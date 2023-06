Détails Dodger: le «prochain terrain» de Clayton Kershaw, les prochaines étapes de Noah Syndergaard et plus

ANAHEIM, Californie – Clayton Kershaw a été dans des endroits plus importants. Il a fait de plus grands emplacements. Mais qu’a-t-il donné aux Dodgers glissants mardi soir, et particulièrement en septième manche ? C’était essentiel.

Les Dodgers n’ont pas bien lancé. Contre Reid Detmers des Angels, un gaucher talentueux mais incohérent, ils ne pouvaient pas non plus bien frapper. Alors, comme ils l’ont si souvent fait, ils se sont tournés vers leur as de longue date. Ils ont dû s’appuyer davantage sur Kershaw qu’ils ne l’avaient prévu, a reconnu mardi le manager Dave Roberts. Il a été le seul partant des Dodgers à ne pas manquer un tour dans la rotation cette année.

« En ce moment », a déclaré Roberts, « il est le seul debout. »

Alors Kershaw est resté là-bas pour le septième, même après que Brandon Drury ait fait un simple et que Hunter Renfroe ait doublé pour mener le cadre et mettre une paire d’Anges en position de marquer sans personne dans un match de balle sans but. Courant près de 100 emplacements, Kershaw a habilement navigué dans la situation.

Roberts n’a pas amené la défense jusqu’au bout, seulement quelques pas – « Un pari », a-t-il déclaré. Mais Kershaw a obtenu un groundout de Kevin Padlo qui a été frappé trop fort pour marquer une course. Il a fait passer Chad Wallach à travers un curseur. Et après une marche de sept lancers vers Luis Rengifo, il est sorti du bourrage sans marquer de point quand Andrew Velazquez a coupé un terrain facile à Miguel Rojas à court terme pour terminer sept manches sans but.

« Il ne cède jamais », a déclaré le receveur Will Smith.

Ce n’est pas nouveau. C’est que Kershaw le fait en 16e année, dans un autre endroit difficile lorsque les Dodgers en ont besoin, qui compte.

« Quelle est l’alternative ? L’alternative est de céder », a déclaré Kershaw. « Évidemment, vous devez réinitialiser un peu. Mais à la fin de la journée, je pense toujours au prochain lancer. C’est ce que j’essaie de faire. Essayez juste de faire le pas suivant.

« J’ai l’impression qu’il a été capable de faire le ‘prochain lancer’ pendant 15 ans », a déclaré Freddie Freeman. «Si une personne doit s’en sortir, vous avez l’impression que ce sera Kersh. Il continue de le faire, année après année. C’est absolument incroyable.

Fermez-le, 22. pic.twitter.com/GPlQvwwMVZ – Dodgers de Los Angeles (@Dodgers) 21 juin 2023

Il faudrait un saut funky du grounder haché de Michael Busch, qui a sauté devant Padlo et dans le champ extérieur, pour que les Dodgers réussissent enfin à traverser une course. Une huitième manche électrique de Caleb Ferguson et une neuvième dominante d’Evan Phillips ont permis une victoire 2-0.

Les Dodgers, qui avaient perdu 17 de leurs 28 derniers matchs en entrant dans la soirée, l’emporteront. Et Kershaw était une fois de plus un bouchon.

« Je ne vois tout simplement pas de meilleur concurrent que Clayton Kershaw », a déclaré Roberts.

En évaluant les malheurs du pire personnel de lanceurs des Dodgers par l’ERA depuis 1944, Andrew Friedman ne pouvait pas tout à fait mettre le doigt sur une théorie expliquant pourquoi. C’est une fusion d’une série d’armes sous-performantes par rapport à ce qu’elles avaient accompli il y a un an ou à ce que leurs projections avaient probablement été.

Dans de nombreux cas, le talent sous-jacent est toujours là.

« Si nous n’avions pas l’impression, pour les gars qui luttent, qu’il y avait une histoire positive convaincante et des leviers que nous pensions pouvoir tirer pour les ramener à avoir beaucoup plus de succès, alors ils ne seraient pas là, », a déclaré Friedman lundi. « Alors maintenant, c’est à nous de sortir et de le faire. »

Un suivi naturel : cela s’applique-t-il à Noah Syndergaard, le meilleur ajout d’agent libre de l’organisation (13 millions de dollars) de l’extérieur de l’organisation en un hiver où les Dodgers ont réduit la masse salariale ?

« Pour le moment, nous devons simplement le remettre en bonne santé, puis le mettre dans des positions lui permettant d’utiliser son corps plus efficacement », a déclaré Friedman. « Si nous sommes capables de faire cela, je pense que nous verrons une véritable augmentation des choses, puis un cas beaucoup plus fort qu’il peut nous aider à gagner beaucoup de matchs. Si nous ne pouvons pas le récupérer, alors évidemment c’est plus difficile.

Essayer de revenir à cette version de lui-même a été un thème commun, tout comme la recherche sans fin de l’ancien All-Star pour retrouver sa vitesse après la chirurgie de Tommy John. Au lieu de cela, ses affaires n’ont fait qu’empirer.

