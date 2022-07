Détails choquants de l’évasion du mari après que la jeune mariée ait été “trouvée battue à mort” dans sa chambre d’hôtel pour lune de miel

De NOUVEAUX détails sont apparus sur “l’évasion” d’un mari après que sa nouvelle épouse a été retrouvée morte dans leur bungalow de lune de miel.

Les jeunes mariés Christe Chen Dawson, 39 ans, et Bradley Robert Dawson, 38 ans, étaient en lune de miel aux Fidji plus tôt ce mois-ci lorsque le corps de Chen a été retrouvé.

Bradley Robert Dawson (à gauche) et Christe Chen Dawson (à droite) étaient en lune de miel aux Fidji lorsque la nouvelle mariée a été retrouvée morte Crédit : Instagram

Le mari de Christe aurait fui les lieux vers une île à 2 km du complexe où le couple séjournait Crédit : Instagram

Deux jours seulement après que le couple se soit installé dans leur bungalow de luxe au Turtle Island Resort, Christe a été retrouvée morte par son majordome et Bradley aurait été introuvable.

Le majordome personnel des Dawson a fini par retrouver Christe après la disparition du couple pendant la moitié de la journée du 9 juillet.

Lorsque les Dawson ne se sont pas présentés pour le petit-déjeuner, leur majordome s’est rendu au bungalow du couple pour être accueilli par un “panneau Ne pas déranger” sur la porte, a rapporté le Daily Mail.

Le majordome a ensuite attendu jusqu’au déjeuner et lorsque les Dawson ne se sont plus présentés, il est entré dans le bungalow.

Il est retourné dans leur chambre et a déverrouillé la porte avec une clé de rechange, a rapporté Daily Mail.

Le majordome a apparemment commencé à nettoyer d’autres pièces à l’intérieur du bungalow avant de remarquer des taches de sang sur un mur de la salle de bain.

Cela l’a conduit dans la salle de bain, où il aurait trouvé le corps de Christe, ensanglanté et battu à mort, selon le Daily Mail.

Le point de vente a rapporté que, selon un examen du coroner, Christe souffrait de multiples blessures traumatiques sur son corps et d’un traumatisme contondant à la tête.

Le majordome a alors alerté la direction de l’hôtel, qui a appelé les autorités.

La police n’aurait pas pu trouver Bradley sur les lieux du crime présumé.

Ce que les autorités ne savaient pas au début, c’est que Bradly avait déjà parcouru 1,2 miles à travers l’eau depuis la station, selon un témoin local.

Selon Manoa Ratulele, un habitant de 49 ans, Bradley a utilisé un kayak pour fuir vers l’île de Matacawalevu entre 2h et 3h du matin le 9 juillet, comme il l’a dit au Daily Mail.

“Mais il a atterri sur une plage isolée et je ne sais pas ce qu’il a fait après ça”, a déclaré Ratulele au média.

Bradley était apparemment meurtri et saignait des paumes et des pieds, ce qui pourrait provenir d’une chute sur du corail, a rapporté le Daily Mail.

“Au début, il a continué à refuser de la nourriture et de l’eau et a insisté sur le fait qu’il allait bien, mais j’ai insisté pour qu’il ait de l’eau et après cela, il a dit:” S’il vous plaît, je dois appeler la police “”, a allégué Ratulele.

Ratuele a déclaré que Bradley semblait très ivre.

“Je pouvais encore sentir l’alcool sur lui”, a déclaré Ratuele.

“Il a continué à répéter que” nous nous sommes disputés “et n’a proposé ni début ni fin à cette histoire, il n’arrêtait pas de dire” nous nous sommes disputés “”, a déclaré Ratulele.

La police a finalement trouvé Bradley et l’a emmené à Lautoka, où il a été accusé du meurtre présumé de sa nouvelle épouse.

Le Sun a contacté l’avocat de Bradley, Iqbal Khan, pour un commentaire jeudi, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.