Détails de l’accord-cadre sur la libération des otages entre Israël et le Hamas

Tous les otages civils détenus par le Hamas à l’intérieur de Gaza seraient libérés au cours d’une pause de six semaines dans les combats proposée par les États-Unis, le Qatar et l’Égypte, dont certaines parties ont été acceptées en principe par Israël et qui sont à l’étude par le Hamas, selon des responsables familiers avec les négociations.

La proposition comprend la libération des prisonniers palestiniens détenus par Israël, à raison de trois prisonniers pour chaque otage, un repositionnement temporaire des troupes israéliennes loin des zones à forte population de Gaza et une augmentation significative de l’aide humanitaire affluant vers l’enclave.

Décrit comme un « cadre » simple, il s’agit d’un document de deux ou trois pages avec des puces. Il envisage des pauses ultérieures au-delà des six semaines, pendant lesquelles les prisonniers militaires israéliens et les corps des otages morts en captivité seraient libérés, dans l’espoir des négociateurs qu’une prolongation pourrait conduire à une cessation permanente des combats qui approchent maintenant de leur quatrième mois. Selon Israël, 109 otages sont toujours détenus, dont des personnes âgées et des enfants, ainsi que les corps de 27 personnes.

Le chef du service de renseignement israélien du Mossad, David Barnea, qui a été autorisé par le cabinet de guerre israélien à négocier en son nom, a assisté dimanche aux négociations à Paris, où le cadre a été finalisé, tout comme Ronen Bar, le chef du service de renseignement intérieur israélien, Shin Bet. Parmi les négociateurs figuraient également le directeur de la CIA William J. Burns, le chef des renseignements égyptiens Abbas Kamel et le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

L’Égypte a transmis la proposition actuelle, qui doit maintenant être approuvée par les chefs militaires du Hamas qui se trouveraient à l’intérieur de l’enclave.

Après des négociations à Paris, Mohammed s’est envolé pour Washington pour des entretiens lundi avec le secrétaire d’État Antony Blinken et mardi avec le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan. Selon un communiqué de la Maison Blanche, Sullivan « a demandé instamment que tous les efforts possibles soient déployés sur le Hamas pour obtenir la libération des otages sans délai ». Une demi-douzaine des otages restants seraient des citoyens américains.

Des responsables familiers avec ces négociations sensibles ont discuté des négociations sur les otages sous couvert d’anonymat au cours de ce qu’ils ont qualifié de premières étapes, et ont souligné qu’un accord réel mettrait du temps à se concrétiser. Bien qu’Israël ait accepté le cadre général d’une deuxième cessation temporaire des hostilités, les responsables ont déclaré que des désaccords majeurs surgiraient certainement à mesure que les détails et les engagements spécifiques seraient négociés.

« Pour avancer », a déclaré un haut responsable, « il faut beaucoup de détails ».

Une pause similaire, avec échange d’otages contre des prisonniers, a été négociée en novembre. Au cours d’une interruption des combats d’une semaine, 105 femmes et enfants israéliens captifs ainsi que quelques étrangers ont été libérés par le Hamas. On espérait que des phases ultérieures mèneraient à d’autres libérations, mais des combats intenses ont rapidement repris au milieu de récriminations mutuelles et d’allégations de mauvaise foi et de violations de l’accord par Israël et le Hamas.

Les négociateurs israéliens ont commencé à exprimer leur intérêt pour la reprise des négociations avec le Hamas fin décembre, après que trois otages israéliens à Gaza ont été tués par erreur par les Forces de défense israéliennes, a déclaré un responsable. Initialement, la durée de la pause dans les combats était le principal point de désaccord. Le Hamas avait déclaré qu’il n’accepterait qu’un cessez-le-feu permanent ; Les propositions israéliennes prévoyaient un arrêt des violences sur plusieurs mois.

Parmi les nombreux détails qui pourraient faire dérailler la nouvelle proposition, on ne sait toujours pas exactement combien de soldats israéliens sont otages à Gaza. Israël affirme que le Hamas a capturé 253 otages lors du lancement de l’assaut transfrontalier le 7 octobre, tuant au moins 1 200 personnes. Les pourparlers actuels n’envisagent pas que les troupes israéliennes – qu’elles soient des femmes ou des hommes – feraient partie de la prochaine vague d’otages libérés par le Hamas.

On ne sait pas qui sélectionnerait les prisonniers palestiniens à libérer par Israël, et comment ils seraient choisis. Le Hamas a accusé Israël lors de la dernière pause d’avoir rompu un accord visant à libérer des prisonniers âgés détenus pendant une période substantielle, libérant à la place un certain nombre de jeunes qui avaient été arrêtés lors des récentes escarmouches en Cisjordanie. Israël a accusé le Hamas d’avoir rompu l’accord en tirant des roquettes sur Israël.

