arrondis. Vous remarquerez également qu’ils couvrent la majeure partie de l’écran. Détestez-le ou adorez-le, un ajout génial est un nouveau bouton de menu d’alimentation dédié.

Moteur de thème basé sur le papier peint

Nous savions déjà que cela allait arriver, mais c’est toujours agréable de voir à quoi cela peut ressembler une fois entièrement implémenté. Si vous ne le saviez pas, Android 12 devrait permettre aux utilisateurs d’avoir le thème de leur appareil en fonction du fond d’écran qu’ils utilisent. Par exemple, la définition d’un fond d’écran plus sombre définira un thème système plus sombre. Ce sera certainement une délicate attention.

Écran de verrouillage à une main pour tablettes

Modification de la disposition de la tablette d’ombre de notification

Animation d’ondulation de charge fantaisie

Ce n’est toujours que Developer Preview 3, nous sommes donc sûrs de voir encore plus de choses activées et intégrées dans Android 12 à l’avenir. Cependant, il est également possible qu’une partie de cela ne soit pas intégrée à la version publique. C’est la nature des aperçus du développeur.

Qu’est-ce que tu penses?

// @ kdrag0n