Détails d’horreur après qu’un bébé meurtri de sept mois a été retrouvé mort dans un appartement “rempli d’excréments de chien”

DEUX parents ont été arrêtés dans la mort de leur bébé, qui a été retrouvé avec des ecchymoses à la tête dans une maison jonchée d’excréments de chien, selon les flics.

La police affirme que le père de l’enfant a admis avoir jeté le bébé en l’air et l’avoir laissé tomber sur le sol sans obtenir immédiatement des soins médicaux, selon un affidavit.

Un enfant de sept mois a été retrouvé mort après que son père l’aurait laissé tomber par terre et n’a pas reçu d’aide médicale immédiate

Leyla Grace Pierson a déclaré qu’elle pensait que le bébé était difficile parce qu’il faisait ses dents, ont déclaré les flics

La police a été appelée mardi dans un appartement du Texas après avoir signalé qu’un bébé ne répondait pas et ne respirait pas.

Ils ont trouvé un enfant de sept mois mort alors que l’intérieur de l’appartement était ébouriffé avec ce qui semblait être des excréments de chien sur le sol et d’autres objets dans tout l’intérieur, selon la police.

L’enfant avait de fortes ecchymoses et un gonflement sur le côté gauche de son visage et de sa tête, et de plus petites ecchymoses sur son crâne, selon un affidavit partagé par le département de police d’Odessa.

Kameron Gammage, 23 ans, et Layla Pierson, 18 ans, ont d’abord été accusés de blessures à un enfant, selon les dossiers de la police.

L’accusation portée contre Gammage a été transformée en meurtre qualifié, a indiqué la police dans une mise à jour de jeudi.

Pierson a déclaré à la police qu’elle avait trouvé le bébé qui ne respirait pas et avait réveillé Gammage, qui avait alors appelé le 911.

Elle a dit qu’il semblait “indifférent”, mais s’est ensuite excusée auprès d’elle, selon l’affidavit.

Interrogé sur les ecchymoses sur l’enfant, Gammage a affirmé que c’était parce que le bébé s’était cogné la tête contre le berceau.

Selon la police, Gammage “est resté impassible et semblait se soucier peu de l’incident”, selon les dossiers de la police.

Lorsque le couple a été emmené au poste de police, Gammage aurait admis avoir des problèmes de colère et aurait déclaré aux enquêteurs qu’il faisait face à beaucoup de stress, notamment aux cris du nourrisson.

Il aurait dit que dans une tentative de jouer avec le bébé, il avait commencé à le lancer en l’air et l’avait accidentellement laissé tomber après le quatrième lancer.

Le bébé a atterri “durement”, selon l’affidavit, selon Gammage.

Il a dit qu’il ne voulait pas le dire à Pierson parce qu’il craignait “d’avoir des ennuis”, selon la police.

Pierson a déclaré aux détectives que lorsqu’elle a interrogé Gammage sur les ecchymoses, il lui a dit que le bébé s’était cogné la tête contre le berceau.

L’enfant était « tatillon » les jours suivants, a-t-elle dit, mais le couple n’aurait pas cherché de soins médicaux pour lui.

“En raison de Kameron Gammage causant des dommages corporels graves à un nourrisson et en négligeant intentionnellement de consulter un médecin pour le nourrisson pendant trois jours, ce à quoi le nourrisson a été retrouvé mort trois jours plus tard, Kameron Gammage a été placé en état d’arrestation”, indique le communiqué de la police.

La déclaration a poursuivi en disant que l’accusation portée contre Pierson découlait du fait qu’elle était au courant des blessures de son bébé et qu’elle avait négligé de consulter un médecin.

Le couple aurait également admis avoir tenté de nettoyer leur appartement rempli d’excréments de chien avant l’arrivée des policiers.

L’accusation de blessure à un enfant est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison, et le meurtre qualifié est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à la perpétuité.