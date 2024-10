Détails choquants de l’affaire pénale de Sean « Diddy » Combs

Les procureurs fédéraux soutiennent qu’il n’y a aucune issue pour Peignes Sean « Diddy ».

Le fondateur de Bad Boy Records a plaidé non coupable d’un chef d’accusation de complot de racket et de trafic sexuel, chacun étant passible d’une peine maximale de prison à vie, ainsi que d’un chef d’accusation de transport à des fins de prostitution.

Mais les autorités ont déclaré que l’arrestation de Combs le 16 septembre n’était que la dernière étape dans leur quête pour traduire en justice l’homme de 54 ans pour plus d’une décennie de crimes présumés, et que leur enquête est loin d’être terminée.

« Entre au moins 2008 et aujourd’hui, Combs a abusé, menacé et contraint ses victimes à assouvir ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite », Damien Williamsle procureur américain du district sud de New York, a déclaré en détaillant les accusations portées contre le rappeur lors d’une Conférence de presse du 17 septembre.

Combs est accusé, a déclaré Williams, d’avoir utilisé un vaste réseau d’employés au sein de son empire commercial et d’autres associés pour dissimuler des crimes tels que le trafic sexuel, le travail forcé, les enlèvements, les incendies criminels, la corruption et l’entrave à la justice.

« L’acte d’accusation allègue que Combs a maltraité et exploité des femmes et d’autres personnes pendant des années et de diverses manières », a poursuivi le procureur, utilisant « la force, les menaces de force et la coercition pour amener les victimes à se livrer à des performances sexuelles prolongées avec des travailleurs du sexe masculins ». « .