Détails des mémoires de la date de sortie et plus – Hollywood Life

Crédit d’image : Stewart Cook/Sony Pictures/Shutterstock

Britney Spears ‘ mémoires à venir est intitulé La femme en moi.

‘ mémoires à venir est intitulé La femme en moi. Le livre sortira le 24 octobre 2023.

Certaines stars seraient « nerveuses » à l’idée que les mémoires sortent.

Britney Spears a enfin la chance de partager son histoire. La pop star de 41 ans publie ses mémoires La femme en moi à l’automne 2023. La photo de couverture et les détails des mémoires ont été révélés par PERSONNES le 11 juillet. « Le Femme en moi est une histoire courageuse et étonnamment émouvante sur la liberté, la renommée, la maternité, la survie, la foi et l’espoir », lit-on dans le communiqué de presse du livre. Britney a taquiné pour la première fois un révélateur en octobre 2021, écrivant sur Instagram: «Je vais être honnête et dire que j’ai attendu si longtemps pour être libéré de la situation dans laquelle je me trouve… Seigneur, aie pitié de l’âme de ma famille si Je fais jamais une interview !!!”

Britney aurait décroché un contrat de livre de 15 millions de dollars pour partager des détails intimes sur sa vie. On s’attend à ce qu’elle discute de la tutelle abusive qui a gouverné sa vie pendant 13 ans dans son livre. En 2022, une source a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que Britney veut sortir son livre pour qu’elle puisse « guérir » de tout ce qu’elle a traversé. Un nouveau rapport affirme qu’au moins deux célébrités sont « nerveuses » à propos du contenu du livre de Britney.

HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur les mémoires de Britney. Continuez à lire pour savoir quand le livre sortira, ce que d’autres célébrités pensent des mémoires et bien plus encore.

Date de sortie

La femme en moi sortira le 24 octobre. Le livre a été acquis par Gallery Books, une empreinte de Simon & Schuster, après une guerre d’enchères, selon PERSONNES. Vous pouvez pré-commander les mémoires de Britney ICI.

Photo de couverture

La femme en moi la photo de couverture a été révélée par PERSONNES le 11 juillet. L’image montre une Britney aux seins nus, couvrant ses seins, tournée sur le côté et regardant directement la caméra. L’interprète de « Hold Me Closer » ne porte rien d’autre qu’un short. Britney pose devant un fond noir. Les mots « Britney Spears » sont en rose et les mots « The Woman In Me » sont en blanc.

Ce qu’elle envisage d’écrire

Les détails exacts sur les mémoires de Britney n’ont pas encore été confirmés. La description du livre en ligne se lit comme suit: «En juin 2021, le monde entier écoutait Britney Spears parler en audience publique. L’impact de partager sa voix – sa vérité – était indéniable, et cela a changé le cours de sa vie et la vie d’innombrables autres. La femme en moi révèle pour la première fois son incroyable parcours et la force au cœur de l’un des plus grands interprètes de l’histoire de la musique pop. Écrit avec une candeur et un humour remarquables, le livre révolutionnaire de Spears met en lumière le pouvoir durable de la musique et de l’amour, et l’importance pour une femme de raconter enfin sa propre histoire, selon ses propres termes.

Les fans s’attendent à en savoir plus sur la tutelle de Britney dans son livre. Le Carrefour la star était sous tutelle dirigée par son père Jaime Spears de 2008 à novembre 2021. Britney a allégué qu’elle avait été maltraitée sous la tutelle alors qu’elle se battait devant le tribunal pour y mettre fin en 2021. Depuis que Britney a été libérée de la tutelle, elle est allée sur les réseaux sociaux pour claquer son père, ainsi que sa mère Lynne Spears et sa soeur Jamie Lynn Spears. En août 2022, Britney a publié un mémo vocal de 22 minutes maintenant supprimé qui détaillait ce qu’elle avait vécu sous la tutelle. Une source a dit HollywoodLa Vie que le mémo vocal n’était « qu’une fraction de ce qu’elle va dire dans son livre ».

Il est probable que Britney abordera ses relations éloignées avec ses proches dans les mémoires. On ne sait pas si elle parlera de ses fils Sean Preston Federline17, et Jayden James Federline16. Les garçons de Britney déménagent apparemment à Hawaï avec leur père Kévin Federline.

En avril 2023, Page 6 a rapporté que Britney allait discuter de sa relation avec son ex-petit ami Justin Timberlake dans le livre. Un initié a déclaré à la publication que les mémoires de Britney « couvriront ses moments les plus vulnérables, son enfance – étant une petite fille avec de grands rêves – sa rupture avec Justin Timberlake, le moment où elle s’est rasé la tête et sa bataille avec sa famille pour elle ». tutelle. C’est aussi une histoire de survie, trouver son chemin hors de la tutelle paralysante pour trouver le bonheur avec son mari Sam Ashgari.”

Britney et Justin sont sortis ensemble de 1999 à 2002. Il est possible que l’ancien NSYNC Le chanteur est l’une des stars qui seraient « nerveuses » à propos de la sortie des mémoires de Britney. Un rapport du 8 mai de Le soleil a affirmé que deux célébrités auraient fait envoyer des lettres à leurs avocats concernant le contenu du livre. « Britney est brutalement honnête dans le livre – il y a beaucoup de vedettes nerveuses », a déclaré une source au point de vente. « Des lettres juridiques rédigées avec force ont été envoyées aux éditeurs par des personnes qui connaissent Britney et qui craignent ce qu’elle a écrit. Il n’y a pas de mouvement pour le moment, et on s’inquiète de savoir quand il pourra éventuellement sortir », ont-ils ajouté.

Depuis longtemps, Britney a voulu remettre les pendules à l’heure et partager son histoire. Et maintenant, elle le peut, selon ses propres mots.

