L’indignation de la journaliste du New York Times Maggie Haberman contre le président Donald Trump pour avoir organisé un appel à la presse à 7 h 30 la veille de Noël a évoqué le dégoût, plutôt que la sympathie, alors que les observateurs ont souligné sa surdité au milieu des temps difficiles.

« Un moyen de s’en tenir au corps de presse de la Maison Blanche qu’il déteste est un appel à 7h30 le soir de Noël pour un horaire public actuellement vide, » Haberman a déclaré mercredi soir sur Twitter. Trump a tenu l’appel jeudi dans son complexe de Mar-a-Lago en Floride, puis a joué au golf.

La plainte conspiratrice d’Haberman a déclenché une avalanche de contrecoup sur les réseaux sociaux, où les commentateurs ont souligné que travailler tôt chaque jour est un commun exigence dans le monde réel. D’autres ont noté que quelqu’un qui a conservé un emploi pépère et bien rémunéré tandis que d’autres sont financièrement dévastés par la pandémie de Covid-19 devrait être reconnaissant, plutôt que se plaindre.

«Tellement triste que vous deviez vous réveiller et être payé pour faire un travail non physique si tôt le matin», un observateur a tweeté. «Vous êtes vraiment détaché de la réalité qui se passe actuellement.»

Un autre a ajouté: «Ce n’est pas grand-chose de tirer les fesses du lit et de faire quelques heures de travail pour lesquelles vous êtes bien payé. Pensez aux millions de personnes qui ont perdu des emplois, des entreprises et des maisons pendant pandémie. Bougez, ma chérie.

D’autres commentateurs, tels que l’animateur de radio de Seattle Jason Rantz, se sont moqués d’Haberman avec sarcasme, suggérant que d’être obligé de couvrir un presse appeler à 7h30 peut ne pas être très onéreux.

«Il est 5h30 du matin où je suis, Maggs,» a déclaré l’animateur de radio Todd Herman. «Je suis debout depuis 4 heures du matin pour préparer le spectacle. Désolés, les « journalistes » devront peut-être se lever à 6 h 55. Je suis honoré de faire ce que je peux faire. Peut-être qu’ils devraient essayer un peu Reconnaissance. »

D’autres commentateurs ont suggéré que le président pourrait avoir des motifs de planification autres que d’essayer de punir la presse de la Maison Blanche. « Tout ce qu’il fait ne consiste pas à faire de votre vie un enfer, mais on ne peut pas en dire autant de tout ce que les médias lui font », a déclaré un partisan de Trump.

Même certains critiques de Trump ont montré peu de sympathie pour la presse, certains affirmant que les actes répréhensibles présumés du président méritaient plus d’attention, tandis que d’autres suggéraient que les journalistes habilitation son comportement abusif par montrant pour son médias événements.

Mais Haberman a trouvé la sympathie de certains esprits apparentés. La rédactrice en chef de Daily Beast, Molly Jong-Fast, a plaisanté sur le fait que le calendrier de Trump était plein de «De nombreuses réunions et appels – et le golf.» Un autre partisan a déclaré: «Cela semble être un acte de guerre à Noël. » Un autre adepte a tenté de rejeter les suggestions selon lesquelles les gens dans le monde réel ont des charges de travail plus difficiles, en disant: « Non propriétaire d’entreprise ferait apparaître des employés, des fournisseurs ou des parties prenantes quand il sait qu’il n’ya rien à faire. »

