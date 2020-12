Diogo Jota a assuré aux supporters de Liverpool que sa récupération progressait bien malgré l’admission de sa blessure au genou « compliquée ».

L’ancien attaquant des Wolves a subi un revers dans son début de vie scintillant à Anfield lorsqu’il a été exclu jusqu’à deux mois la semaine dernière.

Jota a réussi à éviter une intervention chirurgicale sur le problème qu’il a subi lors du match nul de Liverpool avec Midtjylland, mais doit maintenant suivre un programme de rééducation strict pour se remettre en forme.

Ayant joué un rôle important dans la période d’ouverture de Liverpool, le joueur de 24 ans a admis qu’il avait du mal à regarder depuis la ligne de touche, mais qu’il tenait à ne pas prendre de raccourcis pour faire un retour rapide.

«Maintenant, je soutiens de l’extérieur, ce n’est pas facile – c’est encore plus difficile quand on a besoin de souffrir en tant que fan et qu’on ne peut littéralement rien faire pour aider l’équipe sur le terrain!» Jota a déclaré à Liverpoolfc.com.

«Mais je fais de mon mieux pour être de retour le plus tôt possible.

« Les choses vont bien mais les blessures au genou sont toujours compliquées, nous ne pouvons donc pas précipiter les choses, mais je vais bien et je serai de retour sur le terrain dès que possible. »

Jusqu’à présent cette saison, Jota a marqué neuf buts en 16 matchs, et son absence survient au milieu d’une crise de blessures apparemment sans fin pour son club.