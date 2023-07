BALTIMORE – Ce n’est pas un secret que les Dodgers sont sur le marché pour commencer à lancer. Demandez simplement à certains de leurs débutants.

« Je sais que c’est un domaine que nous devons probablement aborder », a déclaré Michael Grove. « Nous avons trois recrues dans la rotation en ce moment – ce n’est pas un secret. »

Grove est l’un d’entre eux. Lui, comme Bobby Miller et Emmet Sheehan, a eu sa part de douleurs de croissance. Après avoir ouvert la saison dans la rotation, il est entré mardi avec une MPM de 6,89. Sa MPM en 18 matchs en carrière dans les ligues majeures était de 6,01.

Les Dodgers ont besoin de lui en ce moment, cependant. Clayton Kershaw est absent jusqu’au début août au moins. La signature de Noah Syndergaard s’est retournée contre lui. Ryan Pepiot n’a lancé que récemment ses premiers lancers compétitifs de la saison alors qu’il entame une mission de réadaptation.

Ainsi, les Dodgers ont fait démarrer Grove mardi.

Étant donné une formation de Baltimore qui comprenait sept frappeurs gauchers, les Dodgers ont laissé Grove commencer. Il a livré, leur donnant cinq manches de balle d’un point dans une victoire de 10-3 contre les Orioles tout en utilisant une nouvelle arme, un cutter, pour débloquer quelque chose de nouveau.

Sa trajectoire de début de carrière a eu un défaut évident : les gauchers ont frappé comme Freddie Freeman contre lui pour sa carrière, avec un .946 OPS autorisé. Les Dodgers ont essayé de le protéger de cette exposition à certains moments, en utilisant un ouvreur pour l’éloigner des frappeurs gauchers dynamiques tels que Shohei Ohtani et Bryce Harper en partie parce qu’il n’avait pas vraiment d’option pour les faire sortir. Lorsqu’il a affronté Harper en juin, il a même lancé deux des quatre changements qu’il a lancés toute la saison juste pour essayer de le prendre au dépourvu.

« (Nous avons essayé) juste un peu de tout », a déclaré Grove.

« Je pense que c’était dans sa tête, et je pense que c’est une bonne chose », a déclaré le manager des Dodgers, Dave Roberts. « Il y a certaines choses que vous voulez garder à l’écart d’un joueur et essayez de les protéger. Mais il y a d’autres moments où nous avons parlé ouvertement à Michael qu’il doit aller mieux. … Pour être un partant des ligues majeures, il doit être neutre.

Cela signifiait adapter le cutter, un terrain qui est devenu une sorte de neutralisateur de peloton pour les lanceurs de tout le personnel, de Julio Urías et Evan Phillips maintenant à des recrues comme Grove. Le droitier de 26 ans en a lancé 18 mardi soir, obtenant quelques swings et ratés tout en limitant les contacts durs.

« Ce n’est pas la solution ultime, tout simplement. Cela ne résout pas tous les problèmes », a déclaré l’entraîneur adjoint des lanceurs Connor McGuiness à propos du terrain, « mais… cela peut vraiment les aider.

La jeunesse dans cette rotation a signifié un équilibre entre la victoire et le développement. Mardi était un exemple de mariage entre les deux.

« Si vous ne pouvez pas le faire, alors nous devons trouver quelqu’un qui peut le faire », a déclaré Roberts. « Il sait qu’il y a une opportunité, une piste en ce moment pour lui. Ce n’est une surprise pour aucun d’entre nous qu’il lance comme il est et réponde à cet appel.

« Je ne suis pas trop rattrapé sur une seule sortie. » Michael Grove parle de rester concentré sur l’amélioration tout en obtenant des victoires. pic.twitter.com/i1qv55QisW – SportsNet LA (@SportsNetLA) 19 juillet 2023

Lorsque les Dodgers ont signé avec Chris Taylor un contrat de 60 millions de dollars sur quatre ans, ils s’attendaient à ce qu’il soit un résolveur de problèmes. Sa polyvalence défensive a longtemps contribué à faire fonctionner la liste du club; sa capacité à générer des contacts durs a fait de lui un All-Star avant son année de marche. Produisant de grandes balançoires, comme le premier circuit du match 1 des World Series 2017, ou le walk-off pour remporter le NL Wild Card Game en 2021, ou les trois circuits qu’il a frappés dans le match 5 du NLCS quelques semaines plus tard, ou son grand chelem lundi soir, sont une de ses « marques de fabrique », a déclaré Roberts.

La production de Taylor dans le cadre de ce contrat, jusqu’à présent, n’a pas été ce à quoi on s’attendait. Mais les Dodgers comptent toujours sur lui pour aider à résoudre les problèmes. Ils ont besoin d’une production droitière capable pour le côté court de ce qui a été un joli peloton. Taylor a comblé cela lorsqu’il était en bonne santé avec un .876 OPS contre les gauchers cette année entrant mardi.

Même lorsqu’il est dans l’alignement, les Dodgers sont probablement un short de chauve-souris droitier, passant par Trayce Thompson, Jonny DeLuca et maintenant Jake Marisnick dans ce rôle. Marisnick a quitté le match de mardi avec une tension aux ischio-jambiers gauches ; Roberts a déclaré qu’il était « à peu près certain » de figurer sur la liste des blessés, ce qui complique davantage les choses. Les Dodgers devraient amener DeLuca à prendre la place de Marisnick s’il atterrit sur l’IL, ont déclaré des sources de la ligue L’athlétisme.

Taylor, et le statut de son genou droit récalcitrant, pourraient rendre un ajout plus nécessaire.

