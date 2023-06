Détails d’horreur d’une femme qui « a laissé ses deux jeunes enfants dans une voiture qui a pris feu alors qu’elle volait à l’étalage »

Une femme de FLORIDE a été accusée d’avoir laissé ses deux enfants dans une voiture qui a pris feu alors qu’elle volait à l’étalage dans un magasin voisin.

La police a déclaré que les enfants s’étaient échappés de la voiture avec l’aide de passants, l’un d’entre eux souffrant de « plusieurs brûlures au premier degré ».

Une femme de Floride, Alicia Moore, 24 ans, a été arrêtée après que ses deux enfants aient été laissés dans une voiture qui a pris feu sur le parking d’un centre commercial où elle aurait été victime de vol à l’étalage. Crédit : Bureau du shérif du comté de Seminole

Ses deux enfants se sont échappés sans blessures graves mais ont été transportés dans un hôpital voisin Crédit : Service de police d’Oviedo

Les autorités ne savent pas ce qui a causé l’incendie, mais ont souligné la négligence présumée de Moore comme facteur contributif Crédit : Service de police d’Oviedo

La suspecte, Alicia Moore, âgée de 24 ans, d’Orlando, en Floride, fait face à des accusations de négligence grave envers les enfants et d’incendie criminel pour l’accident.

La police l’a accusée de vol mineur et de coups et blessures sur une personne de plus de 65 ans à la suite d’un mandat non lié en cours le même jour.

La police a déclaré que Moore aurait passé environ une heure à voler à l’étalage dans le centre commercial Oviedo d’Orlando vers midi le 26 mai avec un « homme inconnu » chez Dilliard.

Elle a jeté un coup d’œil à l’extérieur avant de partir et a vu que sa voiture était en flammes, selon le rapport d’arrestation obtenu par NBC News.

Lorsqu’elle a vu le feu, elle « a laissé tomber la marchandise volée » et a couru dehors pour aider à sauver ses enfants, selon le rapport.

La voiture a été « complètement détruite » par l’incendie et les deux enfants ont été transportés à l’hôpital pour enfants Arnold Palmer.

Un enfant a reçu des brûlures au premier degré sur le visage et les oreilles, selon le rapport.

Les autorités n’ont pas divulgué d’informations concernant la cause de l’incendie, et il a été répertorié comme inconnu sur le rapport de police.

Le rapport a également indiqué directement que la négligence présumée de Moore avait contribué aux blessures des enfants et a noté que « l’incendie s’est produit lors de la commission d’un crime par Moore ».

Moore a été arrêté sur les lieux.

Aucun autre détail n’a été publié sur « l’homme inconnu » qui aurait volé à l’étalage avec Moore.

Elle a refusé de donner à la police des détails sur ce qui s’était passé autre que ses informations biographiques, mais elle a demandé un avocat.

Sa caution est fixée à 20 000 $ et sa mise en accusation est prévue pour le 27 juin, selon les archives judiciaires.

Elle a plaidé « non coupable » de toutes les accusations vendredi, selon Sky News.