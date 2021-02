Thomas Partey a détaillé le changement tactique que le manager d’Arsenal Mikel Arteta a introduit dans son jeu.

Le milieu de terrain international ghanéen est devenu un membre clé de l’équipe d’Arteta après s’être remis d’une blessure à la hanche alors que les Gunners se hissaient dans la moitié supérieure de la Premier League.

Partey était l ‘une des signatures phares d’ Arsenal après un transfert de 45 millions de livres sterling de la part des leaders de la Liga, Atletico Madrid.

Depuis son arrivée à l’Emirates Stadium, Partey a fourni un bouclier solide à la défense d’Arsenal, s’imposant comme un favori des fans.

Arteta avait été critiqué après un lent début de saison des Gunners, mais Partey pense que l’entraînement de l’Espagnol a été bon pour son jeu.

Partey était réputé pour ses capacités défensives à l’Atletico et a détaillé comment Arteta l’avait amélioré en tant que joueur.

«Mikel m’aide beaucoup. À l’Atletico, j’ai joué dans une position similaire », a-t-il déclaré au Stadium Astro.

«Le système n’est pas le même là-bas, il faut être bien placé pour pouvoir contourner son marqueur, et ici Mikel aide beaucoup parce que je me souviens, il a dit: ‘Vous n’êtes pas obligé d’être dans le même ligne et en face du défenseur ».