« Avec où il en est, nous tenons bon », a déclaré Roberts lundi soir à propos du genou de Taylor, qui lui a coûté près d’un mois avec une ecchymose osseuse. « Ce n’est pas quelque chose sur lequel on peut vraiment miser. Je ne pense pas que quiconque puisse miser sur sa santé pour le reste de la saison. Donc, juste en gardant cela à l’esprit – je sais que nos gars le sont.

Roberts a affirmé mardi que le club serait « sensible » à la charge de travail de Taylor. Taylor a dit qu’il devait être prudent.

« Cela fait du bien dans les matchs », a-t-il déclaré. « Quand je reçois de l’adrénaline et que je la prépare de la bonne façon, je n’ai pas l’impression que cela me gêne du tout. »

La bonne nouvelle : Taylor a pu continuer à se balancer pendant son séjour à l’IL. Son swing semble être au bon endroit. Les besoins actuels du club pourraient signifier qu’il peut principalement jouer sur le terrain gauche, avec des matchs occasionnels épelant Miguel Rojas à l’arrêt-court. La capacité de Mookie Betts à jouer au milieu du champ intérieur a adouci une partie du besoin de forcer Taylor. Les Dodgers sont entrés mardi en tant que sixième club le plus performant par wRC + contre les gauchers.

Renforcer cela pourrait être davantage une priorité au cours des prochaines semaines.

Le lendemain de l’appel des Dodgers, Ryan Brasier a essayé quelque chose de nouveau. Les luttes de l’homme de 35 ans avaient atteint un point de rupture à Boston et l’avaient laissé à la recherche d’un emploi. Los Angeles était curieux de sa volonté d’essayer quelques nouvelles choses. Cela impliquait de peaufiner la forme et l’inclinaison de son curseur, d’affiner l’emplacement de sa balle rapide à quatre coutures et même de jouer avec une balle rapide à deux coutures. De plus, les Dodgers ont demandé, Brasier pouvait-il lancer un cutter?



Ryan Brasier lance lors de la sixième manche contre les Mets de New York au Citi Field le 16 juillet. (Gordon Donovan / NurPhoto via Associated Press)

Le lendemain, Brasier est sorti et a essayé pour la première fois. « C’était en fait (sortir) comme des plombs », a déclaré Brasier à propos du profil du terrain. Travaillant dans les installations des Dodgers en Arizona quelques jours plus tard, le directeur des lanceurs des ligues mineures, Rob Hill, lui a fait essayer des poignées avant de s’installer sur quelque chose qui a fonctionné, réprimant certains des malheurs de Brasier contre les gauchers et donnant un look différent pour jouer son glissière. Ajoutez-le à l’équipe de coupeurs.

« C’est arrivé plus vite que je n’aurais jamais pu le penser ou l’anticiper », a déclaré Brasier à propos du menu d’améliorations que les Dodgers lui ont proposé.

Les premiers retours sont prometteurs. En 11 apparitions dans les majeures avec les Dodgers, il a une MPM de 1,46, en retirant 11 sur des prises alors qu’il n’en marchait que quatre. Il a rapidement grimpé dans la liste des releveurs auxquels ce personnel fait confiance, avec le nouveau coupeur et tout. Roberts a déclaré que Brasier était « absolument » dans le mélange de levier, comparant la rapidité d’exécution de Brasier à ce que les Dodgers ont pu faire l’année dernière à la date limite d’acquisition de Chris Martin; le releveur vétéran, qui comme Brasier a passé une partie de sa carrière à lancer au Japon, a eu une MPM de 1,46 en 26 apparitions avec les Dodgers l’an dernier et a obtenu un contrat pluriannuel avec les Red Sox cet hiver.

Bouts

• Un groupe s’est réuni mardi, vers 15 heures, à Oriole Park à Camden Yards alors que Kershaw lançait une séance d’enclos. Tony Gonsolin et les entraîneurs des lanceurs Mark Prior et McGuiness étaient présents, surveillant l’épaule gauche la plus critique pour les plans futurs des Dodgers. Tout s’est bien passé. « Tout va bien », a déclaré Kershaw à propos de la session. Les prochaines étapes seront déterminées mercredi, mais le gaucher a lancé sans gêne. Il devrait être prêt une fois qu’il affrontera des frappeurs au lieu d’une affectation de réadaptation. Aucune reprise d’IRM n’est prévue. Roberts a déclaré que début août restait un calendrier potentiel.

• Le commissaire de la Ligue majeure de baseball, Rob Manfred, et le vice-président senior des opérations sur le terrain, Raúl Ibañez, ont visité les deux clubs de Camden Yards mardi, s’entretenant avec les joueurs et le personnel pour recueillir des commentaires sur certaines des nouvelles règles mises en œuvre cette saison, ainsi que sur l’hypothétique système automatique de frappe de balle (et système de défi, qui faisait partie du jeu Futures de ce mois-ci). L’un des sujets spécifiques, a déclaré Roberts, tournait autour de la modification potentielle de l’horloge de lancement pour les séries éliminatoires.

« Je ne fais que bavarder », a déclaré Manfred, avant de refuser de répondre aux questions lorsqu’il est approché par des journalistes. Cela fait partie d’un effort continu que Manfred a déployé depuis la fin du lock-out de l’année dernière pour être une présence plus visible pour les joueurs. Certains joueurs de la réunion de mardi sont repartis encouragés, voire sceptiques quant à la mesure dans laquelle leurs commentaires seraient mis en œuvre. Roberts a dit que c’était un « bon dialogue ».

« Je suppose que ce serait le statu quo avant les séries éliminatoires », a déclaré Roberts.

(Photo du haut de Michael Grove : Mitchell Layton / Getty Images)