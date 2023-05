Détails des billets du Soccer Champions Tour : Comment obtenir des billets

La plus grande compétition de football aux États-Unis cet été est le Soccer Champions Tour. Avec le Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Arsenal, Milan et la Juventus, les matchs sont prévus du 22 juillet au 2 août. Si vous souhaitez obtenir votre billet pour le Soccer Champions Tour, trois options s’offrent à vous.

Avant d’approfondir cela, partageons les détails de qui joue à qui, quand et où :

Options de billets pour la tournée des champions de football 2023

samedi 22 juillet — FC Barcelone contre Juventus — Levi’s Stadium, Santa Clara, Californie — Trouvez des billets

dimanche 23 juillet — Real Madrid contre AC Milan — The Rose Bowl Stadium, Pasadena, Californie — Achetez des billets

mercredi 26 juillet — Arsenal contre le FC Barcelone — SoFi Stadium, Inglewood, Californie — Trouvez des billets

mercredi 26 juillet — Real Madrid contre Manchester United — NRG Stadium, Houston, TX — Trouvez des billets

jeudi 27 juillet — Juventus vs AC Milan — Dignity Health Sports Park, Carson, Californie — Achetez des billets

samedi 29 juillet — FC Barcelone contre Real Madrid — AT&T Stadium, Arlington, TX — Trouvez des billets

mardi 1er août — AC Milan vs FC Barcelone — Allegiant Stadium, Las Vegas, NV — Trouvez des billets

mercredi 2 août — Juventus vs Real Madrid — Camping World Stadium, Orlando, FL — Trouvez des billets

Comment obtenir des billets

Premièrement, si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez acheter des billets auprès de vendeurs réputés tels que Vivid Seats qui offrent aux lecteurs de World Soccer Talk un avantage exclusif. Vous obtenez 20 $ de réduction sur votre commande de billets de 200 $+ lorsque vous utilisez le code promotionnel SOCCER20 à la caisse. Ces billets sont disponibles immédiatement et vous bénéficiez d’une garantie acheteur à 100 %.

Deuxièmement, du 16 au 17 mai, les billets sont mis en vente aux groupes de supporters ainsi qu’aux fans qui s’inscrivent via le site Web du Soccer Champions Tour.

Troisièmement et enfin, les billets seront mis en vente au grand public le vendredi 19 mai.

« Nous sommes fiers de nous associer aux clubs les plus célèbres du monde, qui ont les supporters les plus forts et les plus passionnés du monde, pour offrir cette rare opportunité aux fans américains de découvrir le jeu au plus haut niveau », a déclaré Alan Waxman, co-fondateur et PDG de Sixth Street. « Bien que la tournée de cette année se compose de clubs masculins, nous sommes impatients de nous étendre l’été prochain pour amener les meilleurs clubs féminins du monde à un public local dans le monde entier, et à l’avenir de faire évoluer cette série vers un format avec de vrais jeux de conséquence. »

Shervin Mirhashemi, PDG de Legends, a ajouté : « Legends est fier d’offrir aux fans du beau jeu cette expérience inoubliable cet été et d’offrir une expérience de fan qui correspondra au football de classe mondiale sur le terrain. Nous avons hâte de voir des stades remplis à travers les États-Unis avec des fans qui encouragent certains des meilleurs clubs du monde alors qu’ils participent au Soccer Champions Tour.

« AEG est enthousiasmé par le partenariat avec Soccer Champions Tour et Legends pour proposer les clubs de football les plus performants au monde aux fans à travers les États-Unis », a déclaré Tom Braun, vice-président senior, Soccer & Business Operations et Business Development chez AEG. « Chaque match de cette série est du plus haut calibre et nous sommes ravis que les fans de football américains aient l’opportunité de voir ces matchs épiques mettant en vedette des équipes légendaires en direct et en personne. »

Pour la liste complète des équipes jouant aux États-Unis cet été, voici notre calendrier des matchs amicaux de l’été.