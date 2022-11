Détails d’horreur de l’infirmière disparue, 27 ans, retrouvée morte après avoir été ligotée et torturée dans une maison abandonnée alors que CCTV détient un indice clé

Une infirmière DISPARUE a été retrouvée morte, les mains et les pieds liés, après avoir été torturée dans un motel et jetée dans une maison abandonnée.

La famille de Rita Nogueira, 27 ans, a révélé des détails horribles sur ses blessures au milieu de l’indignation des flics qui ont laissé le suspect sortir librement.

Rita Nogueira, 27 ans, a été retrouvée morte après avoir été ligotée et torturée Crédit : Flash d’information

Rita était infirmière technicienne dans un hôpital de Rio de Janeiro Crédit : Flash d’information

Son collègue, l’infirmier stagiaire Iago Lace Falcao, 26 ans, est le principal suspect Crédit : Flash d’information

Rita, une infirmière technicienne, a disparu dimanche dernier, provoquant une recherche effrénée par sa famille et ses amis à Rio de Janeiro, au Brésil.

Deux jours plus tard, un collègue de son hôpital est entré dans un poste de police avec un avocat et a avoué l’avoir tuée, rapportent les médias brésiliens.

Iago Lacê Falcão, 26 ans, aurait dit aux policiers où trouver son corps – dans une maison vide appartenant à sa mère.

Étonnamment, la police ne l’a pas arrêté car il n’était “pas pris en flagrant délit” et aurait coopéré à l’enquête.

Les manifestants ont demandé justice avec colère lors des funérailles de Rita hier.

Des membres de sa famille ont déclaré qu’elle avait été étranglée et battue au visage et qu’elle n’avait presque plus de cheveux après une agression brutale.

Ils ont ajouté qu’elle était si gravement défigurée qu’elle a dû être emmenée au cimetière dans un cercueil fermé.

“Seul un monstre ferait ça”, a déclaré la belle-mère Raquel da Silva Alves.

“Elle a survécu à Covid cinq fois et maintenant ce démon, ce lâche, lui fait ça.”

Elle a accusé une “loi pourrie” d’avoir gardé le suspect hors de sa garde à vue.

“Nous voulons la justice, c’est tout”, a ajouté la belle-sœur de la victime, Ana Beatriz dos Santos.

“Elle n’a peut-être pas été la première, et elle n’est peut-être pas la dernière non plus. Il est là-bas, il est en liberté.”

Igor Ferreira, l’ex-petit ami de la victime depuis dix ans, a déclaré: “Nous ne pouvions pas donner à Rita un enterrement digne.

“Je n’ai pas de mots pour décrire à quel point il était cruel. J’ai vu des signes de brutalité, il a retiré le piercing de sa poitrine, il l’a torturée.”

Indice de vidéosurveillance

Rita et l’étudiante infirmière Iago travaillaient dans la même maternité et se fréquentaient depuis environ un mois.

Tante Aldenice Nogueira a déclaré : « Nous ne savons rien de ce type.

“Je ne savais même pas qu’elle était en couple avec quelqu’un d’autre… Je pense que c’était environ un mois. Même ma sœur ne connaissait pas beaucoup de détails.”

On dit que CCTV montre la voiture d’Iago s’arrêtant devant la maison de Rita la nuit où elle a disparu.

Elle a été vue lui parler pendant 30 secondes avant de se retourner et de marcher vers la maison.

Iago l’a suivie, et une heure et 15 minutes plus tard, ils sont partis ensemble dans la voiture, rapporte Globo News.

Elle serait morte dans un motel avant qu’il n’emporte son corps dans la maison appartenant à sa mère.

Les voisins ont dit qu’il était vide depuis une décennie.

Iago a été suspendu de ses fonctions mais n’a pour l’instant pas eu d’autre sanction.

La police civile a déclaré qu’elle ne pouvait légalement l’arrêter car plus de 24 heures s’étaient écoulées depuis le crime.

Ils ont dit qu’il avait révélé de manière informelle ce qui s’était passé – accompagné de son avocat – mais avait refusé de faire une déclaration formelle d’aveux.

Il n’est pas considéré comme un fugitif car il coopère avec la police et vit à une adresse connue.

Les enquêteurs attendent les résultats des tests médico-légaux.