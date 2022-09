Détails de l’épisode 5 de “House of the Dragon” que vous avez peut-être manqués

Tout éclate à King’s Landing. Les germes de la guerre civile cataclysmique des Targaryen connue sous le nom de Danse des Dragons ont été plantés dans l’épisode 1, mais maintenant ils poussent bel et bien. La les lignes de bataille ont été tracées dans l’épisode 5: La reine Alicent se sent trahie par Viserys et Rhaenyra, alors elle est prête à se battre. Pendant ce temps, Rhaenyra a épousé Laenor Velaryon, mais semble plus enchantée par son oncle, Daemon Targaryen.

Ensuite, il y a l’épineux Ser Criston Cole, qui a sauvagement tué Ser Joffrey Lonmouth à la fin de l’épisode. Il était derrière Rhaenyra auparavant, mais semble maintenant être au Camp Alicent. Bref, tout se passe.

Alors que nous nous préparons pour l’épisode 6, qu’un le teaser nous a montré un saut dans le temps de plus d’une décennievoici quelques détails fins, des retours en arrière et des œufs de Pâques de l’épisode 5 que vous avez peut-être manqués.

Lady Royce, nous vous connaissions à peine

Après avoir entendu les mentions pleines de ressentiment de Daemon Targaryen à propos de sa “salope de bronze” pendant quatre épisodes, nous avons finalement pu rencontrer Lady Rhea Royce. Malheureusement, elle n’était pas longue pour ce monde. Daemon l’a tuée dans la scène d’ouverture de l’épisode.

Quelques petites choses à ce sujet.

Tout d’abord, si le nom de Royce vous est familier, c’est probablement à cause de Lord Yohn Royce, qui était un personnage récurrent dans Game of Thrones de la saison 4. Il était le type corpulent de Vale qui était perpétuellement dégoûté par Littlefinger. Quant à Runestone, le château dont Daemon Targaryen compte hériter, on l’a aperçu brièvement dans la saison 5 de Game of Thrones, lorsque Robin Arryn s’est (sans succès) entraîné à se battre avec une épée et un bouclier.

HBO



Quant à Lady Royce elle-même, dans sa brève apparition, elle s’est montrée très consciente des remarques amères de Daemon à son sujet.

« Qu’est-ce qui vous amène au Val », lui demande-t-elle. “Es-tu enfin venu consommer notre mariage ? Les moutons du Vale pourraient être d’accord, même si je ne le suis pas. Nos moutons sont plus beaux, après tout.”

Ceci est un rappel de quelque chose que Daemon a dit tout au long de l’épisode 1, lorsque le petit conseil le haranguait sur la force excessive qu’il avait ordonnée à City Watch. “Dans le Val, on dit que les hommes baisent les moutons au lieu des femmes”, a-t-il déclaré quand Otto Hightower lui a suggéré de retourner voir sa femme. “Je peux vous assurer que les moutons sont plus beaux.

Une conversation familière

Après que le roi Viserys ait traversé les Ts et parsemé les Is avec Lord Corlys sur les arrangements de mariage entre Rhaenyra et Laenor, nous voyons les deux fiancés marcher sur la plage.

Rhaenyra dit à Laenor, aussi doucement qu’elle le peut, qu’elle sait qu’il est gay et qu’elle ne pourra jamais changer son orientation. Elle aussi a ses propres goûts et ne s’attend pas à ce que Laenor change cela. Alors elle propose un marché : ils ont des enfants pour rendre leurs pères heureux, puis ils sont libres de poursuivre toutes les relations qui les rendent heureux.

Cela reflète une conversation que Margaery Tyrell a eue avec Renly Baratheon. Après la mort du roi Robert, Renly a revendiqué le trône de fer et a épousé Margaery de la riche maison Tyrell pour renforcer son soutien. Cependant, ils n’ont pas pu consommer le mariage, car Renly était en fait amoureux du frère de Margaery, Ser Loras Tyrell.

« Gardez vos mensonges pour le tribunal, vous en aurez besoin de beaucoup », a déclaré Margaery à Renly lorsqu’il a protesté contre son insinuation sur sa sexualité. “Tes ennemis ne sont pas contents de nous, ils veulent nous déchirer, et la meilleure façon d’arrêter ça est de mettre ton bébé dans mon ventre.”

HBO



Rhaenys chevauche le dragon

Jusqu’à présent, Rhaenys Targaryen n’a eu qu’un rôle de soutien dans House of the Dragon. Dans l’épisode 5, cependant, nous avons eu un aperçu de son grand talent : Dragonriding. Dans Feu et sangle roman de George RR Martin qui a inspiré House of the Dragon, il est noté que Rhaenys chevauchait son dragon, Meleys, depuis qu’elle avait 13 ans.

“Nous pouvons retourner ensemble aux extrémités de la terre”, a-t-elle dit à Lord Corlys le jour de leur mariage, “mais j’y arriverai en premier, car je volerai.”

Ser Criston tue en joute

Une petite chose à noter sur un changement du livre à l’émission télévisée: nous avons vu Ser Criston Cole battre brutalement l’amant de Laenor, Ser Joffrey Lonmouth, à mort à l’apogée de l’épisode 5. Dans Fire and Blood, cependant, il est dit que Ser Criston a en fait tué Lonmouth lors d’un concours de joutes.

Dans le discours du roi Viserys, celui interrompu par l’entrée d’Alicent Hightower, il mentionne les sept jours de festins et de joutes prévus avant le mariage. Dans la série, cela ne s’est jamais produit à cause de la bagarre de Cole et Lonmouth. Dans le livre, le tournoi de joutes s’est effectivement déroulé.

Il a été écrit que Ser Criston Cole s’est battu dans une “fureur noire” parce que Rhaenyra ne lui a pas accordé une jarretière de bénédiction. “C’est le chevalier des baisers qui a ressenti la plus grande mesure de sa colère”, écrit Martin dans Fire and Blood. “L’arme préférée de Cole était l’étoile du matin, et les coups qu’il a fait pleuvoir sur le champion de Ser Laenor ont fait craquer son heaume et l’ont laissé insensé dans la boue. Soutenu ensanglanté du terrain, Ser Joffrey est mort sans avoir repris connaissance six jours plus tard.”

HBO



Champignon

Fire and Blood est une histoire de la famille Targaryen écrite du point de vue de l’archi maester Gyldayn. La source à laquelle Gyldayn fait référence pour plusieurs incidents au cours de cette période est un bouffon de cour nommé Mushroom.

“Un nain d’un mètre de haut doté d’une tête énorme… Le champignon était considéré comme faible d’esprit, alors les rois, les seigneurs et les princes n’ont pas hésité à lui cacher leurs secrets”, dit Gyldayn au lecteur. En clin d’œil au matériel source, nous voyons un aperçu de Mushroom lors du festin de bienvenue. Il est sur scène en train de battre un tambour lors d’une performance musicale.

Mushroom a été mis dans le spectacle à la demande de Paddy Considine, qui joue le roi Viserys. “Il y a en fait une scène de banquet dans House of the Dragon, et j’ai envoyé un message [showrunner] Ryan Condal et a dit: ‘Ryan, pouvons-nous mettre Mushroom là-dedans quelque part?'” l’acteur a dit à Deadline. “Je me battais chaque minute pour trouver une excuse pour inclure Mushroom.”