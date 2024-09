Détails de l’événement de lancement de Lunar Lake

Michelle Johnston Holthaus d’Intel pose avec une puce Lunar Lake Anshel Sagittaire

Intel a récemment organisé un événement phare lié au salon IFA à Berlin pour lancer sa nouvelle série de processeurs mobiles Lunar Lake – un lancement qui compte beaucoup à un moment où Intel est confronté à des défis sur tous les fronts. J’ai beaucoup écrit sur Lunar Lake depuis juin, lorsqu’Intel l’a dévoilé au Computex à Taiwan. Même alors, Lunar Lake avait l’impression d’être une réponse retentissante à la menace posée par les processeurs PC d’Apple, d’AMD et de Qualcomm.

La domination d’Intel sur le marché des PC a été sous la pression des nouvelles générations de puces PC AI d’AMD et de Qualcomm, qui elles-mêmes sont également une réponse à la série M d’Apple. Dans ce contexte, Lunar Lake est la démonstration par Intel de ce qu’il peut réaliser lorsqu’il se concentre.

Un processeur Intel Lunar Lake (86 sur 325) en Lucite lors de l’événement de lancement de Lunar Lake à Berlin Anshel Sagittaire

La nouvelle gamme Core Ultra

Lunar Lake est l’un des éléments les plus importants de la gamme Core Ultra d’Intel et amène cette famille de puces dans sa deuxième génération, d’où la désignation de série 200. Avec ces nouvelles pièces s’accompagne une nouvelle architecture qui a été remaniée dans tous les domaines. Dans ma couverture Computex du lancement initial de Lunar Lake, J’ai détaillé les nombreux changements apportés à l’architecture de Lunar Lake cela le rend nettement meilleur que son prédécesseur, Meteor Lake.

Les grands développements depuis le lancement du Computex sont les fréquences finalisées, les SKU, les détails de la plate-forme et de nombreux points de référence. Pour résumer tout cela, Intel a considérablement optimisé l’ensemble de la plate-forme pour une faible consommation et renforcé ses cœurs basse consommation au point où ils fonctionnent comme les cœurs hautes performances de la dernière génération. Cela permet à ces puces de conserver autant de charges de travail sur les quatre cœurs basse consommation le plus longtemps possible sans allumer les quatre cœurs hautes performances. Ces améliorations du processeur s’accompagnent d’améliorations significatives des performances du GPU et de l’IA pour faire de Lunar Lake une plate-forme compatible Copilot+ PC.

Le tableau des SKU d’Intel montre les différents SKU de la gamme Lunar Lake Intel

Un développement intéressant que j’ai remarqué dans cette gamme de SKU est que tous les processeurs sauf un ont 17 watts de puissance de base et 37 watts de puissance turbo maximale. La valeur aberrante est le Core Ultra 9 288V (la spécification la plus élevée de la gamme), qui a une puissance de base de 30 watts avec une puissance minimale de 17 watts. Cela est probablement dû au fait qu’il s’agit de la partie d’analyse comparative des performances haut de gamme. (Quelque chose de similaire se produit avec le meilleur SKU de Qualcomm.)

Par rapport à la puce Core Ultra 165H Meteor Lake d’Intel, qui n’est même pas la plate-forme la plus puissante d’Intel, la société affiche une puissance de 33 % à 50 % inférieure pour une unité comprenant 32 Go de mémoire intégrée. En plus de cela, Intel a fait des comparaisons avec la plate-forme de Qualcomm en utilisant le même OEM et le même châssis (probablement une plate-forme Dell), affirmant une meilleure autonomie de la batterie dans les tests UL Procyon et Microsoft Teams. Bien que nous devions vérifier ces affirmations nous-mêmes, il convient de noter que personne n’aurait pu imaginer il y a quelques années à peine qu’Intel aurait une réponse (ou aurait besoin d’avoir une réponse) à la meilleure plate-forme haute performance à faible consommation de Qualcomm. Intel a également fait de son mieux contre AMD en utilisant le même test d’autonomie de la batterie et le même OEM (dans ce cas, probablement ASUS).

Comparaison d’Intel avec Qualcomm et AMD Intel

Intel a également noté des différences dans les performances de l’IA et du GPU, à savoir que ses concurrents ont du mal à faire fonctionner de nombreux logiciels sur leurs plates-formes. Un bon exemple de cela a été fourni lors des tests via Geekbench AI, qui s’est récemment révélé être le benchmark de performances d’IA le plus complet et a montré certaines déficiences de performances dans le pilote GPU de Qualcomm et le NPU d’AMD. AMD et Qualcomm devront investir massivement dans les deux domaines s’ils veulent rivaliser avec Lunar Lake en termes de performances réelles.

Intel a clairement investi le plus pour permettre aux développeurs de construire l’intégralité de son SoC, même si ses performances n’ont pas toujours été à la hauteur. Nous avons vu Intel lutter sur le GPU pendant un certain temps, mais la société a continué à investir au point où ce n’est plus une faiblesse.

