Détails d’horreur après qu’un marin de la Marine “a battu sa femme à mort avec un marteau avant de mettre le feu à la maison avec son bébé à l’intérieur”

Un marin de la NAVY est accusé d’avoir assassiné sa femme dans une rage jalouse avant de mettre le feu à leur maison, selon des documents judiciaires.

George Dodson, 23 ans, aurait battu sa femme à mort avec un marteau et incendié leur maison du Connecticut où leur bébé gisait à l’intérieur, a annoncé la police.

George Dodson, 23 ans, est accusé du meurtre de sa femme dans une rage jalouse avant de mettre le feu à leur maison Crédit: New London Police Department

Les pompiers ont répondu à un incendie de structure et ont trouvé sa femme de 22 ans morte sur les lieux 1 crédit

L’enfant du couple a également été retrouvé dans un berceau au deuxième étage 1 crédit

Les pompiers ont répondu aux informations faisant état d’un incendie de structure à New London vers 22h30 mercredi.

Les équipes ont travaillé pour éteindre les flammes et l’épaisse fumée lorsqu’elles ont trouvé une femme de 22 ans au premier étage de la maison.

Les pompiers l’ont extraite du brasier où elle a été déclarée morte sur les lieux.

L’identité de la victime est retenue jusqu’à ce que le plus proche parent soit informé de son décès.

Ils ont également trouvé un petit garçon qui était dans un berceau au deuxième étage, a rapporté WTNH.

L’enfant de 13 mois a été secouru et transféré dans un hôpital local pour soigner des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

George Dodson, qui s’est auto-infligé des blessures, a été confronté à la police dans l’arrière-cour de la maison où il leur a donné un message effrayant.

“J’ai fait ça. Je l’ai tuée”, a déclaré Dodson selon les archives judiciaires.

Le marin a déclaré à la police qu’il avait tué sa femme par jalousie, selon des documents.

“Nous avons ouvert notre relation et elle a trouvé un autre homme qu’elle aimait plus et je ne pouvais pas y penser, alors je l’ai tuée”, aurait déclaré Dodson à la police.

Il a également dit à la police qu’il avait commencé le premier mais qu’il n’avait pas blessé l’enfant.

Dodson a été arrêté avant d’être frappé de plusieurs chefs d’accusation.

Le marin a été accusé de meurtre, de tentative criminelle de meurtre, de tentative criminelle d’incendie criminel, d’incendie criminel au premier degré, de falsification de preuves, de mise en danger imprudente et de cruauté envers les animaux, a rapporté WTNH.

Dodson est un sous-officier de deuxième classe qui a rejoint la marine en 2017, selon le porte-parole de la marine, le lieutenant Seth Koenig.

Il est affecté à l’USS Newport News depuis 2019.

Les nouvelles sont homeported à la base navale sous-marine de New London.

Dodson a travaillé comme technicien en électronique pour le nucléaire, a déclaré Koenig.

Il a comparu devant le tribunal jeudi et est détenu avec une caution en espèces de 3 millions de dollars.