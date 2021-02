Détails de l’accident de Tiger Woods: les dernières mises à jour sur ses blessures et son temps de récupération

Tiger Woods a subi une chirurgie orthopédique d’urgence mardi après un accident de capotage d’une seule voiture dans le sud de la Californie.

Dès mardi soir, il était «réveillé, réactif et en convalescence dans la chambre d’hôpital», a publié son équipe dans un communiqué sur le compte Twitter du golfeur vedette.

Woods, 15 fois champion de tournois majeurs, a été témoin d’une vague de soutien de la part du monde du golf et d’ailleurs depuis que la nouvelle de l’accident a éclaté.

« C’est écoeurant », a déclaré Adam Scott, pro du PGA Tour. « C’est notre héros ici. Vous pensez que des gars comme Tiger et Kobe Bryant sont intouchables, mais ils ne le sont pas. »

Voici les dernières informations et détails sur le crash.

Détails de l’accident de Tiger Woods

Le département du shérif du comté de LA a répondu à un appel 911 pour un accident de retournement à 7 h 12, heure du Pacifique, à la frontière de Rolling Hills Estates et de Rancho Palos Verdes. Le véhicule roulait en direction nord sur Hawthorne Boulevard et a subi des dommages importants, alors qu’il atterrissait dans les broussailles à environ 50 pieds de la maison la plus proche.

L’avant du SUV a été détruit et les airbags déployés.

Comment les premiers intervenants ont sauvé Tiger Woods d’un accident

Le député Carlos Gonzalez, le premier à arriver sur les lieux à 7 h 18 (heure du Pacifique), a déclaré que Woods était incapable de se lever ou de se retirer du véhicule. Il était conscient et capable de parler, paraissant « calme et lucide », a déclaré Gonzalez.

Gonzalez a d’abord demandé son nom à Woods, et il a répondu «Tiger». Gonzalez l’a alors immédiatement reconnu, a-t-il dit. Gonzalez portait sa caméra corporelle et c’était allumé quand il a trouvé Woods.

Le service d’incendie du comté de Los Angeles est parti de la station 106 à 7h22, a déclaré le chef des pompiers Daryl Osby, et est arrivé sur les lieux à 7h28.

Osby a déclaré que les personnes sur le terrain lui avaient rapporté que Woods avait de graves blessures aux deux jambes. Il a ajouté qu’en raison de la nature de l’accident et du fait que Woods avait été extrait du véhicule, il remplissait les critères pour être conduit au centre de traumatologie le plus proche, le centre médical Harbour-UCLA, une décision que les médecins loueraient plus tard.

Où s’est produit l’accident de voiture de Tiger Woods

Cette section du boulevard Hawthorne, où la limite de vitesse est de 45 mi / h, descend rapidement, avec des pentes et des courbes.

« Nous citons régulièrement des gens pour leur vitesse sur cette section du boulevard Hawthorne », a déclaré le lieutenant Michael White du shérif du comté de Los Angeles à USA TODAY Sports. « C’est une pente raide, et elle est suffisamment raide pour justifier deux voies de circulation pour camions. »

Les «mâchoires de la vie» ont-elles été utilisées?

Alors que les rapports initiaux indiquaient que les Jaws of Life – des outils hydrauliques pouvant être utilisés pour soulever ou couper une épave d’automobile – étaient utilisés, l’équipe de sauvetage a en fait opté pour des appareils plus traditionnels: une hache et un levier.

« Les Jaws of Life étaient là-bas », a déclaré le porte-parole du département Christopher Thomas à USA TODAY Sports, « mais ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont cassé le pare-brise. »

Woods a été dégagé du véhicule via le panneau arrière.

Pourquoi Tiger Woods s’est-il écrasé?

Les raisons de l’accident restent inconnues et le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a déclaré qu’une enquête sur la circulation pourrait prendre des jours ou des semaines.

Mercredi, lors d’un briefing Facebook Live, Villanueva a déclaré que le département n’envisageait aucune charge d’aucune sorte contre Woods.

« C’est un accident, pas un crime », a déclaré Villanueva.

Quant à Woods qui était peut-être affaibli au moment de l’accident, Villanueva a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui. «Il n’était pas ivre. Nous pouvons jeter celui-là.

Il a noté que si une déficience était soupçonnée, un mandat de perquisition serait nécessaire pour que le ministère obtienne les résultats de toute analyse de sang effectuée à l’hôpital.

L’adjoint Gonzalez portait sa caméra corporelle, et c’était allumé, pendant qu’il interagissait dans le véhicule avec Woods, et ces images devraient être disponibles dans un proche avenir.

Blessures de Tiger Woods

Dans le communiqué publié par l’équipe de Woods, Anish Mahajan, médecin-chef et PDG par intérim de Harbour-UCLA, a déclaré que Woods souffrait de « fractures ouvertes comminutives » affectant à la fois les parties supérieure et inférieure de son tibia droit et de son péroné, les deux os principaux dans le bas de la jambe.

Les os ont été stabilisés « en insérant une tige dans le tibia ». Une combinaison de vis et de broches a stabilisé les blessures aux os de la cheville et du pied. De plus, le traumatisme du muscle voisin et des tissus mous a obligé les médecins à «libérer chirurgicalement» le muscle pour réduire l’enflure et protéger une infection potentielle.

La récupération sera longue, difficile

Woods se remettait d’une cinquième opération au dos, qu’il a subie en décembre. Les fractures elles-mêmes pourraient mettre des mois à guérir.

Étant donné que le tibia et le péroné se connectent tous deux au genou et à la cheville, a déclaré Hawkins, la gravité de la blessure aux deux articulations influencera la rapidité avec laquelle Woods pourra revenir sur ses pieds.

Christine Brennan, de USA TODAY Sports, a écrit que « parler en ce moment du fait que Tiger joue à nouveau au golf est à la fois inconvenant et ridicule », et Rory McIllroy a fait des commentaires similaires mercredi.

Avant le crash, Woods avait espéré revenir à l’action par les Masters 2021.

«Je pense que la seule chose qui compte vraiment maintenant, c’est son bien-être, son rétablissement, sa famille, le niveau de soutien que nous lui apportons», a déclaré le président du PGA Tour, Jay Monahan.

Tiger Woods conduisait le SUV Genesis GV80

Les photos et les images du SUV que Woods conduisait montrent un logo «Genesis Invitational» sur le côté du véhicule. Un porte-parole de Genesis a confirmé à USA TODAY que Woods conduisait une Genesis GV80.

Les marques Genesis ont reçu les meilleures notes aux prix de la sécurité de l’IIHS, mais depuis que le GV80 a été mis en vente l’automne dernier, ses mesures de sécurité seront testées pour l’annonce du Top Safety Pick 2021 le mois prochain, par coïncidence.

Les médecins ont déclaré que le fait que Woods portait une ceinture de sécurité lui avait probablement sauvé la vie.

Tiger Woods a accueilli Genesis Invitational en Californie

Woods s’installe à Jupiter, en Floride, mais il était dans le sud de la Californie ce week-end pour le Genesis Invitational, un tournoi organisé par sa fondation au Riviera Country Club de Pacific Palisades. Il a remis au vainqueur Max Homa un trophée après le tour final.

L’acteur David Spade et la légende à la retraite de la NBA Dwyane Wade ont chacun publié sur les réseaux sociaux un article sur la pratique du golf avec Woods lundi.

Contribution: Tom Schad, Brent Schrotenboer, Nathan Bomey, Josh Peter, Christine Brennan, Golfweek, Associated Press