Nouveau programme Evo

Avec une nouvelle plate-forme et des systèmes OEM, Intel s’attend à de nouvelles attentes quant à la manière dont les OEM doivent construire et tester leurs systèmes pour maximiser le potentiel de Lunar Lake. Les meilleurs systèmes qui répondent au processus Intel de 12 mois reçoivent le badge Evo, qui est affiché bien en évidence sur le système comme indicateur d’une expérience utilisateur supérieure. Dans ce cadre, Intel définit des exigences de réactivité concernant l’alimentation de la batterie, ainsi que des exigences de démarrage instantané et d’authentification de 1,5 seconde ou moins. Il est également nécessaire d’atteindre 11 heures ou plus d’autonomie réelle avec des écrans Full HD et 4,5 heures ou plus d’autonomie avec une charge de 30 minutes. Intel exige également fonctionnalités PC sécurisées de Microsoft pour plus de sécurité.

Intel exige également les performances et la latence du Wi-Fi 7, garantissant que le Wi-Fi 7 sur les systèmes OEM offre une latence 60 % supérieure et des performances supérieures d’au moins 5 Go par rapport au Wi-Fi 6. Intel exige également la Connectivity Performance Suite d’Intel pour le Wi-Fi intelligent. Connexion Fi et optimisation. Cela exige même une meilleure qualité de caméra, ce qui est logique si l’on considère le progrès considérable que la plate-forme de Qualcomm a apporté à la qualité de la caméra pour les premiers PC Copilot+.

Systèmes OEM

Lors de l’événement d’Intel, Michelle Johnston Holthaus, qui dirige l’activité PC clients d’Intel, et son lieutenant Jim Johnson ont fait venir tous les partenaires OEM de l’entreprise pour parler des nombreux systèmes qu’ils allaient tous commercialiser. Le premier et le plus proche partenaire était Lenovo ; ils ont amené sur scène Luca Rossi, président de l’Intelligent Device Group chez Lenovo, pour parler de l’effort pluriannuel visant à co-concevoir Lunar Lake ensemble.

Luca Rossi de Lenovo sur scène pour parler du partenariat à long terme avec Lunar Lake Anshel Sagittaire

Suite à la discussion de Rossi avec Johnson sur leur partenariat étroit, Dan Rogers, responsable du Client Performance Marketing Lab chez Intel, a parlé de ses nombreux outils et API d’IA gratuits et open source. Holthaus a ensuite réitéré les avantages d’Intel en matière de performances et a fait venir le vice-président des appareils Windows+ de Microsoft, Pavan Davuluri, pour parler de Copilot+. Ils ont confirmé que Microsoft avait fixé la date officielle de novembre pour la mise à jour des systèmes x86 compatibles afin de prendre en charge les fonctionnalités Copilot+.

Michelle Johnston Holthaus d’Intel serrant la main de Pavan Davuluri de Microsoft Anshel Sagittaire

Holthaus a également fait venir Sam Burd de Dell pour parler du nouveau bureau XPS alimenté par la série Core Ultra 200, ainsi qu’Alex Cho de HP pour faire de même pour les nouveaux systèmes HP. Pour conclure l’événement, Holthaus a parlé des précommandes, qui ont débuté ce jour-là, et des systèmes disponibles à partir du 24 septembre. (Le 24 était censé être le grand jour d’Intel avec l’événement Innovation qu’il avait prévu, mais il a annulé l’événement en raison à la pression du public liée à ses difficultés financières et à ses licenciements.) Intel a également indiqué que même si ce lancement a lieu cette année pour les consommateurs, les systèmes commerciaux seront disponibles l’année prochaine, juste à temps pour que de nombreux services informatiques passent de Windows 10 à Windows 11.

La réponse d’Intel à la concurrence est plus que adéquate

L’un des messages les plus forts d’Intel est qu’un bon PC IA commence par un bon PC. Cela touche aux principes fondamentaux : un processeur rapide, un GPU rapide, une bonne autonomie de la batterie et une expérience globale exceptionnelle sont tout aussi importants que la prise en charge des fonctionnalités d’IA. Cela est particulièrement vrai si l’on considère le peu d’applications d’IA sur appareil aujourd’hui, et même le nombre limité de fonctionnalités de ces applications qui utilisent réellement le NPU pour l’accélération.

Je pense que la réponse d’Intel à la concurrence de Qualcomm et d’AMD a montré que sa division PC est capable de maintenir l’entreprise à flot et de satisfaire les partenaires OEM avec des plates-formes innovantes. Je pense qu’Intel et ses partenaires auront plus de mal à jongler avec les systèmes Arrow Lake et Lunar Lake plus tard cette année et l’année prochaine, mais je pense que les activités client d’Intel ont bien répondu à la concurrence. Lunar Lake est bien réel, et lorsque j’ai eu la chance de jouer avec de nombreux systèmes basés sur Lunar Lake à Berlin, leurs performances ont confirmé bon nombre des affirmations d’Intel. Il ne nous reste plus qu’à mettre en place des systèmes pour vérifier nous-mêmes ces affirmations en détail, ce qui ne devrait pas tarder.