Les deux parties ont déjà exposé ce qu’elles considèrent comme des positions publiques non négociables.

« Nous ne retirerons pas Tsahal de la bande de Gaza et nous ne libérerons pas des milliers de terroristes », a déclaré mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’une apparition dans une académie militaire en Cisjordanie, alors que la rumeur d’un accord provisoire israélien sur le cadre se répandait. , selon les médias israéliens. « Rien de tout cela n’arrivera. Que va-t-il se passer ? Victoire absolue », a-t-il promis.

Les membres d’extrême droite du gouvernement de coalition de Netanyahu ont menacé de démissionner si un accord était conclu, ce qui pourrait entraîner la chute de son gouvernement. Eux et Netanyahu ont accusé le Qatar – le principal canal de négociation du Hamas – d’être dans la poche des militants.

Le Hamas s’est montré tout aussi inflexible, sinon plus. Alors que les dirigeants politiques de l’organisation opèrent et parcourent ouvertement la région et ont pu communiquer avec ceux qui se trouvent à l’intérieur de Gaza, ils ne sont « que des messagers », a déclaré le haut responsable. Ce sont les chefs militaires qui mènent clairement la danse, menés par Yahya Sinwar, le chef militaire figurant en tête de la liste des cibles israéliennes et qui se cacherait dans des tunnels sous le sud de Gaza.

On ne sait pas clairement comment les dirigeants à l’extérieur et à l’intérieur de Gaza communiquent entre eux, mais le délai avant qu’une décision soit communiquée varie. Les signaux des téléphones portables et du WiFi sont fréquemment coupés à Gaza.

Dans le même temps, les représentants politiques du Hamas ont fixé publiquement des conditions pour un accord qui vont bien au-delà de ce qui est probablement acceptable pour Israël, qui a déclaré qu’il n’envisagerait pas un véritable cessez-le-feu ni ne mettrait fin aux attaques tant qu’il n’aurait pas accompli sa « mission » de détruire le Hamas. est terminé et tous les otages sont récupérés.

“Tout accord pour nous doit inclure plusieurs points : le premier point est la garantie d’une cessation globale et complète de l’agression de la bande de Gaza”, a déclaré Taher al-Nunu, haut responsable du Hamas et conseiller du leader politique Ismail Haniyeh, dans un communiqué. entretien mardi. Al-Nunu a également appelé au « retrait de l’occupation » [forces] de toutes les parties de la bande de Gaza, sans aucune zone tampon », et davantage d’aide humanitaire.

Ce sont là, a-t-il dit, les conditions préalables à des négociations sérieuses sur la libération des otages. Le Hamas est disposé à le faire par étapes, mais « quel que soit le moment choisi : au début, au milieu, à la fin, il doit inclure un cessez-le-feu. Le deuxième point est qu’il n’y aura pas de négociations sur les otages sous le feu des tirs.»

« Il semble que l’administration américaine commence à en être convaincue », a-t-il déclaré. Interrogé pour plus de détails, Al-Nunu a déclaré que parmi les raisons des efforts de Washington pour obtenir une pause dans les combats figurent les menaces contre les intérêts américains en mer Rouge, en Irak, en Syrie, en Jordanie et « aux frontières nord de la Palestine ». … Le [U.S.] des élections qui empiètent. … Bien sûr, cela est inconfortable pour l’administration américaine.»

Si un cessez-le-feu est conclu, a-t-il déclaré, « nous commencerons à discuter des prisonniers. Nous n’avons pas commencé à discuter de noms et de numéros. Nous discutons des principes, ou du cadre général de l’accord.

Sans un retrait complet d’Israël de Gaza, « nous ne pouvons pas accepter cette nouvelle proposition », a déclaré Mohammad Nazzal, un haut responsable du Hamas, à Al Jazeera.

Les médiateurs utilisent également les négociations sur l’accord de libération des otages pour discuter du cadre de base d’un accord sur Gaza d’après-guerre. Mais comme pour les négociations sur les otages, le diable se cache dans les détails. Les diplomates soulignent que ces pourparlers se déroulent sur une voie distincte et progressent beaucoup plus lentement que les discussions sur l’échange d’otages.

En attendant le prochain cycle de négociations, a déclaré un responsable proche des pourparlers, les médiateurs ont fait valoir aux Israéliens que près de quatre mois de combats n’ont pas ramené tous leurs otages chez eux. Pour le Hamas, a déclaré le responsable, « la manière de les convaincre est de leur demander quelle alternative ils ont ».