Détails de la fuite du Tensor G2 examinés : même processeur, tout le reste s’améliore

L’une des premières fuites concernant le Tensor G2 – le nouveau chipset qui alimentera la série Pixel 7 – a révélé que la puce conservera les cœurs de processeur X1, A76 et A55 (dans une configuration 2 + 2 + 4) comme l’original. Maintenant, le développeur Kuba Wojciechowski donne plus de crédit à cette affirmation en examinant les détails d’un résultat Geekbench et d’autres indices.









Même noyau Cortex-X1 qu’avant (note : 3396 décimal = 0xD44 hexadécimal)

Le Tensor G2 serait fabriqué selon le processus 4 nm de Samsung (la puce d’origine provenait des fonderies 5 nm de Samsung), ce qui a permis de légères bosses dans les vitesses d’horloge du processeur. Les deux cœurs Cortex-X1 ont leur plafond augmenté de 50 MHz à 2,85 GHz (bien que ce pic soit probablement atteint avec un seul X1 actif), les deux cœurs Cortex-A76 ont obtenu une plus grande augmentation de 100 MHz à 2,35 GHz, sur la base des données de Geekbench.

Oui, le G2 utilise toujours des cœurs A76, même s’ils avaient deux générations au moment de la sortie du Tensor original (ils ont été remplacés par les A77 et A78). Et cela ne compte pas les nouveaux cœurs ARMv9, qui remplacent les trois cœurs – X3, A715 et un A510 actualisé. Passer à ARMv9 a nécessité trop de refonte.

Wojciechowski estime que les augmentations de vitesse d’horloge peuvent apporter une amélioration de 10% (environ) des performances multicœurs et à peine pour les monocœurs. Mais le développeur souligne également que ce n’est peut-être pas une mauvaise chose – Geekbench ne mesure que les performances de pointe, pas les performances soutenues. Et les conceptions récentes d’ARM se sont concentrées sur la fourniture de performances supérieures au prix d’une consommation d’énergie et d’une chaleur plus élevées, ce qui a posé des problèmes aux fabricants de téléphones.

Quoi qu’il en soit, il semble que le processeur soit la seule partie du Tensor G2 qui n’a pas beaucoup changé.

Pour commencer, le GPU Mali-G78 MP20 serait remplacé par le Mali-G710 que nous avons vu dans le Dimensity 9000, par exemple. ARM affirme que le nouveau GPU est 20 % plus rapide et 20 % plus efficace que le G78 pour le rendu graphique et 35 % plus rapide pour les tâches d’apprentissage automatique. L’amélioration réelle dépendra du nombre de cœurs et de la fréquence, elle reste donc à déterminer.

Même si la puce Tensor porte le nom de l’unité de traitement Tensor (TPU), le GPU fait en fait une grande partie du travail lourd dans le pipeline de traitement de Google Camera. Le TPU lui-même semble être une pièce de deuxième génération, surnommée Jaineiro. Le FAI basé sur Exynos a peut-être également été réorganisé. Dans l’ensemble, la nouvelle puce G2 pourrait apporter des améliorations tangibles au traitement d’image et aux tâches d’IA.

Il y a plus, le chipset comporterait un nouveau modem S5300 5G de Samsung, qui sera basé sur la version NR 16. Cela promet de meilleures performances, stabilité et efficacité par rapport aux anciennes pièces de la version 15.

Il y a encore des tâches gourmandes en CPU, mais pour les tâches qui intéressent Google – les pixels sont célèbres pour leurs appareils photo après tout – la nouvelle puce devrait être une nette amélioration.

En ce qui concerne la suite, le Tensor 3 est déjà en préparation et la rumeur dit qu’il sera fabriqué sur le nouveau processus Gate-All-Around 3nm de Samsung.

