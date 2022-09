Détails de la couverture de Brentford vs Arsenal: aperçu du match

Les détails de la couverture de Brentford et d’Arsenal arrivent à un moment où les deux clubs ont une forme décente, mais pas parfaite.

Le match entre les deux adversaires londoniens aura lieu dimanche matin, avec une heure reportée à celle initialement prévue. Des problèmes concernant le décès de la reine et la force de police nécessaire pour ses funérailles ont suspendu d’autres matchs de la ligue. Pour tenir compte des postes vacants dans le calendrier, Brentford et Arsenal ont des détails de couverture pour le coup d’envoi tôt dans la journée.

Détails de la couverture de Brentford contre Arsenal

Heure du coup d’envoi : 7 h HE / 4 h PT – dimanche 18 septembre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur Sling Blue

Commentateurs : Jim Proudfoot et Efan Ekoku

Télévision américaine : Match est sur USA Network et Telemundo (disponible via Sling Blue)

Aperçu de l’appareil

Avec seulement sept matchs au programme de la Premier League ce week-end, l’affrontement Brentford-Arsenal de dimanche n’est que l’un des deux dimanche. La raison pour laquelle un match comme Chelsea-Liverpool est suspendu alors que Brentford-Arsenal ne l’est pas, c’est parce que le premier a tout simplement plus d’intérêt. La présence policière requise au stade de Brentford est considérablement inférieure à celle de Stamford Bridge. Par conséquent, moins d’officiers sont nécessaires et le jeu de Brentford peut continuer.

Le match lui-même ressemble à un derby londonien important dans le contexte de la saison. Arsenal, qui reste au sommet du classement de la Premier League, a perdu des points pour la première fois de la campagne 2022/23 la dernière fois. Une défaite à Old Trafford a mis fin à un début de saison fulgurant. Cependant, après une semaine d’arrêt et une victoire en Ligue Europa il y a un peu plus d’une semaine, Arsenal a faim. Cependant, il peut y avoir de la rouille de la part des Gunners, ratant son match de Ligue Europa en milieu de semaine en raison de ces mêmes préoccupations policières.

Brentford se comporte admirablement dans la jeune saison. Neuf points en six matchs suffisent pour le huitième rang de la ligue, à égalité avec Liverpool. De plus, Brentford est une équipe qui prospère à la maison. Cette saison, Brentford a deux victoires et un match nul au Community Stadium. Ces deux victoires sont survenues dans des déroutes contre Manchester United et Leeds pour un score combiné de 9-2.

Couverture du jeu

Avec le début précoce du match, qui est à midi à Londres, il n’y a pas de couverture d’avant-match. Traditionnellement, le premier match de Premier League a lieu à 7 h 30 HE, offrant 30 minutes de couverture avant le coup d’envoi.

Cependant, l’équipe NBC qui termine le jeu est toujours disponible avec un match suivant à 9h15. Pour les téléspectateurs sur USA Network, l’équipe derrière le bureau pour la couverture d’après-match est Rebecca Lowe, Tim Howard et Robbie Mustoe.

PHOTO : IMAGO / Paul Marriott