Le droitier de 30 ans a été placé sur la liste des blessés le 8 juin avec un problème d’ampoule qui était apparu un mois plus tôt; cela représentait plus une réinitialisation qu’autre chose. Sinon, comment pouvez-vous dépasser une MPM de 7,16 en 12 départs pour commencer la saison ?



Ce que les Dodgers peuvent extraire, le cas échéant, de Noah Syndergaard, leur troisième lanceur partant le mieux payé, reste à voir. (Gary A. Vasquez / USA Today)

« Je suis prêt à tout essayer pour résoudre ce problème », a déclaré Syndergaard le mois dernier. Cela, selon Roberts, a inclus le travail loin du Dodger Stadium depuis son atterrissage sur l’IL. Il a toujours été présent sur le banc de touche pendant les matchs, bien que Syndergaard n’ait pas parlé aux journalistes depuis qu’il est allé à l’IL.

Roberts n’est pas entré dans les détails sur le travail que Syndergaard a fait hors site, en disant: « Il a quelqu’un avec qui il est vraiment à l’aise et en qui il a confiance, avec qui notre organisation est en phase, donc je pense que c’est une situation d’équipe. En ce moment, il est plus logique de le garder local à Los Angeles.

Les Dodgers ont salué le travail accompli par Syndergaard dans les coulisses. Autant que tout, les blessures du club l’ont amené à le garder aussi profondément qu’il plonge dans son système agricole pour trouver des partants. Mais ce que l’organisation peut extraire, le cas échéant, de son troisième lanceur partant le mieux payé reste à voir.

La filiale Double-A des Dodgers à Tulsa, Okla., A annoncé mardi que son manager, Scott Hennessey, prendrait un congé médical temporaire à compter de cette semaine, à la fin de la première moitié de la saison, pour se faire soigner pour carcinome épidermoïde guérissable de stade 3, une forme de cancer de la peau.

Hennessey a été le manager des Tulsa Drillers au cours des six dernières saisons et a passé les 17 dernières années dans l’organisation des Dodgers ; 11 joueurs de la formation active des Dodgers dans la ligue majeure entrant mardi ont joué pour lui en Double A. Selon les Drillers, le cancer ne s’est pas propagé au-delà de son cou et son pronostic à long terme est « très bon ».

« C’est un peu déchirant », a déclaré le voltigeur Jonny DeLuca, qui, avec le droitier Emmet Sheehan, a commencé l’année à Tulsa avant de remporter sa première convocation dans la ligue majeure. « Mais nous savons tous qu’il est fort. C’est un compétiteur. Il en a après. … C’est dur d’entendre quelque chose comme ça. C’est un manager incroyable. Tout le monde l’aime. »

Busch, qui a passé toute l’année 2021 et a commencé 2022 à Tulsa, a qualifié Hennessey de « assez influent sur tous ceux qui le rencontrent ».

« Il était une sorte de figure paternelle pour nous, d’une certaine manière », a déclaré Busch. « Surtout quand nous sommes à Tulsa six mois par an. Il est un peu comme cette figure paternelle pour nous pendant ces six mois. Jour après jour, il est toujours là, prêt à faire tout le travail dont nous avions besoin. C’est un excellent manager, une personne formidable. Je sais qu’il travaillera d’arrache-pied pour s’en sortir.

Bouts

• Julio Urías a affronté des frappeurs, dont Max Muncy et Miguel Vargas, lors d’une séance d’entraînement en direct mardi au Angel Stadium. C’est le signe le plus positif à ce jour que le gaucher fasse un retour potentiel d’ici la fin du mois. Le plan, a déclaré Roberts, est pour lui de lancer quatre manches et 60 lancers à Low-A Rancho Cucamonga dans le cadre d’une mission de réadaptation dimanche. Urías devrait ensuite débuter pour les Dodgers lors de leur série à Kansas City fin juin. Le partant du club lors de la journée d’ouverture a déclaré qu’il n’avait ressenti aucune gêne au niveau de son ischio-jambier gauche depuis une semaine et demie. Il a eu du mal avant de frapper l’IL, accordant trois points en six manches tout en traversant un certain inconfort lors de son dernier départ à St. Louis. L’agent libre en attente a déclaré qu’il avait passé une partie de son temps sur l’IL à essayer de diagnostiquer ce qui avait conduit à son départ incohérent.

« Il y a des choses dans la mécanique mais aussi des choses où j’ai l’impression que quand je vais bien, j’attaque des frappeurs », a déclaré Urías en espagnol. « J’ai l’impression que c’est ce qui me manquait. »

• Muncy n’a pas ressenti d’inconfort persistant dans ses ischio-jambiers, a déclaré Roberts, et pourrait être dans l’alignement dès vendredi contre les Astros – le premier jour où il est éligible pour sortir de l’IL.

• Chris Taylor a pris des balles de baseball mardi, sa première activité de baseball après avoir reçu une injection de cortisone au genou droit au cours de la fin de semaine. Il a touché et s’est envolé mardi. Roberts a déclaré que Taylor sera disponible sur le banc mercredi et pourrait être de retour dans l’alignement régulier d’ici vendredi.

(Photo du haut de Clayton Kershaw : Sean M. Haffey / Getty Images)